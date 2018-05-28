Стоимость масштабного благоустройства в парке Победы и возле около пруда урезали почти вдвое. Конкурс на выполнение этих работ уже объявлен, хотя их проектирование еще не завершено. Работы собираются начать в июле и вести как минимум девять месяцев с перерывом на зиму.

Из первоначальных 1,6 миллиардов рублей на благоустройство парка Победы и пруда выделено 879 миллионов. Прежняя госзакупка имеет сейчас статус отменённой по «непредвиденным обстоятельствам».

В объявленном конкурсе на создание зоны отдыха в списке работ — строительство плавучего причала, ремонт гранитных бордюров и булыжной мостовой возле префектуры, устройство велодорожки и пешеходных дорожек, установка камер видеонаблюдения, ремонт фонтана, устройство рулонного газона, установка фонарей, детского игрового комплекса, пешеходной стелы, прокладка инженерных коммуникаций, замена остановочного павильона (какого именно, не уточняется). По графику, работы планируется начать с 16 июля, сделать перерыв с 15 ноября по 1 апреля, и завершить полностью к 30 апреля 2019 года.