По просьбам москвичей контейнеры для раздельного сбора отходов будут устанавливать на улицах и в отдельно значимых местах. Об этом заявил заместитель градоначальника по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин пообещал контейнеры для раздельного сбора мусора во всех дворах, то есть на каждой оборудованной мусорной площадке. Сейчас это сетчатые металлические клетки с небольшими отверстиями для приема вторичного сырья (стекло, пластик, металл, бумага), на некоторых мусорках стоят дополнительные открытые металлические «шкафы» для бумажно-картонных отходов.

Такими сетчатыми контейнерами заменили отдельные баки для вторсырья, которые начали устанавливать в 2015 году. С того же года в некоторых округах Москвы периодически организуют мобильные пункты для сбора вторсырья.

Исходя из слов Бирюкова, следует ожидать, что специальные емкости для вторсырья (очевидно, снова отдельные баки) появятся в неких проходных местах, например массового отдыха, хотя чиновники этого не уточняют.