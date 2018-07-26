По просьбам москвичей контейнеры для раздельного сбора отходов будут устанавливать на улицах и в отдельно значимых местах. Об этом заявил заместитель градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин пообещал контейнеры для раздельного сбора мусора во всех дворах, то есть на каждой оборудованной мусорной площадке. Сейчас это сетчатые металлические клетки с небольшими отверстиями для приема вторичного сырья (стекло, пластик, металл, бумага), на некоторых мусорках стоят дополнительные открытые металлические «шкафы» для бумажно-картонных отходов.
Такими сетчатыми контейнерами заменили отдельные баки для вторсырья, которые начали устанавливать в 2015 году. С того же года в некоторых округах Москвы периодически организуют мобильные пункты для сбора вторсырья.
Исходя из слов Бирюкова, следует ожидать, что специальные емкости для вторсырья (очевидно, снова отдельные баки) появятся в неких проходных местах, например массового отдыха, хотя чиновники этого не уточняют.
«С 1 января 2019 г. изменяется система управления потоками мусора, сбора мусора, создания региональных операторов», — цитирует заммэра агентство «Москва».
Региональное правительство, в свою очередь, подготовило законопроект, по которому, в частности, управляющие компании будут нести ответственность за отсутствие необходимой для раздельного сбора отходов (РСО) инфраструктуры в многоквартирных домах и их дворах.
В области внедряют трехконтейнерную систему раздельного сбора: для «сухих» отходов (бумага, стекло, пластик, металл), которые после досортировки отправятся на переработку и производство новых товаров, и для «смешанных» отходов, которые будут вывозить на крупные комплексы для дальнейшей сортировки и обезвреживания. Еще один контейнер — для таких опасных отходов, как батарейки, лампы и тому подобное.
На портале «Добродел» стартовал опрос по единому оформлению для мусоровозов и контейнеров для раздельного сбора отходов в Московской области: «Сухие» (повторная переработка) — «Смешанные» (сортировка, обезвреживание и захоронение). Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора займутся региональные операторы, которых определили на конкурсной основе в апреле этого года.
«Отдельная машина минимум раз в неделю будет приезжать для того, чтобы забирать те четыре фракции: стекло, бумага, металл и пластик», — пообещал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье». Также, по его мнению, в каждой семье должно появиться второе мусорное ведро. С сентября в школах региона введут уроки раздельного сбора мусора, а в Химках уже полгода проходят видеоуроки по РСО.
К первому дню нового, 2019-го, года Подмосковье полностью должно перейти на раздельный сбор. С этой же даты платеж за вывоз мусора станет коммунальной услугой, которую должны будут оплачивать жители. «Вывоз мусора „спрятан“ в жилищных услугах, но теперь этот пункт появится отдельно», — предупредил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
Столичные власти тем временем не вдаются в такие же подробности о том, как система раздельного сбора отходов будет внедряться в Москве. В своем заявлении Бирюков упоминает лишь, что «есть федеральный закон № 89, в рамках которого мы следуем».
Интерактивная карта раздельного сбора отходов в Зеленограде.
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