«Женщина несла ребенка на руках, чем загородила себе обзор, пересекая дворовую территорию, при этом водитель транспортного средства даже не попытался притормозить перед идущим пешеходом. В результате ДТП мама ребенка с переломами обеих ног была доставлена в медучреждение, ребенок получил незначительные травмы, и ему также была оказана медицинская помощь», — пишет ведомство в описании видео.

Это несколько отличается от того, что нам рассказали очевидцы о происшествии, но суть не меняется: водители игнорируют пешеходов в дворовом проезде, где обязаны уступать. Инцидент произошел возле школы № 1150 напротив корпуса 1619 ровно неделю назад.

На записи виден непрерывный поток людей, стремящихся перейти этот узкий проезд, и то, как автомобилисты игнорируют пешеходов, продолжая ехать не снижая скорости. Кто-то из пешеходов идёт к «мусорке», кто-то ведёт детей в сад или школу, или дети идут самостоятельно. И никто — ни пешеходы, ни водители — друг другу не уступает.

Более двух третей читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в нашем опросе, отметили, что считают небезопасной для их детей дороги к детским садам и школам. И более 90 процентов высказались за то, что необходимо ограничить движение машин возле таких учреждений.

По факту происшествия сотрудники госавтоинспекции проводят административное расследование. «Зеленоград.ру» следит за этим расследованием и за состоянием здоровья мамы с ребёнком.