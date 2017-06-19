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Пистолет, велосипед, снегокат и снасти с раками. Семья зеленоградцев решила почистить городские водоёмы магнитом 19.06.2017 ZELENOGRAD.RU

На дне городского пруда под мостом оказалось много интересного и даже полезного. «Четыре тележки, снегокат, защита от столба, рама от велосипеда, лестница, куча арматуры и металломусора, верша с рыбой и раками», — о таких итогах вылазки на Большой городской пруд рассказал житель Зеленограда Никита Нестеров. С этой зимы у него появилось необычное хобби — поиск на магнит в воде. Магнит Никита сделал сам, а «рыбачат» всей семьёй, вызывая одобрение и изумление в городском интернет-сообществе.

Фото: Никита Нестеров / vk.com

«Были сегодня на Ангстреме [неофициальное название Большого городского пруда — Zelenograd.ru] с магнитом, — написал „рыболов“ 10 июня в „Подслушано Зеленоград“ Вконтакте. — Почистили знатно, скоро будет второй заход. Если администратором интересно, то продолжим здесь выкладывать отчеты». И для технически подкованных читателей добавил: «магнит иридиевый + сантехнический хомут и 20-метровый капроновый трос».

Видео о том, «как люди находят разные вещи», Никита Нестеров, 29-летний мастер-техник по профессии, увидел на YouTube. Зимой он сконструировал свою «удочку» и занялся поисками на магнит. «Все друзья и знакомые скептически отнеслись к моему новому хобби, — поделился он с Zelenograd.ru. — Все, кроме жены, она меня всегда пытается поддержать в новых начинаниях».

Зимний улов был не слишком интересным, а летом дело пошло веселее.

«В фонтане поднял… пистолет»

— Мы с семьёй пошли под мост Ангстрем и… первый заброс — тележка из магазина, второй — велосипед, третий — снегокат! Ну, и пошло-поехало! Жену теперь с сыном и дочкой не оторвать от магнитной «рыбалки»! Друзья и знакомые с любопытством узнают, что нового, интересного мы вытащили.

Какие находки я сделал за это время? Пожалуйста: снегокат, велосипед без колёс (стоимостью от 33 тысяч рублей ), вершу с рыбой и раками, электронные часы, ножи. Ну, и мусора мы выгребли из Ангстрема — порядка 500 килограммов арматуры, труб, швеллеров и остального железа. Всё выложили на берегу для дальнейшей уборки.

Как раз в это время на берегу трактор наводил порядок — я остановил его, объяснил трактористу, он пообещал сообщить диспетчеру и поблагодарил. Пожалуйста, люди, не бросайте мусор и лом в воду! Даже на наших глазах некоторые индивиды пытались выловленный мусор опять закинуть в пруд.

Что касается улова в вершке, то раков мы отпустили (после фотосессии), а из карасей получились замечательные котлеты.

А несколько дней назад я кидал магнит в нижнюю чашу фонтанов в парке Победы и, как вы думаете, что я нашёл? Пистолет! Да, настоящий пистолет ПМ! Естественно, сдал его в полицию, потратил два с половиной часа, написал объяснительную, где и как нашёл. Даже «спасибо» не услышал.

В ближайшие выходные собираемся на Школьное озеро, продолжим магнитную «рыбалку».

«Спасибо тебе, добрый человек!»

«Молодцы, хорошее дело сделали», — таких положительных комментариев в «Подслушано Зеленоград» под рассказом Никиты Нестерова набралось много, как и отметок «Нравится». Героев поста сравнивают с положительными Крокодилом Геной и Чебурашкой, которые тоже собирали металлолом.

Читатели спрашивают, куда семья денет вытащенные металлические вещи и «Где в ваш кружок записаться?». Удивляются: «В Ангстреме водятся раки?!» — и желают «выловить золотые слитки в чугунном кейсе выловить в следующий раз, в компенсацию за труды».

На вопрос о применении улова Никита ответил, что снегокат, рама и верша уйдут в «дело». Он считает, что затраты на затею уже оправдали себя: «На кит с магнитом мне вышло 2500 рублей, сегодня я уже все с лихвой окупил. Велик пробил по интернету — от 33 тысяч рублей».

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Обсуждение
Майкл Маерс
19 июня
Никита Нестеров,а можно мне такую магнитную удочку?Всё,что я выловлю,всё твоё.Мне просто интересен сам процесс рыбалки.
Анна Леонтьева
20 июня
на велосипедных рамах есть номер, по которому его, возможно, разыскивают как угнанный. Интересно, будут ли проверять историю этой велосипедной рамы?
наталья клейменова
20 июня
Никита, здравствуйте! Напишите более точную дату и время и место, когда/куда планируете идти чистить очередной водоем. Мы желаем присоединиться.
Nikita Sekpet
20 июня
Со всеми вопросами пишите во вконтакте /nesterovs
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