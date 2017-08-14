Ранее зеленоградский Клуб юных натуралистов по договоренности с компанией «МСК-НТ» провели опрос - рядом с какими домами надо поставить контейнеры. «Активисты-натуралисты сообщают компании адреса возле дома, работы или школы, за которыми они готовы присматривать, и там устанавливают сетки», — рассказала Zelenograd.ru Карина Смирнова, координатор общественного движения «Буду сортировать» в Зеленограде. Возле четырех из предложенных корпусов баки появились.

Новые пока ставить не планируется, нынешнее количество удовлетворяет условиям контракта с префектурой, пояснили Zelenograd.ru в МСК-НТ. Но не исключено, что в следующем году они появятся возле других домов — по просьбам жителей и по согласованию с управой. Появление новых сеток зависит от того, как быстро они наполняются, не попадает ли в них «неправильного» мусора — то есть, от реальной готовности жителей сортировать свои отходы. «В Зеленограде пока хорошо наполняют сетки», отметили в компании.



Ранее «МСК-НТ» согласовала с зеленоградскими управами 66 адресов, где теоретически можно поставить контейнеры. Но на практике их не везде поставишь из-за особенностей планировки дворов и наличия контейнерных площадок, сказали в компании.

87% участников опроса Zelenograd.ru готовы сортировать мусор, если соответствующий контейнер появится возле их дома. Когда в 2015 году в Зеленограде начали устанавливать баки для раздельного сбора мусора, они были разделены по секциям — бумага, металл, пластик. В прошлом году их заменили одним, куда жители могут бросать всё, что, на их взгляд, поддается вторичной переработке. Сортируют мусор по фракциям уже после вывоза.