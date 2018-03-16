Областной избирком принял заявку инициативной группы жителей о проведении референдума в Московской области, ставящих вопрос о законодательном запрете строительства предприятий по термическому обезвреживанию коммунальных отходов. А 31 марта в центре Москвы состоится митинг против строительства мусоросжигательных заводов и за раздельный сбор и переработку отходов.

Об этом сообщил активист и муниципальный депутат Дмитрий Трунин. В инициативную группу входит 20 человек. Избирком Московской области поддержал ходатайство о проведении трех референдумов — два из них касаются «мусорной» темы Подмосковья, третий ставит вопрос о возвращении подмосковным пенсионерам бесплатного проезда в общественном транспорте. Документы переданы в Мособлдуму, которой предстоит проверить их на соответствие закону.

В ноябре Мособлдума уже отклонила аналогичную заявку со ссылкой на некорректную формулировку вопросов, пишут «Ведомости». Активисты учли критику и скорректировали заявку. Мособлдума должна дать ответ в течение 20 дней. Если он будет положительным, то активистам предстоит собрать 120 тысяч подписей в поддержку своей инициативы.



По данным организаторов, митинг в поддержку инициатив референдумов против мусоросжигательных заводов, за раздельный сбор мусора и бесплатный проезд для пенсионеров, пройдет 31 марта в 13:00 у пересечения Страстного бульвара и улицы Большая Дмитровка. Организаторы просят москвичей поддержать мероприятие.



В Московской области запланировано строительство четырех мусоросжигательных заводов, один из них — в Солнечногорском районе, у деревни Хметьево. Его начнут строить в июне. Такой завод хотели построить в Хметьево еще в 2009 году, после эпопеи с протестами против строительства такого предприятия в Зеленограде. Однако этому воспротивилась уже администрация Солнечногорского района и Мособлдума. В Хметьево находится большая свалка, бывший полигон твердых бытовых отходов. Его закрыли для приема мусора четыре года назад. По программе правительства, полигон ждет рекультивация.



Власти подчеркивают, что новые заводы будут экологически безопасными (схема работы завода).



После обнародования новых планов по Подмосковью прокатилась волна экологических протестов — акции против мусорных свалок и мусоросжигательных заводов прошли в Волоколамске, Клину, Балашихе, Троицке, Коломне, Сергиевом Посаде и Наро-Фоминске. Участники возмущались зловонием свалок и требовали от властей немедленно закрыть мусорные полигоны рядом с их городами, отказаться от планов по строительству мусоросжигательных заводов и ввести раздельный сбор мусора. На нескольких митингах полиция задерживала участников.