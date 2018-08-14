Инициатором пилотного проекта по раздельному сбору мусора во всех людных местах стал волонтёр Михаил Антонов, координатор молодёжного эколого-волонтёрского движения «Мосэко», как сообщает ТАСС. «Поддерживаю это предложение, — пишет мэр. — В ближайшее время установим 500 контейнеров для раздельного сбора пластика и стекла в парках и на крупных ТПУ. Конечно, 500 контейнеров не изменят принципиально ситуацию с раздельным сбором, но они внесут ощутимый вклад в формирование новой культуры обращения с отходами».

Под новую сеть контейнеров создадут и всю необходимую инфраструктуру — мусоровозы, пункт досортировки/перегрузки для последующей передачи переработчикам.

Мало где в мире система раздельного сбора функционирует по-настоящему эффективно, говорится в сообщении мэра. Москва пытается решить эту задачу уже несколько лет — на сегодняшний день доля перерабатываемых отходов в столице достигла 20%. Собянин рассказывает, какие шаги и усилия к этому привели: отказ Москвы от строительства новых мусоросжигательных заводов, заключение 15-летнего контракта на вывоз мусора, возобновление работы пунктов приёма вторсырья, реабилитация полигонов ТБО, — на месте бывших свалок построят парки, уточняет мэр, — и вывоз большей части отходов за пределы Московского региона (6,6 из 7,9 миллионов тонн в год).

Решения Москвой собственных экологических проблем другим концом бьёт по соседним областям. Например, мусоросжигательные заводы вокруг столицы решено строить в Подмосковье — один из них появится в 20 км от Зеленограда рядом с деревней Хметьево в Солнечногорском районе. Весной 2018 года был объявлен конкурс на его строительство, а жители, протестующие против МСЗ, подали заявку на проведение референдума, опасаясь, что завод небезопасен для здоровья и экологии.

Недавно Тверская область отклонила предложение правительства Москвы строить у себя новые мусорные полигоны для столичного мусора, а мусорные полигоны под Клином и Волоколамском урезали лимиты приема отходов. На Алексинский карьер в Клину вывозится, в том числе, и мусор из Зеленограда — всё это привело к тому, что «пиратские» кучи мусора и стихийные свалки стали новой бедой для окрестностей города и для всего Подмосковья.

В Зеленограде сбором и утилизацией мусора, собранного в жилых домах, с января 2015 года до 2029 года занимается частная компания «МСК-НТ». Условия контракта предполагают постепенный ввод раздельного сбора мусора: к настоящему времени контейнеры для мусора, отправляемого на переработку, стоят по 56 адресам — 16 в «новом» городе, 40 в «старом». По контракту фирма обязана также построить к концу 2019 года в Зеленограде «объекты по сортировке отходов» и «объекты по размещению и (или) обезвреживанию отходов» мощностью не менее 61 тысячи тонн в год. Один из таких сортировочных пунктов запущен в этом году. Недавно компания выиграла тендер и на вывоз отходов из всех школ Зеленограда.

Ранее «МСК-НТ» согласовала с зеленоградскими управами 66 адресов, где теоретически можно поставить контейнеры. Но на практике их не везде поставишь из-за особенностей планировки дворов и наличия контейнерных площадок, как сообщили в компании. Появление новых сеток зависит от того, как быстро они наполняются, не попадает ли в них «неправильного» мусора — то есть, от реальной готовности жителей сортировать свои отходы.

87% участников опроса Zelenograd.ru готовы сортировать мусор, если соответствующий контейнер появится возле их дома. Когда в 2015 году в Зеленограде начали устанавливать баки для раздельного сбора мусора, они были разделены по секциям — бумага, металл, пластик. В 2016 году их заменили одним, куда жители могут бросать всё, что, на их взгляд, поддается вторичной переработке. Сортируют мусор по фракциям уже после вывоза.

Интерактивная карта раздельного сбора отходов в Зеленограде

Правила подготовки отходов к сдаче на переработку