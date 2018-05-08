Мусорные полигоны под Клином и Волоколамском и сортировочные пункты в Зеленограде и Химках урезали лимиты приема отходов, поэтому Солнечногорский район вывозит вдвое меньше мусора, чем нужно по нормативу. Во дворах и возле некоторых поселков образовались свалки.
Сейчас производится вывоз 11 машин в сутки на полигоны и сортировки вместо положенных по нормативу 25, сообщает районная администрация и заверяет, что вопрос решается. Упоминаемый сортировочный пункт в Зеленограде находится на Заводской улице — частная компания занимается вывозом твердых бытовых отходов из Солнечногорского района и приемом сортированного мусора. В организации опровергли сокращение объема вывозимого мусора из Солнечногорского района. Были временные проблемы из-за того, что закрывался полигон «Ядрово» — отходы некуда было вывозить, — но теперь вывозится в прежних объемах.
На клинском мусорном полигоне «Алексинский карьер» (куда вывозят мусор и из Зеленограда) и волоколамском «Ядрово» сейчас проводят дегазацию — это комплекс работ для обезвреживания свалочного газа в высокотемпературном факеле. Мусор пересыпают грунтом. В середине апреля старый участок полигона «Ядрово» закрылся, а новый принимает отходы только из только из Волоколамского района и близлежащих поселений.
Окончательно решить проблему власти рассчитывают с помощью мусоросжигательных заводов. До 2022 года в Подмосковье планируют построить четыре таких завода, один из них — у деревни Хметьево в Солнечногорском районе.
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