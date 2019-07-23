До начала учебного года искусственные неровности с соответствующими знаками должны поставить в местных проездах вблизи детских садов и школ в 14, 15 и 20-м микрорайонах. Возле других образовательных учреждений поставят знаки, ограничивающие или запрещающие движение транспорта.

«Лежачие полицейские» поставят в проездах у корпусов 1430—1440; 1440—1438, 1450, 1457—1458, 1547—1548, 1554—1555, 1553—1554, 2008—2012.

Знак «Дети» — в торце корпуса 1626, у детских садов школы №1150, напротив школы №2045 (корпус 2030) на улице Летчицы Тарасовой, а также возле стадиона «Ангстрем» (туда на занятия футбольной спортшколы стало ходить много детей).

Знак «Пешеходная дорожка» — между корпусами 2011 и 2012 школы №2045.

Знак «Движение запрещено» — на улице Дмитрия Разумовского при въездах к корпусам 2313—2312, 2311—2312 школы №2045.

Знак «Жилая зона» — на аллее Лесные пруды при въезде к начальной школе и детскому саду в корпусах 621А, Б.



Такое решения приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения по результатам обследования прилегающих к школам и детским садам территорий. Обследование проводила управа района Крюково и зеленоградский межрайонный совет директоров образовательных организаций. Установкой неровностей и знаков решили повысить безопасность детей.

Также администрация школы №2045 попросила поставить светофор на улице Летчицы Тарасовой возле корпуса 2027. Существующий пешеходный переход расположен на пути следования детей в образовательные учреждения, кроме того, здесь было два наезда на пешеходов. Комиссия согласилась с просьбой, но когда поставят светофор, неизвестно — пока направлено обращение в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) «о включении в проектирование в ближайшие годы».

Рассматривалось и предложение поставить знак «Остановка запрещена» перед воротами образовательных учреждений в корпусах 1415, 1440, 1452, 1463, 1464, 1469, 1609, 1611, 2011, 2012, 2015, но комиссия отказала. Основание: территории, прилегающие к этим школам, находятся в жилой зоне, въезды и выезды из которой обозначены знаками «Жилая зона». А значит, уже действуют ограничения на режим движения и стоянки транспорта: скорость ограничена до 20 км/ч, запрещено сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, стоянка грузовиков вне специальной площадки.

Знак «Дети» — предупреждающий. Он призывает водителя к повышенному вниманию на дороге и снижению скорости (не больше 60 км/ч).

Знак «Пешеходная дорожка» разрешает движение только пешеходам и велосипедистам. Разрешен заезд дорожных и коммунальных служб, а также транспорта, доставляющего грузы к организациям, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения.

Знак «Движение запрещено» — запрет проезда транспорта с рядом исключений. Действие знака не распространяется на машины инвалидов 1-й и 2-й групп, перевозящих инвалидов (или детей-инвалидов), на машины федеральной почтовой связи, на транспорт, обслуживающий организации, находящиеся в зоне действия знака. А также на машины граждан, проживающих или работающих в этой зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.