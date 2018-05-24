Лёд тронулся — если раньше зеленоградская администрация отвечала на просьбы о строительстве пешеходного моста однозначным отказом, то теперь отправляет их на рассмотрение заказчику благоустройства вокруг городского пруда — в департамент капитального ремонта. Zelenograd.ru продолжает собирать подписи за мост.

Об этом говорится в ответе префектуры на очередную просьбу жителя о строительстве моста в узкой части пруда, рядом с существующим автомобильным. Согласно техническому заданию благоустройства, проектировщики в своей работе должны «формировать функциональное оснащение объектов» таким образом, чтобы «удовлетворить потребности различных групп пользователей». А потенциальные пользователи моста — довольно многочисленная группа, в частности, работники предприятий Южной промзоны.

Когда стало известно о планах по благоустройству вокруг пруда, мы спросили своих читателей, что там нужно сделать. Большинство ответили, что прежде всего нужен пешеходный мост через пруд. Зеленоградская администрация отвечала на эти просьбы отказом — то мост не заложен в генплане, то его строительство технически сложно. Тогда мы предложили готовые решения от специалистов, в том числе и некапитальный понтонный мост (стоимость всего около двух миллионов рублей).

На грандиозное благоустройства Большого городского пруда и парка Победы выделили из бюджета более 1,5 миллиардов рублей. Как оказалось, в неком «предыдущем варианте проекта» как раз планировали сделать понтонный мост. Но затем от этой идеи отказались «в целях разделения этих территорий на две зоны с разным функционалом». Теперь есть шанс, что из полутора миллиардов найдутся средства на пешеходный мост.

Мы призываем вас оставлять подписи за включение пешеходного моста в проект благоустройства парка и попросить своих знакомых присоединиться к этой общественной кампании. Уже собрано больше 1300 подписей.