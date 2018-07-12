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Почему никто не хочет восстанавливать лодочную станцию на городском пруду 12.07.2018 ZELENOGRAD.RU

За годы существования закрытой лодочной станции на городском пруду не нашлось предпринимателя, который захотел бы её восстановить. Вместе местными властями разбирались в причине.

Лодочная станция 70-е
Автор:Анатолий Мезинов/pastvu.com

Лодочная станция на городском пруду не работает уже 11 лет — её закрыли, когда началось строительство автомобильного моста через городской пруд. За эти годы бывшее место проката лодок и катамаранов почти разрушилось, здесь собираются компании подростков, иногда приходят бомжи.

С 1992 года здание лодочной станции находится в собственности у ООО «Серфинг». Владелец фирмы скончался в январе этого года. У его наследницы нет средств ни на развитие бизнеса, ни на содержание здания, сообщил Zelenograd.ru источник в зеленоградской администрации. Поэтому решается вопрос о том, чтобы его разобрать.

Власти искали инвесторов, которые заинтересовались бы этим бизнесом, но желающих не нашлось. Прежде всего, из-за ситуации с недостроенным «аквапарком» между 4 микрорайоном и городским прудом — даже не аквапарком, а его первой очередью, торгово-развлекательным центром, который сейчас продается. Большая территория у пруда огорожена забором, здесь почти никто не ходит — разве что редкие прохожие и любители спорта на пробежках. Если бы аквапарк работал, то и услуги по прокату лодок в этом месте были бы выгодными.

После нашей публикации о помойке в заброшенной лодочной станции «Жилищник района Матушкино» прибрался там. В префектуре заверили, что летом это делается ежедневно.

Впрочем, предприниматели не проявляют интереса к бизнесу по прокату лодок даже в многолюдной зоне отдыха на другой стороне пруда — рядом с пляжем. По крайней мере это утверждает префектура. Проката лодок там тоже нет и в этом году уже не будет.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

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