Военное ремесло и боевые искусства. Чем изучение традиционного японского фехтования может быть полезно в наши дни 26.12.2019 Aikido old school

Видеоинтервью с главным тренером школы Aikido old school и представителем российского отделения «Тэнсин Сёдэн Катори Синто рю».
В ходе беседы с Максимом Бендусом, главный тренер Зеленоградской школы айкидо «AIKIDO OLD SCHOOL» — Картавцев Леонид и представитель российского отделения «Тэнсин Сёдэн Катори Синто рю» — Белоус Виталий расскажут про особенности древнего Японского доспеха и продемонстрируют приёмы владения различными видами традиционного холодного оружия. Вы узнаете как воинские традиции связаны с боевыми искусствами и как исторический контекст влиял на формирование разных школ и направлений.

Про боевые искусства. Часть практическая первая
Максим Бендус/youtube.com

  • 00:00:54 — О школе Тенсин Сёден катори синто рю
  • 00:05:34 — Принцип историзма в традиционных будзюцу
  • 00:07:58 — Историзм в школе Катори синто рю
  • 00:09:00 — Древний японский боевой доспех
  • 00:11:54 — Современный доспех для кендо
  • 00:12:46 — Тренировочное снаряжение в Катори синто рю
  • 00:15:05 — Примерка доспеха
  • 00:25:53 — Благородные искусства древнего воина
  • 00:29:08 — Особенности фехтования в доспехе
  • 00:31:47 — История основания школы Катори синто рю
  • 00:32:33 — Актуально ли древнее будзюцу сейчас?
  • 00:38:12 — Техника боевого искусства
  • 00:41:28 — «Ицуцу, но тачи»
  • 00:43:21 — «Нанацу, но тачи»
  • 00:46:31 — «Касуми, но тачи»
  • 00:47:48 — «Хакка, но тачи»
  • 00:48:34 — Особенности техники кручёного удара мечом, Маки учи мэн
  • 00:52:18 — Рационализм
  • 00:54:15 — Приёмы строевой подготовки в будзюцу
  • 00:54:58 — Колоть или рубить?
  • 01:00:31 — Лезвие в лезвие или…
  • 01:03:22 — Условности в Будзюцу
  • 01:04:19 — Вопрос прикладника и спортсмена к традиционщикам?
  • 01:06:34 — Пример условной практики в спорте
  • 01:08:08 — Однотемповость как особенность старых школ фехтования
  • 01:11:30 — Нагината в древней военной практике.

Вторая часть видео — практическая. Виталий Белоус, Максим Бендус и Леонид Картавцев в рамках беседы о воинских традициях обсудят ситуации потери оружия в бою и рассмотрят боевые техники, применяемые в таких ситуациях. Виталий и его ученик Сурков Олег виртуозно продемонстрируют классические формы японского фехтования, коснутся тем этикета и роли ритуальных действий в военных искусствах, а так же кому и почему всё это может быть интересно в наши дни и многое другое.

Про боевые искусства. Часть практическая вторая
Максим Бендус/youtube.com

  • 00:00:06 — Про технику фехтования без доспеха
  • 00:00:54 — «Мицу, но тачи»
  • 00:01:01 — «Ёцу, но тачи»
  • 00:03:07 — «Ин, но тачи»
  • 00:03:26 — «Ся, но тачи»
  • 00:03:38 — «Хоцу, но тачи»
  • 00:05:27 — Короткий меч — кодачи
  • 00:06:34 — «Хангэцу, но кодачи»
  • 00:06:58 — «Суйгэцу, но кодачи»
  • 00:07:06 — «Сэйган, но кодачи»
  • 00:08:47 — Случаи применения боевого искусства без оружия
  • 00:15:00 — Техники ёрои-кумиути, когусоку, явара и дзю дзюцу
  • 00:21:53 — Иай дзюцу — быстрое выхватывание меча из ножен
  • 00:34:43 — Различные школы дзю дзюцу
  • 00:40:20 — Тамэсигири — проба меча
  • 00:45:34 — Иай гоши — позиция сидя
  • 00:49:38 — Рей сики — этикет, ритуал, устав
  • 01:06:26 — Чибури — стряхивание крови с клинка
  • 01:07:20 — Сюрикен дзюцу — метание сюрикенов
  • 01:08:43 — Ниндзюцу и мифы о ниндзях
  • 01:09:57 — Коммерция в боевых искусствах
  • 01:12:13 — тренировочное снаряжение для тамэсигири

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