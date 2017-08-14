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Новые контейнеры для раздельного сбора мусора поставили в 11, 12 и 23 микрорайонах. Больше пока не будет 14.08.2017 ZELENOGRAD.RU

Это синие сетчатые баки для стекла, пластика, металла и бумаги. Восемь штук поставили у корпусов 1132, 1136, 1114, 1211, 2303, 2304, 2305Б, 2307А. Всего в Зеленограде 48 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Где стоят такие контейнеры в Зеленограде

Сортируют мусор по фракциям уже после вывоза
Фото: zelao.ru

Ранее зеленоградский Клуб юных натуралистов по договоренности с компанией «МСК-НТ» провели опрос - рядом с какими домами надо поставить контейнеры. «Активисты-натуралисты сообщают компании адреса возле дома, работы или школы, за которыми они готовы присматривать, и там устанавливают сетки», — рассказала Zelenograd.ru Карина Смирнова, координатор общественного движения «Буду сортировать» в Зеленограде. Возле четырех из предложенных корпусов баки появились.

Новые пока ставить не планируется, нынешнее количество удовлетворяет условиям контракта с префектурой, пояснили Zelenograd.ru в МСК-НТ. Но не исключено, что в следующем году они появятся возле других домов — по просьбам жителей и по согласованию с управой. Появление новых сеток зависит от того, как быстро они наполняются, не попадает ли в них «неправильного» мусора — то есть, от реальной готовности жителей сортировать свои отходы. «В Зеленограде пока хорошо наполняют сетки», отметили в компании.

Ранее «МСК-НТ» согласовала с зеленоградскими управами 66 адресов, где теоретически можно поставить контейнеры. Но на практике их не везде поставишь из-за особенностей планировки дворов и наличия контейнерных площадок, сказали в компании.

87% участников опроса Zelenograd.ru готовы сортировать мусор, если соответствующий контейнер появится возле их дома. Когда в 2015 году в Зеленограде начали устанавливать баки для раздельного сбора мусора, они были разделены по секциям — бумага, металл, пластик. В прошлом году их заменили одним, куда жители могут бросать всё, что, на их взгляд, поддается вторичной переработке. Сортируют мусор по фракциям уже после вывоза.

Пользовались ли вы контейнером для раздельного сбора мусора хотя бы раз за последний месяц?
Да
Нет, хотя контейнер есть рядом
Нет, потому что нет контейнера
Проголосовали 110 человек
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Обсуждение
Анна Леонтьева
4 часа назад
хотелось бы получить какое то подтверждение, что мусор из этих сеток не вывозят потом на полигон для складирования как и все остальное
Майкл Маерс
4 часа назад
"Пользовались ли вы контейнером для раздельного сбора мусора хотя бы раз за последний месяц?"

Когда узнал об этом контейнере,то пытался им воспользоваться.За месяц дома собрал 3 пакета раздельно под пластик,бумагу и стекло,но у этого контейнера очень маленькие отверстия,но так как мои пакеты очень плотно запечатаны,я выбросил их в общую мусорку.Да,а отдельно ходить выбрасывать каждый журнальчик,бутылку от Боржоми,или упаковку из под молока мне чё то не хочется.
Оксана Пучинина
2 часа назад
Кто-нибудь может объяснить, в чем смысл сортировки, если у нас нет ни одного мусороперерабатывающего завода, только МСЗ?
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