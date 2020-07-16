Лодочные станции в Зеленограде и окрестностях. Как доехать, цены, время работы 16.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Рассказываем, где и на каких условиях в Зеленограде и поблизости от города можно покататься на лодке и катамаране.

Городской пруд

Лодочная станция на городском пруду находится со стороны парка Победы, возле пешеходного моста. Рядом есть парковка (заезд с Центрального проспекта). Ближайшая автобусная остановка — «Парк Победы».

Аренда двухместной лодки на полчаса будет стоить 300 рублей (час — 600), трехместной — 400 (700 за час), четырехместной — 600 (1100 рублей за час). Двухместный катамаран — 450 рублей за полчаса, четырехместный — 700.

Лодочная станция на городском пруду работает с 10:00 до 21:00 без выходных. Подробности по телефону 8-968-016-11-11.

Школьное озеро

Лодочная станция на Школьном озере находится напротив пляжа, со стороны 10-го микрорайона, на южном берегу озера. Хорошей парковки рядом нет. Ближайшая автобусная остановка — «Октябрьская».

Аренда четырехместной лодки или катамарана здесь обойдется в 400 рублей за полчаса и 600 за час. Вместимость катамаранов — 3-4 человека. Многодетным предоставят скидку в размере 100 рублей при предъявлении удостоверения.

Режим работы — с 9:00 до 21:00 ежедневно.

Озеро Сенеж в Солнечногорске

Лодочная станция на озере Сенеж находится в трёхстах метрах от пляжа. Адрес: улица Безверхова, 9А.

Аренда 3-4-местной лодки стоит 300 рублей в час, катамаран — 200-600 рублей в зависимости от количества человек.

Станция работает с 4:00 до 22:00. Подробности по телефону 8-985-962-46-44.

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Метки:
школьное озеро, большой городской пруд, лодочная станция, озеро сенеж
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