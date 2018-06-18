Лодочная станция на городском пруду не работает уже 11 лет — её закрыли, когда началось строительство автомобильного моста через городской пруд. Мост давно построили, а бывшее место проката лодок и катамаранов за эти годы превратилось в настоящую помойку. Власти не хотят что-либо делать с бывшей лодочной станцией, ссылаясь на её владельца — которого уже нет в живых.
Внутри полуразрушенного осыпающегося здания — свалка из бутылок, битого стекла и кирпичей, тряпок. Местные жители говорят, что сюда приходят бомжи и подростки. Старожилы вспоминают ухоженную лодочную станцию 1970-80-х — лодки и катамараны в прокат, можно было кататься по всему пруду. Здание изрядно покорежили в период строительства моста, остальное довершили вандалы.
На вопросы, когда же снесут или восстановят лодочную станцию, префектура отписывается: «На нежилое здание оформлено право собственности юридического лица ООО „Серфинг“, в связи с чем решение о ее сносе может быть принято только правообладателем». Последнее такое сообщение появилось в интернет-приемной зеленоградской администрации в июне. Правообладатель, он же владелец фирмы Николай Зайцев скончался в январе этого года.
Причал для лодок с прокатом, который планируют построить на городском пруду, будет в другой его части — рядом с пляжем. Напротив заброшенного здания свой причал планирует организовать частная компания после достройки развлекательного центра. А пока здесь натуральная помойка.
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