Наезд

Это было во вторник, 26 ноября, около половины девятого утра. Мать с 3-летним сыном переходила дорогу, глядя по сторонам. Когда поняла, что не успеет уйти с пути автомобиля, — оттолкнула малыша в сторону тротуара. Машина сбила её с ног и, похоже, переехала. Всё произошло на глазах у шедшей рядом 10-летней дочери пострадавшей женщины, рассказали «Зеленоград.ру».

Другой очевидец подтвердил нам, что женщину доставали из-под автомобиля.

За рулем автомобиля «Равон R2» находилась 59-летняя зеленоградка, которая, как нам рассказали знакомые с ситуацией люди, является сотрудницей того самого детского сада, куда вели мальчика.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и оформила подозреваемой подписку о невыезде с предупреждением о надлежащем поведении. Полиция не уточняет, лишена ли при этом подозреваемая водительских прав.