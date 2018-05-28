Стоимость масштабного благоустройства в парке Победы и возле около пруда урезали почти вдвое. Конкурс на выполнение этих работ уже объявлен, хотя их проектирование еще не завершено. Работы собираются начать в июле и вести как минимум девять месяцев с перерывом на зиму.
Из первоначальных 1,6 миллиардов рублей на благоустройство парка Победы и пруда выделено 879 миллионов. Прежняя госзакупка имеет сейчас статус отменённой по «непредвиденным обстоятельствам».
В объявленном конкурсе на создание зоны отдыха в списке работ — строительство плавучего причала, ремонт гранитных бордюров и булыжной мостовой возле префектуры, устройство велодорожки и пешеходных дорожек, установка камер видеонаблюдения, ремонт фонтана, устройство рулонного газона, установка фонарей, детского игрового комплекса, пешеходной стелы, прокладка инженерных коммуникаций, замена остановочного павильона (какого именно, не уточняется). По графику, работы планируется начать с 16 июля, сделать перерыв с 15 ноября по 1 апреля, и завершить полностью к 30 апреля 2019 года.
В этом проекте все идет не по порядку. Формально сейчас еще нет даже проекта и концепции на эти работы — исполнитель на них определился только 16 мая. На создание проекта со всеми согласованиями ему дается пять месяцев. При этом концепцию в районной управе показали 11 апреля. Это говорит об отсутствии реальной конкуренции за создание концепции, проектирование и выполнение работ — все работы заранее распределены между структурами, близкими к мэрии.
В списке работ отсутствует также пешеходный мостик через городской пруд. Он очень нужен отдыхающим, сотрудникам предприятий Южной промзоны, студентам МИЭТа. Редакция Zelenograd.ru собрала уже более 1300 подписей за этот мост. Префектура отправила в Москву предложение строительства пешеходного моста через городской пруд. Продолжайте подписываться за мост.
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