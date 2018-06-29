Несколько лет возле пляжа на Большом городском пруду можно было взять лодку на прокат. В прошлом году этому помешало благоустройство возле водоема, в этом ничего не мешает — но проката нет. Выяснили, почему.
С 2012 года небольшой прокат лодок возле пляжа на пруду открывала фирма «Эксклюзив-бизнес» по договору с зеленоградской Дирекцией заказчика ЖКХ и благоустройства. Контракт закончился, а теперь местные власти и предприниматели не проявляют интереса к такому бизнесу. Префектура не планирует организовать прокат, а никакие организации по поводу открытия проката лодок в префектуру и управу в прошлом и этом году не обращались. То есть, в этом году проката лодок ждать не стоит. А из-за планируемого ремонта вокруг пруда, возможно, в следующем тоже.
Старая лодочная станция в другой части пруда не работает уже 11 лет, здание заброшено и полуразрушено.
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