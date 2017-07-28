Протестную акцию собирают 29 июля в полдень рядом с памятником Ленина. Это в одной минуте ходьбы от станции Подсолнечной.

«Жители Солнечногорского района, множество муниципальных депутатов категорически не согласны […] со строительством огромного мусоросжигательного завода в 8 км от Солнечногорска, рядом с деревней Хметьево», — сообщает сайт «Экооборона Московской области». Зеленоград расположен примерно в 20 километрах от будущего завода.

Решение о строительстве в Подмосковье четырёх современных мусоросжигательных заводов российское правительство приняло в канун нового года, 21 декабря 2016-го. Проект с далеко идущими планами по созданию в России инфраструктуры переработки отходов назвали «Чистая страна». На своей страничке в Facebook российский премьер Дмитрий Медведев рассказал, что новые мусоросжигательные заводы — экологически безопасные и что они «будут не только перерабатывать отходы, но и производить электроэнергию», а также «сократится объем вредных выбросов в атмосферу», «улучшатся экологические условия для миллионов людей».

Заводы по термической обработке твёрдых бытовых отходов областное правительство решило построить в Воскресенском, Наро-Фоминском, Ногинском и Солнечногорском районах. Первые два планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, следующие — годом позже. Строительство же хотят начать уже этой осенью.

Дочерняя компания «Ростеха» — «РТ-Инвест» активно проектирует комплекс заводов по термической обработке с привязкой к конкретным земельным участкам, сообщает «Российская газета». Издание детально описывает технологию компании Hitachi Zosen Inova, которую привлекли для реализации проекта в Подмосковье. Выглядит убедительно, но народ не верит…