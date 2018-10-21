В 2018-м участок, на котором расположена лодочная станция, попал в зону благоустройства парка Победы, включающую территорию вокруг Большого городского пруда.

Многие годы полуразрушенная лодочная станция служила уютным прибежищем для бомжей, алкашей и развлекающейся молодежи, превращаясь в помойку. Периодически, после наших и гражданских обращений, городские власти чистили эту свалку.

После закрытия лодочной станции так и не нашелся предприниматель, который захотел бы ее восстановить. Последний владелец скончался в январе 2018 года. Предприниматели не проявляют интереса к бизнесу по прокату лодок даже в многолюдной зоне отдыха на другой стороне пруда — рядом с пляжем. По крайней мере, так утверждает префектура. Власти искали инвесторов, которые заинтересовались бы этим бизнесом, но желающих не нашлось. Прежде всего, из-за ситуации с недостроенным «аквапарком» между 4-м микрорайоном и торгово-развлекательным центром, который сейчас продается.

Тем временем судьба моста через городской пруд, на который ссылались как на одну из при чин закрытия лодочной станции, в таком же подвешенном состоянии. Zelenograd.ru ведет общественную кампанию, цель которой — появление пешеходного моста через пруд, необходимого многим зеленоградцам.