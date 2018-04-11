— Не самая распространенная точка зрения, но, на мой взгляд, очень интересная.

— Предлагаю приступить к ответу на вопрос родителей о выборе спорта для ребёнка. Но для того, чтобы полностью раскрыть эту тему, нам нужно обязательно разобраться с предназначением спорта в современном обществе, и для этого я задам вам один вопрос:

Как вы думаете, к какой индустрии относится спорт?

— А разве спорт это не самостоятельная индустрия? Спортивная индустрия.

— Спрошу иначе. Какие задачи решает спорт в современном обществе? Зачем он нужен?

— Если исходить из ваших объяснений, то для здоровья он не обязателен. Значит, спорт это просто сфера интересов человека. И занимается он им для того, чтобы получить положительные эмоции.

— А какая индустрия отвечает за получение положительных эмоций, разве не индустрия развлечений?

— Вы хотите сказать, что спорт относится к индустрии развлечений?

— Несомненно, но давайте ненадолго окунёмся в историю спорта. Я думаю, что для большинства людей она поможет осознать причины его возникновения и задачи, которые он призван был решать.

— Хорошо.

— История развития физической культуры всегда была тесно связана с развитием культуры и цивилизации в целом. В древних формах социума физическая культура могла возникнуть как некая форма структурированной деятельности исключительно из осознанной необходимости. В древние времена, когда жизнь человека напрямую зависела от его физических возможностей и двигательных навыков, с помощью которых он мог обеспечить пропитанием себя и свою многочисленную общину или семью. Тогда и начала зарождаться профессионально прикладная физическая культура. Целью её было научить члена сообщества необходимым навыкам для обеспечения надлежащего уровня комфортного и безопасного быта. Метание камней и копья, лазание по деревьям и стрельба из лука, до развития эффективных форм земледелия и скотоводства, были наиважнейшими умениями, с помощью которых можно было добывать еду и ценные ресурсы.

— Значит, прикладная физическая культура появилась раньше всех остальных её видов. А для чего же древним людям нужен был спорт?

— Для того что бы понять это, нужно внимательнее присмотреться к основным признакам спорта. Что отличает его от других видов физической культуры? Попробуйте сами назвать эти признаки.

— Как вы уже говорили, спорт от физической культуры отличается наличием соревновательной деятельности. Соревнование обычно проводится в рамках каких либо правил, которые запрещено нарушать, и которые ставят участников в равные условия. А ещё спортсмены должны использовать один и тот же спортивный инвентарь или одну и ту же технику исполнения упражнений.

— А для чего это нужно?

— Это нужно для того, чтобы состязание было честным. Да, спорт должен быть честным, иначе он перестанет быть спортом.

— Вы совершенно правы, одним из главных атрибутов спорта являются правила, строго регламентирующие порядок и условия проведения состязания. Вы никогда не задумывались, почему это так важно, вследствие чего возникла необходимость в каких либо правилах вообще?

— Честно говоря, нет. У нас в детстве были игры по правилам, которые тоже нельзя было нарушать. Например, мы спорили, кто больше раз прыгнет через скакалку на одной ноге. Правила были нужны для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что победитель выиграл спор честно.

— Вы заметили, что спорт и спор чем-то трогательно похожи? И там и там есть цель — кому то что-то доказать. И есть набор регулирующих правил, за нарушение которых и спорщик, и спортсмен либо удаляется с состязания, либо признаётся проигравшим.

— Спорт и спор? Если подумать, то так и есть. Но для чего это могло пригодиться нашим далёким предкам?

— Согласитесь, что история человечества — это история конфликта интересов личного и социального характера. Что закономерно породило множество форм физического насилия, применяемого для эффективного решения имущественных и иных споров. Однако с развитием культуры и цивилизации физическое насилие стало считаться неприемлемой формой разрешения конфликта внутри сообщества, так как могло стать причиной ослабления общины перед лицом других не менее амбициозных соседей. С этого момента и берёт своё начало спорт, как основное средство гуманного разрешения конфликта интересов.

— То есть, спорт раньше был средством разрешения спора?

— Да, и не только. Ведь у того, что в будущем станет называться спортом, было много разнообразных функций. Вы знаете, что в природе у некоторых млекопитающих есть так называемый гон или, по-другому, брачные турниры, где самцы сражаются за самок с целью распространить свой генетический материал? Так вот, поскольку в ходе эволюции у людей развились иные ритмы и механизмы полового отбора, нежели у косуль и лосей, «гон» у человека не сезонный, а длится круглый год с небольшими периодами обострения весной и осенью, что стало причиной постоянного конфликта интересов молодых людей в этом жизнеутверждающем процессе.

В древности, с развитием культуры и социальных институтов, для того, чтобы впечатлить как можно больше молодых особ противоположного пола, молодому человеку не надо было разбивать камнем череп соперника, так как это давно перестало создавать у девушек романтическое настроение. Ему достаточно было прийти в специально подготовленное для состязаний место, где для зрителей были подготовлены удобные места, с которых те могли насладиться всеми талантами юных атлетов. А он мог принять участие в честных состязаниях, в надежде одержать верх над другими молодыми людьми. Ну, а победитель соревнований, как известно, всегда был обожаем публикой, и шанс того, что ему ответят взаимностью интересующие его девушки, резко повышался.

— Да, интересно. А сейчас это действует так же?

— В некотором роде да, но стоит понимать, что критерии полового отбора сильно поменялись с тех времён, и достаток с безопасностью стали гарантировать не горы тренированных мышц и умение кидать копьё, а твёрдая жизненная позиция, красный диплом технического вуза и стабильная заработная плата в надёжной организации. Однако, справедливости ради, отметим, что молодые неопытные девушки всё ещё склонны дарить потомство тем, кто выглядит как удачливый охотник, хотя на самом деле им может и не являться.

— Понятно. Есть что-то ещё, что мы не знаем про спорт?

— Конечно. Например, в античные времена, многие спортивные состязания были посвящены различным языческим ритуалам и религиозным празднествам в честь почитаемых древнегреческих богов. Старание атлетов, их ярость в достижении поставленной цели, а иногда и смерть в ходе состязания считались достойной жертвой чествуемым богам. Одним из таких памятников древней культуры, дошедшим до наших времён, являются летние Олимпийские игры, тщательно отреставрированные Пьером де Кубертеном ещё в позапрошлом веке. Сейчас, конечно же, многие виды состязаний военно-прикладного значения, представленные на древних Олимпиадах, давно забыты. Вы не увидите бега гоплитов или гонок на колесницах, но оно, наверное, и к лучшему, поскольку первое выглядело бы крайне нелепо, а последнее было бы чрезвычайно опасным.

Но и это еще не всё, что следует принимать во внимание, говоря о спорте.

— Что же еще?

— Ответ на это кроется в сознании каждого нормального человека. В его естественной способности сопереживать другим людям. Театр, кино и литература наглядно демонстрируют то, как глубоко человек может сопереживать даже придуманному автором герою. Та гамма чувств, которая рождается у читателя или зрителя когда он следит за небезразличным ему героем, вполне сравнима с тем, что он может испытать сам. На этом общечеловеческом качестве и строится самая главная составляющая часть спорта — соревновательная деятельность. Люди обычно самостоятельно выбирают объекты своего ревностного отношения, а затем, эмоционально вовлекая себя в процесс соревнования, переживают настоящую драму, которая позволяет испытать яркие эмоции и даёт почувствовать некую причастность к чужим сверхусилиям, что в свою очередь создаёт иллюзию собственной значимости.

— Это же хорошо!!! Зритель, переживающий за своих соотечественников на международных соревнованиях, в каком-то смысле ненадолго становится патриотом.

— На мой взгляд, патриотом будет не тот человек, который яростно переживает за успехи российских спортсменов, а тот, кто не мусорит на природе и честно выполняет свою работу. А личные переживания имеют только личностную ценность. Люди, эмоционально вовлекаясь в соревновательный процесс, делают это исключительно для себя. Однако, развлечения в жизни человека играют очень важную роль с точки зрения организации процесса жизнедеятельности. Жизнь не может состоять только из лишений и тяжёлой работы, а у здорового человека всегда должно быть время на себя, иначе он просто перестанет видеть в происходящем какой-либо смысл. Так что с этой точки зрения спорт обладает неким социообразующим свойством.

— Действительно, имеет смысл относить спорт к индустрии развлечений.

— Да, и если пристальнее к нему присмотреться, то можно обнаружить все характерные черты практически всех основных направлений этой индустрии. Удовольствие может приносить как участие в соревнованиях, так и наблюдение за ними. Спорту посвящены книги, фильмы и музыкальные произведения известных авторов. Многие хорошие спортсмены одновременно с высокими спортивными достижениями могут манипулировать настроением своих обожателей ничуть не хуже популярных актёров кино и телевидения. А некоторые из них, закончив спортивную карьеру, пробуют себя и в других видах индустрии развлечений, причём не только как исполнители, но и как талантливые руководители.

— Согласна, но большинство видов спорта, во всяком случае, на мой взгляд, можно лишь с большой натяжкой назвать увлекательными для зрителя. Большинство простых людей не ходят по выходным на соревнования по лёгкой атлетике и не мёрзнут на трибунах у трассы биатлонистов, а идут в театр или кино.

— Я соглашусь и с этим, но даже незрелищные виды спорта могут служить индустрии развлечений. Да, бег на сто метров и плавание вольным стилем сложно назвать зрелищными видами, но у спорта есть ещё одна сторона, которая окупает и этот недостаток.

— Какая же?

— Современный профессиональный спорт и спорт достижений после запрета игровых автоматов и казино стали чуть ли не единственным пристанищем любителей острых ощущений, которые подогревают свой интерес денежными ставками. Если раньше азартные люди шли на ипподром, то сегодня весь большой спорт стал для них одним огромным тотализатором, в который они могут занести деньги, не выходя из дома.

— Леонид, это же ужасно. Мы начали с рассуждений о том, какой спорт может быть полезен для здоровья ребёнка, а теперь говорим, что спорт — это казино.

— Не понимаю вашего удивления. Посмотрите в окно, за ним вас ждёт не страна советов с гуманитарными коммунистическими идеалами и мечтами о светлом будущем, в котором спорт — лишь ещё одна возможность сделать каждого человека более совершенным. За окном сейчас капитализм, а капиталистическое общество живёт по законам рынка, и с этим, хотите вы или нет, придётся научиться жить. А то, что спорт достижений при этом используется, как большая рулетка, является нормой для общества, принявшего такое положение вещей. Я понимаю ваше удивление, как человека, привыкшего к бесплатному образованию и медицине, но в современном мире, работающем по законам рынка, профессиональный спорт может быть только таким.

— Итак. Что из себя представляет современный спорт, мы разобрались. Но я пока не понимаю, чем изложенные вами мысли помогут родителям принять правильное решение о выборе спорта для ребёнка?

— Долгое вступление в эту тему обусловлено тем, что большинство родителей склонны выбирать будущее для своего ребёнка, принимая за основу неверные стереотипы, сложившиеся на основе чьего-то некомпетентного мнения, что в таком серьёзном вопросе не допустимо. Поскольку меня попросили, я не могу себе позволить ограничиться мало кому понятными, не аргументированными советами. Так что в ответе на вопрос о детском спорте я стараюсь осветить все возможные аспекты той деятельности, которой родители хотят посвятить своих детей. Именно поэтому я позволю себе дать несколько ценных рекомендаций родителям, с помощью которых те смогут подойти к решению такого важного вопроса более грамотно.

— С чего же родителю стоит начать?

— Прежде всего, родителям следует осознать тот факт, что физическое развитие ребёнка напрямую связано с воспитательным процессом и, зачастую, им полностью определяется. Родителям нужно серьёзно задуматься о том, какого будущего они хотят не только для своего ребёнка, но и для самих себя. Какие конкретные качества должны развиваться в ходе воспитательного процесса у ребёнка, и для достижения каких целей эти качества могут ему пригодиться? Родители должны оценить свою личную выгоду от запланированных ими мероприятий и понять, оправдает ли эта выгода затраченные на это силы, средства, а, иногда, и здоровье ребёнка.

Осознавшему свои цели родителю нужно будет учесть тот факт, что рост и развитие ребёнка — это сложный динамический процесс, в ходе которого гарантированно будут возникать трудности, значительная часть которых будет связана со здоровьем и воспитанием. Так же следует учесть риски и возможности компенсации в тех случаях, когда процесс может оказаться под угрозой. Если оба родителя смогут прийти к согласию по всем вышеперечисленным пунктам, то у них сформируется достаточно конкретный список средств, способных помочь им в процессе воспитания их ребёнка, одним из которых, несомненно, может оказаться та или иная форма структурированной физической активности.