Женщина несла на руках трехлетнего сына в детский сад, когда ее сбил автомобиль. Произошло это в жилой зоне в 16-м микрорайоне возле школы № 1150 напротив корпуса 1619, где к тому же есть лежачий полицейский. Водитель автомобиля предположительно сотрудница того самого детского сада. Полиция возбудила уголовное дело, а местные считают, что причина в родителях, которые хотят подвезти детей прямо ко входу в детсад.
Это было во вторник, 26 ноября, около половины девятого утра. Мать с 3-летним сыном переходила дорогу, глядя по сторонам. Когда поняла, что не успеет уйти с пути автомобиля, — оттолкнула малыша в сторону тротуара. Машина сбила её с ног и, похоже, переехала. Всё произошло на глазах у шедшей рядом 10-летней дочери пострадавшей женщины, рассказали «Зеленоград.ру».
Другой очевидец подтвердил нам, что женщину доставали из-под автомобиля.
За рулем автомобиля «Равон R2» находилась 59-летняя зеленоградка, которая, как нам рассказали знакомые с ситуацией люди, является сотрудницей того самого детского сада, куда вели мальчика.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и оформила подозреваемой подписку о невыезде с предупреждением о надлежащем поведении. Полиция не уточняет, лишена ли при этом подозреваемая водительских прав.
В результате наезда 38-летняя местная жительница получила открытые переломы голени и бедра, вывих предплечья. У малыша синяк и царапина в височной области. Женщину госпитализировали в городскую больницу, мальчика — в детскую Тушинскую. Он уже дома, рассказали «Зеленоград.ру» знакомые семьи.
Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии со множественными травмами. Ее сразу поместили в палату противошоковой терапии, затем перевезли в операционную. Сейчас пострадавшая находится в сознании, в реанимационном отделении, ее готовят к новой операции, которая запланирована на понедельник, 2 декабря. Проводится интенсивная терапия. «Состояние стабильное, без ухудшения», — сообщили нам в пятницу в пресс-службе больницы.
Дело не в конкретном событии — проблема системная, считает местный житель Андрей, ставший очевидцем происшествия. Детский сад расположен внутри жилой застройки, а детей привозят туда из других микрорайонов. Причем родители подвозят детей прямо ко входу, создавая заторы и подвергая опасности тех, кто идет пешком.
«Это перекресток узеньких дорожек, через который утром непрерывным потоком идут детишки. И непрерывным потоком подъезжают автомобили, на которых мамаши подвозят своих детей, — говорит Андрей. — И каждой! Каждой надо высадить своё дитя прямо в калитку школьного забора. А машины у них часто джипы. А ездить они на них почти не умеют. А маневрировать и подавно. На перекрестке этом всегда заторы с трёх сторон и часто ругань. В данном случае повезло, что машинка была маленькая. Был бы „крузак“, были бы трупы. Я не понимаю, почему нельзя высаживать своих детей раньше, чтобы они, как все, шли триста метров до школы пешком. Необходимо ограничить движение машин в этом дворе».
Такая же проблема во многих других дворах Зеленограда. Пока её пытаются решить, устанавливая во дворах предупреждающие знаки и «лежачих полицейских». Однако более двух третей читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, считают, что дорога до детского сада или школы небезопасна для их детей.