С 2012 года небольшой прокат лодок возле пляжа на пруду открывала фирма «Эксклюзив-бизнес» по договору с зеленоградской Дирекцией заказчика ЖКХ и благоустройства. Контракт закончился, а теперь местные власти и предприниматели не проявляют интереса к такому бизнесу. Префектура не планирует организовать прокат, а никакие организации по поводу открытия проката лодок в префектуру и управу в прошлом и этом году не обращались. То есть, в этом году проката лодок ждать не стоит. А из-за планируемого ремонта вокруг пруда, возможно, в следующем тоже.

Старая лодочная станция в другой части пруда не работает уже 11 лет, здание заброшено и полуразрушено.