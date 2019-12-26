Видеоинтервью с главным тренером школы Aikido old school и представителем российского отделения «Тэнсин Сёдэн Катори Синто рю».
В ходе беседы с Максимом Бендусом, главный тренер Зеленоградской школы айкидо «AIKIDO OLD SCHOOL» — Картавцев Леонид и представитель российского отделения «Тэнсин Сёдэн Катори Синто рю» — Белоус Виталий расскажут про особенности древнего Японского доспеха и продемонстрируют приёмы владения различными видами традиционного холодного оружия. Вы узнаете как воинские традиции связаны с боевыми искусствами и как исторический контекст влиял на формирование разных школ и направлений.
- 00:00:54 — О школе Тенсин Сёден катори синто рю
- 00:05:34 — Принцип историзма в традиционных будзюцу
- 00:07:58 — Историзм в школе Катори синто рю
- 00:09:00 — Древний японский боевой доспех
- 00:11:54 — Современный доспех для кендо
- 00:12:46 — Тренировочное снаряжение в Катори синто рю
- 00:15:05 — Примерка доспеха
- 00:25:53 — Благородные искусства древнего воина
- 00:29:08 — Особенности фехтования в доспехе
- 00:31:47 — История основания школы Катори синто рю
- 00:32:33 — Актуально ли древнее будзюцу сейчас?
- 00:38:12 — Техника боевого искусства
- 00:41:28 — «Ицуцу, но тачи»
- 00:43:21 — «Нанацу, но тачи»
- 00:46:31 — «Касуми, но тачи»
- 00:47:48 — «Хакка, но тачи»
- 00:48:34 — Особенности техники кручёного удара мечом, Маки учи мэн
- 00:52:18 — Рационализм
- 00:54:15 — Приёмы строевой подготовки в будзюцу
- 00:54:58 — Колоть или рубить?
- 01:00:31 — Лезвие в лезвие или…
- 01:03:22 — Условности в Будзюцу
- 01:04:19 — Вопрос прикладника и спортсмена к традиционщикам?
- 01:06:34 — Пример условной практики в спорте
- 01:08:08 — Однотемповость как особенность старых школ фехтования
- 01:11:30 — Нагината в древней военной практике.
Вторая часть видео — практическая. Виталий Белоус, Максим Бендус и Леонид Картавцев в рамках беседы о воинских традициях обсудят ситуации потери оружия в бою и рассмотрят боевые техники, применяемые в таких ситуациях. Виталий и его ученик Сурков Олег виртуозно продемонстрируют классические формы японского фехтования, коснутся тем этикета и роли ритуальных действий в военных искусствах, а так же кому и почему всё это может быть интересно в наши дни и многое другое.
- 00:00:06 — Про технику фехтования без доспеха
- 00:00:54 — «Мицу, но тачи»
- 00:01:01 — «Ёцу, но тачи»
- 00:03:07 — «Ин, но тачи»
- 00:03:26 — «Ся, но тачи»
- 00:03:38 — «Хоцу, но тачи»
- 00:05:27 — Короткий меч — кодачи
- 00:06:34 — «Хангэцу, но кодачи»
- 00:06:58 — «Суйгэцу, но кодачи»
- 00:07:06 — «Сэйган, но кодачи»
- 00:08:47 — Случаи применения боевого искусства без оружия
- 00:15:00 — Техники ёрои-кумиути, когусоку, явара и дзю дзюцу
- 00:21:53 — Иай дзюцу — быстрое выхватывание меча из ножен
- 00:34:43 — Различные школы дзю дзюцу
- 00:40:20 — Тамэсигири — проба меча
- 00:45:34 — Иай гоши — позиция сидя
- 00:49:38 — Рей сики — этикет, ритуал, устав
- 01:06:26 — Чибури — стряхивание крови с клинка
- 01:07:20 — Сюрикен дзюцу — метание сюрикенов
- 01:08:43 — Ниндзюцу и мифы о ниндзях
- 01:09:57 — Коммерция в боевых искусствах
- 01:12:13 — тренировочное снаряжение для тамэсигири
- Старые методы тренировки не годятся для детей
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- Я настоятельно рекомендую родителям задуматься над тем, нужен ли ребёнку спорт?
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- Должен ли ребенок уметь защитить себя?
- Неочевидные опасности борьбы, йоги, бега и плавания
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