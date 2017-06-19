На дне городского пруда под мостом оказалось много интересного и даже полезного. «Четыре тележки, снегокат, защита от столба, рама от велосипеда, лестница, куча арматуры и металломусора, верша с рыбой и раками», — о таких итогах вылазки на Большой городской пруд рассказал житель Зеленограда Никита Нестеров. С этой зимы у него появилось необычное хобби — поиск на магнит в воде. Магнит Никита сделал сам, а «рыбачат» всей семьёй, вызывая одобрение и изумление в городском интернет-сообществе.
«Были сегодня на Ангстреме [неофициальное название Большого городского пруда — Zelenograd.ru] с магнитом, — написал „рыболов“ 10 июня в „Подслушано Зеленоград“ Вконтакте. — Почистили знатно, скоро будет второй заход. Если администратором интересно, то продолжим здесь выкладывать отчеты». И для технически подкованных читателей добавил: «магнит иридиевый + сантехнический хомут и 20-метровый капроновый трос».
Видео о том, «как люди находят разные вещи», Никита Нестеров, 29-летний мастер-техник по профессии, увидел на YouTube. Зимой он сконструировал свою «удочку» и занялся поисками на магнит. «Все друзья и знакомые скептически отнеслись к моему новому хобби, — поделился он с Zelenograd.ru. — Все, кроме жены, она меня всегда пытается поддержать в новых начинаниях».
Зимний улов был не слишком интересным, а летом дело пошло веселее.
— Мы с семьёй пошли под мост Ангстрем и… первый заброс — тележка из магазина, второй — велосипед, третий — снегокат! Ну, и пошло-поехало! Жену теперь с сыном и дочкой не оторвать от магнитной «рыбалки»! Друзья и знакомые с любопытством узнают, что нового, интересного мы вытащили.
Какие находки я сделал за это время? Пожалуйста: снегокат, велосипед без колёс (стоимостью от 33 тысяч рублей ), вершу с рыбой и раками, электронные часы, ножи. Ну, и мусора мы выгребли из Ангстрема — порядка 500 килограммов арматуры, труб, швеллеров и остального железа. Всё выложили на берегу для дальнейшей уборки.
Как раз в это время на берегу трактор наводил порядок — я остановил его, объяснил трактористу, он пообещал сообщить диспетчеру и поблагодарил. Пожалуйста, люди, не бросайте мусор и лом в воду! Даже на наших глазах некоторые индивиды пытались выловленный мусор опять закинуть в пруд.
Что касается улова в вершке, то раков мы отпустили (после фотосессии), а из карасей получились замечательные котлеты.
А несколько дней назад я кидал магнит в нижнюю чашу фонтанов в парке Победы и, как вы думаете, что я нашёл? Пистолет! Да, настоящий пистолет ПМ! Естественно, сдал его в полицию, потратил два с половиной часа, написал объяснительную, где и как нашёл. Даже «спасибо» не услышал.
В ближайшие выходные собираемся на Школьное озеро, продолжим магнитную «рыбалку».
«Молодцы, хорошее дело сделали», — таких положительных комментариев в «Подслушано Зеленоград» под рассказом Никиты Нестерова набралось много, как и отметок «Нравится». Героев поста сравнивают с положительными Крокодилом Геной и Чебурашкой, которые тоже собирали металлолом.
Читатели спрашивают, куда семья денет вытащенные металлические вещи и «Где в ваш кружок записаться?». Удивляются: «В Ангстреме водятся раки?!» — и желают «выловить золотые слитки в чугунном кейсе выловить в следующий раз, в компенсацию за труды».
На вопрос о применении улова Никита ответил, что снегокат, рама и верша уйдут в «дело». Он считает, что затраты на затею уже оправдали себя: «На кит с магнитом мне вышло 2500 рублей, сегодня я уже все с лихвой окупил. Велик пробил по интернету — от 33 тысяч рублей».
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