Судьба лодочной станции на Большом городском пруду 11 лет, с 2007-го, находилась в подвешенном состоянии. В воскресенье, 21 октября, горожане стали свидетелями сноса здания.
«Нахожусь на пруду, где сносят лодочную станцию, — сообщил Zelenograd.ru наш подписчик Никита Нестеров. — Мне она особенно дорога. Я, когда была открыта, с семьей катался на катамаранах. В прошлом году чистил акваторию магнитом…»
Как рассказали Никите рабочие, занятые ликвидацией здания, снос инициировали городские власти. Бригаду отрядили на демонтаж плит самого строения. Трогать водные плиты вдоль берега им не поручали, как и вывоз строительного мусора.
Лодочная станция закрылась в 2007 году. Годом ранее рядом началось строительство аквапарка, которое уже через год заглохло и возобновилось в 2011-м, а потом снова заглохло и возобновилось. Уже тогда префект поручил снести лодочную станцию, если нет правообладателя. Но правообладатель нашелся. В 2012-м говорили, что лодочную станцию на городском пруду откроют после завершения строительства моста, которое также превратилось в долгострой. В 2013 году на пруду ненадолго открылся прокат лодок и катамаранов.
В 2018-м участок, на котором расположена лодочная станция, попал в зону благоустройства парка Победы, включающую территорию вокруг Большого городского пруда.
Многие годы полуразрушенная лодочная станция служила уютным прибежищем для бомжей, алкашей и развлекающейся молодежи, превращаясь в помойку. Периодически, после наших и гражданских обращений, городские власти чистили эту свалку.
После закрытия лодочной станции так и не нашелся предприниматель, который захотел бы ее восстановить. Последний владелец скончался в январе 2018 года. Предприниматели не проявляют интереса к бизнесу по прокату лодок даже в многолюдной зоне отдыха на другой стороне пруда — рядом с пляжем. По крайней мере, так утверждает префектура. Власти искали инвесторов, которые заинтересовались бы этим бизнесом, но желающих не нашлось. Прежде всего, из-за ситуации с недостроенным «аквапарком» между 4-м микрорайоном и торгово-развлекательным центром, который сейчас продается.
Тем временем судьба моста через городской пруд, на который ссылались как на одну из при чин закрытия лодочной станции, в таком же подвешенном состоянии. Zelenograd.ru ведет общественную кампанию, цель которой — появление пешеходного моста через пруд, необходимого многим зеленоградцам.
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