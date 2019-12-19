Водитель сбил студента на переходе и хотел увезти, но прохожие не позволили 19.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Автомобилист сбил 19-летнего студента МИЭТа на нерегулируемом пешеходном переходе. После этого водитель попытался усадить молодого человека в свою машину, чтобы увезти с места происшествия. Свидетели происходящего не дали ему это сделать.

Инцидент произошел вечером во вторник, 17 декабря, на «зебре» через Яблоневую аллею. Вот что рассказала «Зеленоград.ру» свидетель происшествия:

— Я гуляла с собакой недалеко от этого места. Непосредственно момент ДТП я не видела — обернулась на шум и увидела, как молодому человеку помогают подняться с газона. Водитель с двумя пассажирками вышли из машины и начали кричать на юношу, что тот выбежал из-за кустов. А тот кричал, что переходил дорогу по пешеходному переходу и его отбросило на газон. Не знаю, кто из них был прав, но водитель взял молодого человека за куртку и повел в сторону машины со словами: «Всё, поехали отсюда». Поскольку им никто не препятствовал, а молодой человек находился в состоянии шока (дрожал и нетвердо стоял на ногах), я вмешалась: сфотографировала водителя, его пассажиров, автомобиль и сообщила, что, если он немедленно не отпустит молодого человека или попробует уехать с места ДТП, я позвоню в полицию. К нам присоединился прохожий, который вызвал ГИБДД и «скорую» (юноша жаловался на боль в спине, голове, ноге). «Скорая» забрала его и повезла в травмпункт. Мужчина, вызвавший ГИБДД, остался с водителем. Позже пострадавший сообщил мне, что серьезных травм он не получил.

Вызов на место дорожно-транспортного происшествия поступил в 20:53, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции. Автомобиль «Дэу Матиз» под управлением 32-летнего приезжего следовал по Яблоневой аллее от улицы Юности в направлении Центрального проспекта. Напротив корпуса 313Б (ТЦ «Атак») водитель совершил наезд на молодого человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемой «зебре» справа налево по ходу движения автомобиля, то есть со стороны торгового центра. По факту ДТП ведется расследование.

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