Неочевидные опасности борьбы, йоги, бега и плавания. Интервью с главным тренером Зеленоградской школы Aikido old school Картавцевым Леонидом Юрьевичем 25.10.2019 Aikido old school

В ходе беседы с известным любителем физической культуры Максимом Бендусом, Леонид расскажет о неочевидных опасностях бездумных занятий различными видами спорта. Разговор пойдет о таких видах как плавание, бег, борьба, йога и другие виды физической активности. В чем польза йоги? Всем ли нужно плавание? Полезен ли для здоровья бег? Какие исследования проводят на родине и за рубежом в области спорта? Данное видео будет интересно как людям, желающим заняться своей физической формой, так и родителям, желающим обеспечить своим детям достойное физическое развитие.

О негативных последствиях занятий различными видами физической активности.
Максим Бендус /youtube.com

  • 00:00:32 Главный вопрос — травмы в спорте
  • 00:02:21 Статистика травм при занятии физической подготовкой в рамках спортивной деятельности
  • 00:04:56 Статистика травм по видам спорта
  • 00:05:45 Травматизация при занятии плаванием (Неочевидные опасности плавания)
  • 00:08:55 История возникновения идеи разработки программ для физической реабилитации
  • 00:16:05 Вероятность получения травм, различия в факторах риска при занятии профессиональным и любительским спортом
  • 00:21:37 Об ответственности за полученные травмы
  • 00:23:35 О неочевидной опасности ходьбы и бега
  • 00:31:54 Об ответственности при организации занятий с детьми
  • 00:39:00 Об ответственности при организации занятий со взрослыми
  • 00:40:00 О неочевидных опасностях йоги
  • 00:50:00 Рекомендации для родителей по выбору физической активности для детей
  • 00:53:34 Критерии оценки работы тренеров в секции, которую родители выбрали для ребенка
  • 00:58:50 Неочевидные опасности борьбы
  • 01:06:35 Рекомендации взрослых личностей по выбору физической активности для детей
  • 01:13:43 О центрах диагностики и реабилитации

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