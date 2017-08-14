Это синие сетчатые баки для стекла, пластика, металла и бумаги. Восемь штук поставили у корпусов 1132, 1136, 1114, 1211, 2303, 2304, 2305Б, 2307А. Всего в Зеленограде 48 контейнеров для раздельного сбора мусора.
Ранее зеленоградский Клуб юных натуралистов по договоренности с компанией «МСК-НТ» провели опрос - рядом с какими домами надо поставить контейнеры. «Активисты-натуралисты сообщают компании адреса возле дома, работы или школы, за которыми они готовы присматривать, и там устанавливают сетки», — рассказала Zelenograd.ru Карина Смирнова, координатор общественного движения «Буду сортировать» в Зеленограде. Возле четырех из предложенных корпусов баки появились.
Новые пока ставить не планируется, нынешнее количество удовлетворяет условиям контракта с префектурой, пояснили Zelenograd.ru в МСК-НТ. Но не исключено, что в следующем году они появятся возле других домов — по просьбам жителей и по согласованию с управой. Появление новых сеток зависит от того, как быстро они наполняются, не попадает ли в них «неправильного» мусора — то есть, от реальной готовности жителей сортировать свои отходы. «В Зеленограде пока хорошо наполняют сетки», отметили в компании.
Ранее «МСК-НТ» согласовала с зеленоградскими управами 66 адресов, где теоретически можно поставить контейнеры. Но на практике их не везде поставишь из-за особенностей планировки дворов и наличия контейнерных площадок, сказали в компании.
87% участников опроса Zelenograd.ru готовы сортировать мусор, если соответствующий контейнер появится возле их дома. Когда в 2015 году в Зеленограде начали устанавливать баки для раздельного сбора мусора, они были разделены по секциям — бумага, металл, пластик. В прошлом году их заменили одним, куда жители могут бросать всё, что, на их взгляд, поддается вторичной переработке. Сортируют мусор по фракциям уже после вывоза.
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Когда узнал об этом контейнере,то пытался им воспользоваться.За месяц дома собрал 3 пакета раздельно под пластик,бумагу и стекло,но у этого контейнера очень маленькие отверстия,но так как мои пакеты очень плотно запечатаны,я выбросил их в общую мусорку.Да,а отдельно ходить выбрасывать каждый журнальчик,бутылку от Боржоми,или упаковку из под молока мне чё то не хочется.