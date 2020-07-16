Городской пруд

Лодочная станция на городском пруду находится со стороны парка Победы, возле пешеходного моста. Рядом есть парковка (заезд с Центрального проспекта). Ближайшая автобусная остановка — «Парк Победы».

Аренда двухместной лодки на полчаса будет стоить 300 рублей (час — 600), трехместной — 400 (700 за час), четырехместной — 600 (1100 рублей за час). Двухместный катамаран — 450 рублей за полчаса, четырехместный — 700.

Лодочная станция на городском пруду работает с 10:00 до 21:00 без выходных. Подробности по телефону 8-968-016-11-11.