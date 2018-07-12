Лодочная станция на городском пруду не работает уже 11 лет — её закрыли, когда началось строительство автомобильного моста через городской пруд. За эти годы бывшее место проката лодок и катамаранов почти разрушилось, здесь собираются компании подростков, иногда приходят бомжи.

С 1992 года здание лодочной станции находится в собственности у ООО «Серфинг». Владелец фирмы скончался в январе этого года. У его наследницы нет средств ни на развитие бизнеса, ни на содержание здания, сообщил Zelenograd.ru источник в зеленоградской администрации. Поэтому решается вопрос о том, чтобы его разобрать.

Власти искали инвесторов, которые заинтересовались бы этим бизнесом, но желающих не нашлось. Прежде всего, из-за ситуации с недостроенным «аквапарком» между 4 микрорайоном и городским прудом — даже не аквапарком, а его первой очередью, торгово-развлекательным центром, который сейчас продается. Большая территория у пруда огорожена забором, здесь почти никто не ходит — разве что редкие прохожие и любители спорта на пробежках. Если бы аквапарк работал, то и услуги по прокату лодок в этом месте были бы выгодными.

После нашей публикации о помойке в заброшенной лодочной станции «Жилищник района Матушкино» прибрался там. В префектуре заверили, что летом это делается ежедневно.



Впрочем, предприниматели не проявляют интереса к бизнесу по прокату лодок даже в многолюдной зоне отдыха на другой стороне пруда — рядом с пляжем. По крайней мере это утверждает префектура. Проката лодок там тоже нет и в этом году уже не будет.