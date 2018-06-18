На вопросы, когда же снесут или восстановят лодочную станцию, префектура отписывается: «На нежилое здание оформлено право собственности юридического лица ООО „Серфинг“, в связи с чем решение о ее сносе может быть принято только правообладателем». Последнее такое сообщение появилось в интернет-приемной зеленоградской администрации в июне. Правообладатель, он же владелец фирмы Николай Зайцев скончался в январе этого года.

Причал для лодок с прокатом, который планируют построить на городском пруду, будет в другой его части — рядом с пляжем. Напротив заброшенного здания свой причал планирует организовать частная компания после достройки развлекательного центра. А пока здесь натуральная помойка.