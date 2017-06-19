«Были сегодня на Ангстреме [неофициальное название Большого городского пруда — Zelenograd.ru] с магнитом, — написал „рыболов“ 10 июня в „Подслушано Зеленоград“ Вконтакте. — Почистили знатно, скоро будет второй заход. Если администратором интересно, то продолжим здесь выкладывать отчеты». И для технически подкованных читателей добавил: «магнит иридиевый + сантехнический хомут и 20-метровый капроновый трос».

Видео о том, «как люди находят разные вещи», Никита Нестеров, 29-летний мастер-техник по профессии, увидел на YouTube. Зимой он сконструировал свою «удочку» и занялся поисками на магнит. «Все друзья и знакомые скептически отнеслись к моему новому хобби, — поделился он с Zelenograd.ru. — Все, кроме жены, она меня всегда пытается поддержать в новых начинаниях».

Зимний улов был не слишком интересным, а летом дело пошло веселее.