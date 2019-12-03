Молодая женщина в тяжелом состоянии поступила в больницу после наезда на нее автомобиля.

Автомобиль «Субару Форестер» вылетел на встречную полосу, а затем на тротуар перед школой №854 в Никольском проезде, дом 3. В результате кроссовер сбил 30-летнюю местную жительницу, которая находилась в этот момент на тротуаре.

На «скорой» пострадавшую доставили в больницу, там сразу направили в отделение анестезиологии и реанимации и провели полное обследование. Сейчас врачи стабилизируют ее состояние, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе стационара.

За рулем «Форестера» находился 60-летний зеленоградец. Он следовал в направлении МЖК и не справился с управлением, сказали в ГИБДД.

Очевидец рассказал «Зеленоград.ру», что, судя по последствиям, кроссовер повредил также несколько автомобилей вдоль тротуара. На значительном расстоянии перед тем местом, где «Форестер» в итоге остановился, стояло авто с разбитым передом: вероятно, было лобовое столкновение. Дальше он врезался минимум ещё в одну машину. По пути — много фрагментов авто, у «Субару» оторвало левое переднее колесо (которое оказалось на тротуаре) и разбита правая задняя часть.

Это произошло во вторник, 3 декабря, около десяти часов утра. Следим за состоянием пострадавшей женщины и ходом расследования.