Дорога внутри микрорайона — от Кутузовского шоссе почти до Заводской улицы — стала улицей Дмитрия Разумовского. Это один из девяти спецназовцев отряда «Вымпел», погибших 13 лет назад при освобождении заложников в Беслане.
1 сентября 2004 года террористы захватили школу №1 в Беслане, взяв в заложники 1128 человек — в основном женщин и детей. Во время штурма школы Разумовский под шквальным огнём указывал подчинённым на огневые точки противника, обнаружил огневую точку террористов, отвлек их внимание на себя и погиб от пули снайпера. Своими действиями обеспечил уничтожение всех бывших в помещении бандитов следовавшими за ним бойцами своей группы.
В конце 1980-х Дмитрий Разумовский жил в Зеленограде. Обращение по поводу присвоения его имени улице в районе Крюково поступило в префектуру от Фонда ветеранов и инвалидов вооруженных действий «Рокада». Раньше в Зеленограде ежегодно проводился турнир гран-при по парашютному спорту на точность приземления, посвящённый памяти Разумовского. В Ульяновске, где родился будущий герой России, ему поставили памятник.
Новой улицы пока нет на картах. Это часть проезда 798 от пересечения с Георгиевским проспектом, номерные проезды 671 и 6721.
28 октября возле школы №2045 в 23 микрорайоне прошел митинг, посвященный появлению улицы Дмитрия Разумовского. Его посетили мама, вдова и двое детей Разумовского, а также учительница из Беслана — она была в сентябре 2004 года в числе заложников и потеряла двух своих дочерей.
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