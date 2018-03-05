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Мусоросжигательный завод в Солнечногорском районе начнут строить в июне 05.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Объявлен конкурс на строительство четырех заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Проще говоря, по сжиганию мусора. Один из них построят в Солнечногорском районе, возле деревни Хметьево, где раньше была свалка. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2021—2022 годах. Около 2,5 лет — с июня 2018 по октябрь 2020-го — отводится на строительство и монтажные работы. Основные объекты завода — котельное, турбинное отделения, участок хранения и транспортировки золы, хозяйство жидкого топлива, воздушно-конденсационное оборудование, электроустановка, очистные сооружения.

фото: mep.mosreg.ru

Заводы будут экологически безопасными, сообщает заказчик их строительства ООО «Альтернативная Генерирующая Компания-1» и объясняет, почему. «Сжигание отходов осуществляется на подвижной колосниковой решетке, охлаждаемой воздухом. Максимальная температура в зоне горения — около 1260 градусов. Равномерный процесс горения исключает недожег, что обеспечивает экологическую безопасность завода. Горение отходов происходит без использования дополнительного топлива. Дымовые газы, образующиеся в процессе сжигания, поступают в котел, где более 2 секунд выдерживаются при температуре свыше 850 градусов, что обеспечивает разрушение диоксинов. Энергия дымовых газов преобразуется в котле в энергию пара, который затем используется для производства электроэнергии. Пар, поступающий на производство энергии, и дымовые газы циркулируют в разных контурах и никогда не смешиваются в технологическом процессе». Шлак, образующийся при сжигании, направят на дорожное строительство.

Сжигают мусор, который нельзя рассортировать и отправить на вторичную переработку. Значительная часть московского мусора как раз пойдет на эти заводы, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Коммерсанту». Мусоросжигательный завод хотели построить в Хметьево еще в 2009 году, после эпопеи с протестами против строительства такого предприятия в Зеленограде. Однако этому воспротивилась уже администрация Солнечногорского района и Мособлдума. В Хметьево находится большая свалка, бывший полигон твердых бытовых отходов. Его закрыли для приема мусора четыре года назад. По программе правительства, полигон ждет рекультивация.

Заводы будут одновременно работать как электростанции — электроэнергия будет поставляться в сеть для нужд потребителей. Затраты на строительство рассчитывают окупить за счет зеленого тарифа на электроэнергию, выработанную из мусора, — он в разы выше обычного. Надбавка, которую предприятия заплатят за мусорную энергию, составит 35 миллиард рублей в год, пишут «Ведомости».

Как это работает.

Цель строительства мусоросжигательных заводов — снизить объем захоронений твердых отходов, а в перспективе ликвидировать свалки мусора. Это ключевой элемент проекта правительства «Чистая страна». По данным Минприроды, в 2016 году на свалки и полигоны было вывезено почти 47 миллионов твердых бытовых отходов, из них только 9% переработано, а 2,4% уничтожено на мусоросжигательных заводах. Через три года в России не останется свободного места для хранения мусора на полигонах.

Жители Солнечногорска уже выходили протестовать против планов строительства мусоросжигательного завода прошлым летом. Осенью митинг прошел в Ногинском районе, а сейчас протестуют в Наро-Фоминске. Участники митингов считают, что строительство заводов приведет к загрязнению воздуха, почвы и грунтовых вод диоксинами, росту онкологических заболеваний и врожденных дефектов у будущих поколений. Кроме того, мусоросжигательные заводы — слишком дорогостоящее решение по обращению с отходами, что в свою очередь приведет к росту тарифов ЖКХ, говорится на портале «Российская общественная инициатива». Автор инициативы предлагает не только отменить строительство заводов, но и запретить такое производство.

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Обсуждение
Max Petrov
Вчера, 20:01
Наверное было бы справедливо - построить мусоросжигательные заводы в каждом округе Москвы и Подмосковья и сжигать мусор по территориальной принадлежности. И сточки зрения логистики и с точки зрения "экологичности" - да и к сортировке это дело быстрее приведет.
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