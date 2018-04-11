В Зеленограде работает множество разнообразных секций айкидо, в которых занимаются дети и взрослые. Ранее мы беседовали с главным тренером секции айкидо «Общества развития воинских искусств и культуры», мастером спорта по айкидо, обладателем 4-го дана по айкидо Картавцевым Леонидом Юрьевич. С предыдущими интервью вы можете ознакомиться здесь: Старые методы тренировки не годятся для детей. Классическая физкультура или Программы фитнес центров.
— Здравствуйте, Леонид.
— Здравствуйте.
— Я очень рада, что вы нашли время встретиться ещё раз.
— И я тоже очень этому рад.
— Леонид, у наших читателей скопилось много вопросов относительно поднятых вами ранее тем. Признаюсь, мы не ожидали, что читателей так интересует вопрос детского спорта. Я очень надеюсь, что вы сможете ответить хотя бы на некоторые из них.
— Я постараюсь.
— Наша последняя беседа поделила читателей на два лагеря. Одних, судя по всему, приверженцев здорового образа жизни, очень задели ваши высказывания о спорте и о фитнесе. Они считают, что вы пытаетесь очернить спорт и ЗОЖ и принизить их значение в глазах общественности. Другие, поддерживающие вашу точку зрения на физическую культуру, отметили, что в прошлом интервью вы упомянули про относительно безопасные виды спорта и однозначно вредные, и просят дать рекомендации по выбору секции для их детей.
— Я не очень понял, в чём заключается вопрос приверженцев ЗОЖ.
— Его как такового нет. В основном, люди приводят примеры из личного опыта или опыта своих знакомых, здоровью которых помогло увлечение фитнесом, воркаутом и йогой. Мы не получили конструктивной критики ваших высказываний на эту тему, но нас интересует, как бы вы ответили на подобные аргументы?
— Понятно. Думаю, что с ними можно согласиться по ряду вопросов. Например, йога, несмотря на то, что деструктивно влияет на тело и сознание человека, с успехом применяется в центрах по лечению наркозависимости. Йога эффективно формирует зависимость от эндогенных опиатов, и в процессе лечения наркомании её используют как ещё одно средство заместительной терапии помимо метадона и других препаратов.
Что же касается фитнес-центров, то и тут я могу отметить некоторые положительные тенденции. За последние несколько лет они начали постепенную трансформацию из атлетических клубов в доступные рекреационные центры с банями, бассейнами и столовыми. Конечно, там по-прежнему будут обитать серьёзно настроенные атлеты, но со временем их натужное сопение растает в гомоне детей, которых родители привели на занятие в бассейн. Так что фитнес центры скоро превратятся в аквапарки и саунные комплексы с салонами красоты и кабинетами коррекции фигуры, в которых будут делать шугаринг и антицеллюлитный массаж. И это очень хорошая тенденция, как я это вижу.
— А что насчет ЗОЖ?
— Данная тема становится постепенно поводом для обоснованного беспокойства.
— Почему же?
— Понимаете ли, основная гражданская позиция любителя ЗОЖ заключается в совершенствовании своего физического тела и морально-этических качеств за счёт соблюдения запретов на вредные привычки и посредством регулярных физических упражнений. Казалось бы, очень благородная цель, способная помочь молодым людям и девушкам более эффективно посвятить себя трудовой деятельности, воспроизведению здорового потомства и исполнению своего гражданского долга.
Однако такие молодые люди, исходя из своего юношеского максимализма, начинают делить весь окружающий мир на правильных людей и неправильных. Правильные — это те, кто, так же как и они, придают особое значение умению подтягиваться на одной руке и отсутствию вредных привычек. А неправильные, с их точки зрения — это люди второго сорта, не умеющие делать выход с силой и подверженные вредным порокам различной степени тяжести, от чизбургера в Макдональдсе до умеренного потребления алкоголя. Стоит ли говорить о том, что подобная жизненная позиция способствует чрезмерному росту необоснованной гордости за причастность к здоровью нации в своём лице.
Вот только, к сожалению, такое «здоровье» и становится, по сути, основной целью таких молодых людей и их единственным достижением и гордостью. И вместо того, чтобы использовать натренированные мышцы для более эффективной трудовой деятельности, например в тяжёлых производственных процессах, где действительно требуется их сила и выносливость, они самозабвенно осваивают ещё один красивый способ спрыгнуть с перекладины. К тому же, очень часто такие молодые люди склонны объединяться в группы направленные на псевдопатриотическую деятельность.
— Какую, простите?
— Псевдопатриотическую. Это такой вид деятельности, в ходе которой люди, одевшись в военную форму НАТО или в реконструированные казачьи одежды царских времён, начинают размахивать кнутами, крутить вокруг себя брёвна и садиться на шпагаты, показывая тем самым зрителю свою силу и ловкость, с которой они будут защищать своё отечество от предполагаемого противника. Однако подобные действия в современных условиях ведения боевых действий лишены какого-либо практического смысла. Так как вследствие интенсивного развития машиностроения, робототехники и микроэлектроники средства ведения боевых действий стали сильно эффективнее бревна, которым псевдопатриоты предполагают защищать отечество.
— Но почему же это ложный патриотизм? Неужели им не пригодится хорошая физическая форма, когда они будут проходить службу в армии?
— Я решительно не понимаю, зачем пехотинцу во время боевых действий понадобится умение садиться на шпагат. Если честно, то значимость хорошо подготовленных физически молодых людей для обороноспособности нашей страны не так уж и велика. Ведь современному защитнику отечества больше пригодится хорошее знание фундаментальных наук: физики, математики, химии и биологии, а не умение подтягиваться на одной руке, так как для разработки, производства, ремонта и управления высокоточным вооружением необходимы квалифицированные инженеры и технологи, а не хорошо подготовленные акробаты.
— Но, может быть, таким образом предполагается пробудить патриотизм в умах подрастающего поколения?
— А каков критерий оценки? Как можно проверить, что это у них получилось и, что именно в результате такой деятельности, уровень патриотизма вырос?
— Леонид, а что такое патриотизм лично для вас?
— Хм… Сейчас попробую объяснить. Мой дедушка по мужской линии был партизаном в белорусском тылу, а прадедушка по женской работал в колхозе и в железнодорожном депо. Оба они работали не покладая рук. Первый каждый день рисковал своей жизнью, а второй работал в две смены, чтобы прокормить свою многодетную семью. Первый подрывал железнодорожные пути, по которым ехали составы с немецкими танками, которые должны были убить моего прадедушку со всей его семьёй. А второй восстанавливал советские железные дороги и чинил советские паровозы для того, чтобы те доставляли как можно больше танков, боеприпасов и продовольствия на передовой фронт. А дедушка моего единоутробного брата был инженером, который разрабатывал и конструировал понтонные мосты, по которым наши танки переправлялись через водные преграды на пути к Берлину.
Первый вернулся с войны с ранением в руку, которая стала на 10 сантиметров короче. Второй до конца своих дней вынужден был делать перевязку по два-три раза в день, так как застрявшие в ноге и под сердцем осколки фашистских снарядов постоянно вызывали кровотечение. Третий вернулся домой без ранений. Все они и после войны работали не покладая рук, до самой своей смерти.
— Это впечатляет.
— Я вам открою одну тайну. Ни один из них не садился на шпагат, и не крутил сальтуху, спрыгивая с перекладины. У них на это не было времени, они были заняты работой и семьёй. Они все являются для меня примером мужества и отваги, я вырос на историях об их жизни, их подвигах, которые бережно передавались в моей семье из уст в уста. Все они воспитали достойных сыновей и дочерей, которые, так же как и они, продолжили делать нашу страну сильной и благоустроенной.
Я не знаю, патриот ли я лично, но когда мне исполнилось одиннадцать лет, а наш Союз уже начали разваливать и растаскивать по кускам, и кушать простым людям стало нечего, я пошёл работать вместе со своими родителями, чтобы помочь им пережить это тяжёлое время. Я совершенно не горжусь этим, ведь на моём месте так поступил бы каждый хорошо воспитанный человек. Так что, когда я вижу детей, прыгающих гопака под дудку самоназванных казачьих командиров, мне за них становится немного стыдно, так как с патриотизмом это у меня ассоциируется в последнюю очередь. По-моему, патриотизм рождается не вследствие стилизованного циркового представления, а в ходе воспитательного процесса, подкреплённого личным примером, в котором с раннего детства ребёнку прививают дисциплину, любовь к труду и учёбе, уважение к родственникам и старшим товарищам.
— Да, тут нечего добавить. Я понимаю ваше беспокойство.
— Справедливости ради нужно отметить, что есть и действительно хорошие сообщества, занимающиеся актуальными аспектами трудового воспитания. Как правило, они состоят из молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, но не делающих его единственной целью своей жизни. Такие сообщества помогают работникам МЧС в поисках пропавших людей, работают волонтёрами в тех местах, в которых обычно не хватает персонала. Руководители таких сообществ заботятся о своих подопечных, помогая им и в учёбе, и в дальнейшем трудоустройстве. Такая деятельность, на мой взгляд, очень полезна для трудных подростков, так как формирует навыки трудовой дисциплины, знакомит их с техникой безопасности и обучает порядку организации трудовой деятельности.
Такой подход лучше и с этической точки зрения, так как использовать методы физической культуры, делающие трудного подростка более сильным и ловким по сравнению с его менее агрессивными сверстниками, недальновидно. Да и посудите сами, разве можно обучать агрессивного подростка приёмам рукопашного боя, рассчитывая лишь на его благоразумие?
— А разве в ходе тренировок или соревнований по единоборствам он не будет выплёскивать накопившуюся агрессию, преобразуя её в спортивную злость?
— Накопившуюся агрессию трудного подроста нужно не выплёскивать в ходе бессмысленных состязаний в изощрённых техниках осознанного членовредительства, а преобразовывать в конструктивную деятельность, способную сформировать у него навыки, позволяющие ему стать достойным членом современного общества.
— То есть вы считаете что физкультура и ЗОЖ менее эффективны в воспитательном процессе, чем уроки труда?
— Несомненно, трудотерапия, включенная в воспитательный процесс, несёт большую пользу для ребёнка, чем лишённое цели физическое развитие. Дело в том, что физическая культура в целом должна улучшать качество жизни ребёнка не только для того, что бы он мог радоваться безмятежной жизни, но и для того, что бы он смог на качественно новом уровне приступить к учебной и трудовой деятельности и стать высококвалифицированным специалистом в выбранной им сфере. Физическое же развитие, сколь усердно не тренируйся, всегда будет ограничено универсальными законами природы, а полезный труд безграничен в совершенствовании среды обитания человека и создании гармоничного быта.
— Не самая распространенная точка зрения, но, на мой взгляд, очень интересная.
— Предлагаю приступить к ответу на вопрос родителей о выборе спорта для ребёнка. Но для того, чтобы полностью раскрыть эту тему, нам нужно обязательно разобраться с предназначением спорта в современном обществе, и для этого я задам вам один вопрос:
Как вы думаете, к какой индустрии относится спорт?
— А разве спорт это не самостоятельная индустрия? Спортивная индустрия.
— Спрошу иначе. Какие задачи решает спорт в современном обществе? Зачем он нужен?
— Если исходить из ваших объяснений, то для здоровья он не обязателен. Значит, спорт это просто сфера интересов человека. И занимается он им для того, чтобы получить положительные эмоции.
— А какая индустрия отвечает за получение положительных эмоций, разве не индустрия развлечений?
— Вы хотите сказать, что спорт относится к индустрии развлечений?
— Несомненно, но давайте ненадолго окунёмся в историю спорта. Я думаю, что для большинства людей она поможет осознать причины его возникновения и задачи, которые он призван был решать.
— Хорошо.
— История развития физической культуры всегда была тесно связана с развитием культуры и цивилизации в целом. В древних формах социума физическая культура могла возникнуть как некая форма структурированной деятельности исключительно из осознанной необходимости. В древние времена, когда жизнь человека напрямую зависела от его физических возможностей и двигательных навыков, с помощью которых он мог обеспечить пропитанием себя и свою многочисленную общину или семью. Тогда и начала зарождаться профессионально прикладная физическая культура. Целью её было научить члена сообщества необходимым навыкам для обеспечения надлежащего уровня комфортного и безопасного быта. Метание камней и копья, лазание по деревьям и стрельба из лука, до развития эффективных форм земледелия и скотоводства, были наиважнейшими умениями, с помощью которых можно было добывать еду и ценные ресурсы.
— Значит, прикладная физическая культура появилась раньше всех остальных её видов. А для чего же древним людям нужен был спорт?
— Для того что бы понять это, нужно внимательнее присмотреться к основным признакам спорта. Что отличает его от других видов физической культуры? Попробуйте сами назвать эти признаки.
— Как вы уже говорили, спорт от физической культуры отличается наличием соревновательной деятельности. Соревнование обычно проводится в рамках каких либо правил, которые запрещено нарушать, и которые ставят участников в равные условия. А ещё спортсмены должны использовать один и тот же спортивный инвентарь или одну и ту же технику исполнения упражнений.
— А для чего это нужно?
— Это нужно для того, чтобы состязание было честным. Да, спорт должен быть честным, иначе он перестанет быть спортом.
— Вы совершенно правы, одним из главных атрибутов спорта являются правила, строго регламентирующие порядок и условия проведения состязания. Вы никогда не задумывались, почему это так важно, вследствие чего возникла необходимость в каких либо правилах вообще?
— Честно говоря, нет. У нас в детстве были игры по правилам, которые тоже нельзя было нарушать. Например, мы спорили, кто больше раз прыгнет через скакалку на одной ноге. Правила были нужны для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что победитель выиграл спор честно.
— Вы заметили, что спорт и спор чем-то трогательно похожи? И там и там есть цель — кому то что-то доказать. И есть набор регулирующих правил, за нарушение которых и спорщик, и спортсмен либо удаляется с состязания, либо признаётся проигравшим.
— Спорт и спор? Если подумать, то так и есть. Но для чего это могло пригодиться нашим далёким предкам?
— Согласитесь, что история человечества — это история конфликта интересов личного и социального характера. Что закономерно породило множество форм физического насилия, применяемого для эффективного решения имущественных и иных споров. Однако с развитием культуры и цивилизации физическое насилие стало считаться неприемлемой формой разрешения конфликта внутри сообщества, так как могло стать причиной ослабления общины перед лицом других не менее амбициозных соседей. С этого момента и берёт своё начало спорт, как основное средство гуманного разрешения конфликта интересов.
— То есть, спорт раньше был средством разрешения спора?
— Да, и не только. Ведь у того, что в будущем станет называться спортом, было много разнообразных функций. Вы знаете, что в природе у некоторых млекопитающих есть так называемый гон или, по-другому, брачные турниры, где самцы сражаются за самок с целью распространить свой генетический материал? Так вот, поскольку в ходе эволюции у людей развились иные ритмы и механизмы полового отбора, нежели у косуль и лосей, «гон» у человека не сезонный, а длится круглый год с небольшими периодами обострения весной и осенью, что стало причиной постоянного конфликта интересов молодых людей в этом жизнеутверждающем процессе.
В древности, с развитием культуры и социальных институтов, для того, чтобы впечатлить как можно больше молодых особ противоположного пола, молодому человеку не надо было разбивать камнем череп соперника, так как это давно перестало создавать у девушек романтическое настроение. Ему достаточно было прийти в специально подготовленное для состязаний место, где для зрителей были подготовлены удобные места, с которых те могли насладиться всеми талантами юных атлетов. А он мог принять участие в честных состязаниях, в надежде одержать верх над другими молодыми людьми. Ну, а победитель соревнований, как известно, всегда был обожаем публикой, и шанс того, что ему ответят взаимностью интересующие его девушки, резко повышался.
— Да, интересно. А сейчас это действует так же?
— В некотором роде да, но стоит понимать, что критерии полового отбора сильно поменялись с тех времён, и достаток с безопасностью стали гарантировать не горы тренированных мышц и умение кидать копьё, а твёрдая жизненная позиция, красный диплом технического вуза и стабильная заработная плата в надёжной организации. Однако, справедливости ради, отметим, что молодые неопытные девушки всё ещё склонны дарить потомство тем, кто выглядит как удачливый охотник, хотя на самом деле им может и не являться.
— Понятно. Есть что-то ещё, что мы не знаем про спорт?
— Конечно. Например, в античные времена, многие спортивные состязания были посвящены различным языческим ритуалам и религиозным празднествам в честь почитаемых древнегреческих богов. Старание атлетов, их ярость в достижении поставленной цели, а иногда и смерть в ходе состязания считались достойной жертвой чествуемым богам. Одним из таких памятников древней культуры, дошедшим до наших времён, являются летние Олимпийские игры, тщательно отреставрированные Пьером де Кубертеном ещё в позапрошлом веке. Сейчас, конечно же, многие виды состязаний военно-прикладного значения, представленные на древних Олимпиадах, давно забыты. Вы не увидите бега гоплитов или гонок на колесницах, но оно, наверное, и к лучшему, поскольку первое выглядело бы крайне нелепо, а последнее было бы чрезвычайно опасным.
Но и это еще не всё, что следует принимать во внимание, говоря о спорте.
— Что же еще?
— Ответ на это кроется в сознании каждого нормального человека. В его естественной способности сопереживать другим людям. Театр, кино и литература наглядно демонстрируют то, как глубоко человек может сопереживать даже придуманному автором герою. Та гамма чувств, которая рождается у читателя или зрителя когда он следит за небезразличным ему героем, вполне сравнима с тем, что он может испытать сам. На этом общечеловеческом качестве и строится самая главная составляющая часть спорта — соревновательная деятельность. Люди обычно самостоятельно выбирают объекты своего ревностного отношения, а затем, эмоционально вовлекая себя в процесс соревнования, переживают настоящую драму, которая позволяет испытать яркие эмоции и даёт почувствовать некую причастность к чужим сверхусилиям, что в свою очередь создаёт иллюзию собственной значимости.
— Это же хорошо!!! Зритель, переживающий за своих соотечественников на международных соревнованиях, в каком-то смысле ненадолго становится патриотом.
— На мой взгляд, патриотом будет не тот человек, который яростно переживает за успехи российских спортсменов, а тот, кто не мусорит на природе и честно выполняет свою работу. А личные переживания имеют только личностную ценность. Люди, эмоционально вовлекаясь в соревновательный процесс, делают это исключительно для себя. Однако, развлечения в жизни человека играют очень важную роль с точки зрения организации процесса жизнедеятельности. Жизнь не может состоять только из лишений и тяжёлой работы, а у здорового человека всегда должно быть время на себя, иначе он просто перестанет видеть в происходящем какой-либо смысл. Так что с этой точки зрения спорт обладает неким социообразующим свойством.
— Действительно, имеет смысл относить спорт к индустрии развлечений.
— Да, и если пристальнее к нему присмотреться, то можно обнаружить все характерные черты практически всех основных направлений этой индустрии. Удовольствие может приносить как участие в соревнованиях, так и наблюдение за ними. Спорту посвящены книги, фильмы и музыкальные произведения известных авторов. Многие хорошие спортсмены одновременно с высокими спортивными достижениями могут манипулировать настроением своих обожателей ничуть не хуже популярных актёров кино и телевидения. А некоторые из них, закончив спортивную карьеру, пробуют себя и в других видах индустрии развлечений, причём не только как исполнители, но и как талантливые руководители.
— Согласна, но большинство видов спорта, во всяком случае, на мой взгляд, можно лишь с большой натяжкой назвать увлекательными для зрителя. Большинство простых людей не ходят по выходным на соревнования по лёгкой атлетике и не мёрзнут на трибунах у трассы биатлонистов, а идут в театр или кино.
— Я соглашусь и с этим, но даже незрелищные виды спорта могут служить индустрии развлечений. Да, бег на сто метров и плавание вольным стилем сложно назвать зрелищными видами, но у спорта есть ещё одна сторона, которая окупает и этот недостаток.
— Какая же?
— Современный профессиональный спорт и спорт достижений после запрета игровых автоматов и казино стали чуть ли не единственным пристанищем любителей острых ощущений, которые подогревают свой интерес денежными ставками. Если раньше азартные люди шли на ипподром, то сегодня весь большой спорт стал для них одним огромным тотализатором, в который они могут занести деньги, не выходя из дома.
— Леонид, это же ужасно. Мы начали с рассуждений о том, какой спорт может быть полезен для здоровья ребёнка, а теперь говорим, что спорт — это казино.
— Не понимаю вашего удивления. Посмотрите в окно, за ним вас ждёт не страна советов с гуманитарными коммунистическими идеалами и мечтами о светлом будущем, в котором спорт — лишь ещё одна возможность сделать каждого человека более совершенным. За окном сейчас капитализм, а капиталистическое общество живёт по законам рынка, и с этим, хотите вы или нет, придётся научиться жить. А то, что спорт достижений при этом используется, как большая рулетка, является нормой для общества, принявшего такое положение вещей. Я понимаю ваше удивление, как человека, привыкшего к бесплатному образованию и медицине, но в современном мире, работающем по законам рынка, профессиональный спорт может быть только таким.
— Итак. Что из себя представляет современный спорт, мы разобрались. Но я пока не понимаю, чем изложенные вами мысли помогут родителям принять правильное решение о выборе спорта для ребёнка?
— Долгое вступление в эту тему обусловлено тем, что большинство родителей склонны выбирать будущее для своего ребёнка, принимая за основу неверные стереотипы, сложившиеся на основе чьего-то некомпетентного мнения, что в таком серьёзном вопросе не допустимо. Поскольку меня попросили, я не могу себе позволить ограничиться мало кому понятными, не аргументированными советами. Так что в ответе на вопрос о детском спорте я стараюсь осветить все возможные аспекты той деятельности, которой родители хотят посвятить своих детей. Именно поэтому я позволю себе дать несколько ценных рекомендаций родителям, с помощью которых те смогут подойти к решению такого важного вопроса более грамотно.
— С чего же родителю стоит начать?
— Прежде всего, родителям следует осознать тот факт, что физическое развитие ребёнка напрямую связано с воспитательным процессом и, зачастую, им полностью определяется. Родителям нужно серьёзно задуматься о том, какого будущего они хотят не только для своего ребёнка, но и для самих себя. Какие конкретные качества должны развиваться в ходе воспитательного процесса у ребёнка, и для достижения каких целей эти качества могут ему пригодиться? Родители должны оценить свою личную выгоду от запланированных ими мероприятий и понять, оправдает ли эта выгода затраченные на это силы, средства, а, иногда, и здоровье ребёнка.
Осознавшему свои цели родителю нужно будет учесть тот факт, что рост и развитие ребёнка — это сложный динамический процесс, в ходе которого гарантированно будут возникать трудности, значительная часть которых будет связана со здоровьем и воспитанием. Так же следует учесть риски и возможности компенсации в тех случаях, когда процесс может оказаться под угрозой. Если оба родителя смогут прийти к согласию по всем вышеперечисленным пунктам, то у них сформируется достаточно конкретный список средств, способных помочь им в процессе воспитания их ребёнка, одним из которых, несомненно, может оказаться та или иная форма структурированной физической активности.
— Вы действительно предполагаете, что родители будут планировать жизнь своего ребёнка таким образом?
— К сожалению, общество сейчас крайне инфантильно, и для многих людей рождение ребёнка не является серьёзным поводом, чтобы повзрослеть. Но без должного уровня ответственности приступать к решению вопроса о спорте не стоит, так как необдуманные поступки в этой сфере могут иметь нежелательные последствия. Проще говоря, я настоятельно рекомендую родителям задуматься над тем, нужен ли ребёнку спорт вообще. Возможно, в его жизни хватает и других форм не менее полезной физической активности.
— Что вы имеете в виду?
— Вы, наверное, уже поняли из прошлых наших бесед, что спорт не является гарантом здоровья. Напротив, легкомысленные занятия им могут привести к полной или частичной его утрате. Приведу понятный всем пример.
Если ваш ребёнок каждый день проходит от дома до школы пять километров в одну сторону, то не стоит его записывать на секцию по лёгкой атлетике. Нагрузок на ноги ему явно хватает. Лучше купите ему хорошую ортопедическую обувь, это для его здоровья будет гораздо полезнее.
Или же, если ваша дочь занимается в музыкальной школе и играет на фортепьяно, отправлять её на занятия по скалолазанию не самая лучшая идея. Заниматься, например, ирландским степом будет ей полезно и для музыкального воспитания, и для формирования правильной фигуры.
— Вы хотите сказать, что условия жизни определяют выбор спорта.
— Вы совершенно правы. Родители должны отдавать себе отчёт в том, каким образом вид выбранного спорта будет влиять на сознание ребёнка и на развитие его характера. Крайне неверно считать, что спорт воздействует только на тело ребёнка, вызывая в нём различные изменения, и совсем не затрагивает его сознательной деятельности. Спорт может повлиять не только на развитие умственных и интеллектуальных способностей ребёнка, но и заложить основы морально-этического комплекса. Спорт азартен и привлекает к себе детей с соответствующими склонностями, и нужно чётко понимать, какое место в жизни ребёнка он должен занимать. Хотят ли родители, чтобы спорт стал для ребёнка основным видом деятельности, или они хотят этого избежать? Какое место он займёт среди товарищей по учёбе и чем это обернётся в будущем?
— А что плохого в том, что у ребёнка есть амбиции в спорте? Возможно, ребёнок действительно талантлив и хочет быть лучшим в чем-то перед своими сверстниками. Неужели это так плохо скажется на его самосознании?
— Совсем не обязательно, но такая вероятность есть. При недостатке воспитания ребёнок, склонный к агрессии и обученный приёмам борьбы, может причинить невосполнимый вред здоровью других детей. А привыкший к лёгким победам молодой спортсмен окажется совсем не готов к жизненным трудностям, в которых хорошая физическая форма не поможет решить проблему, а любая неудача вполне может стать причиной его глубокой депрессии и дальнейших проблем с психическим и физическим здоровьем. Как я уже говорил, спорт, конечно, может помочь в воспитании достойного человека, но может и стать причиной его деградации. Уравновеситьвсе влияющие на жизнь ребёнка позитивные и негативные аспекты спорта может только правильное воспитание, соответствующее поставленным родителями целям. А значит, эти цели должны быть поставлены заранее, исходя из имеющихся у родителей желаний и возможностей.
— Я думаю, многие родители отдают ребёнка в спорт именно для того, чтобы развить положительные качества характера. Или в надежде, что тренер поможет им справиться с проблемным поведением ребёнка. Леонид, оправданы ли эти ожидания, или в таких случаях стоит обращаться к специалистам из сферы психологии?
— Скажем так, в ряде случаев это бывает оправдано, но только если тренер обладает соответствующими знаниями и образованием. В большинстве сложных случаев я бы все-же посоветовал родителям обратиться к хорошему нейро-психологу, а не уповать лишь на выбранный вид спорта. Не сам спорт развивает в ребёнке положительные черты характера, а люди, занимающиеся его обучением и воспитанием. Ребёнок в любом случае больше времени проводит со своими родителями, нежели с тренером. Влияние родителей на ребёнка намного больше, чем тренера, вследствие чего, даже правильные воспитательные паттерны, заданные на тренировках, с лёгкостью могут быть разрушены некорректным воспитательным процессом внутри семьи.
Родители могут рассчитывать на некоторые изменения в поведении своего ребёнка в результате занятий спортом. Но им точно не следует перекладывать всю ответственность за весь воспитательный процесс на тренера, ведь это не является его основной обязанностью. Но если тренер обладает достаточным опытом в этом вопросе, родителям следует внимательно прислушаться к его рекомендациям. Часто в секции по единоборствам приводят мальчиков из неполных семей. Как правило, цель мамы такого ребёнка заключается в том, чтобы он получил хороший пример мужского поведения и мужского воспитания. К сожалению, только лишь тренер с воспитанием мальчика из неполной семьи не справится, для этого нужно и правильное женское влияние, которое может обеспечить только мама этого ребёнка. Так что эффективно решать проблему воспитания в таких случаях можно только совместными скоординированными усилиями. Помимо этого, женщины обычно считают, что мужское влияние нужно только мальчикам, и своих дочерей отдают на воспитание тренеру женского пола или пытаются справляться с этим самостоятельно. Это тоже грубая ошибка, ведь девочкам из неполной семьи мужское влияние зачастую нужнее, чем мальчикам, но это слишком большая тема для того, чтобы попытаться её раскрыть в рамках данного интервью.
— А как вы в целом относитесь к женщинам, которые преподают единоборства детям? Исходя из ваших объяснений, и мальчикам и девочкам из неполных семей нужно мужское влияние. Какое влияние оказывает на них женщина-тренер в симметричной ситуации?
— Женщина-тренер по единоборствам действительно обладает рядом преимуществ, например, в сборных командах по единоборствам для девочек. Молодым спортсменкам, когда с их телами начинают происходить возрастные изменения, попросту неловко тренироваться под руководством мужчины. Женщина, напротив, вызывает доверие и может, не смущаясь, дать все необходимые объяснения относительно особенностей личной гигиены и правил ухода за собой. Что и говорить, что подобные объяснения тренер-мужчина дать не может из-за отсутствия опыта в этом деликатном вопросе, и, даже если он обладает всеми необходимыми знаниями, девушкам такие объяснения из уст мужчины могут быть неприятны. Однако, в большинстве случаев лучше, когда женщина выступает в роли помощника главного тренера, а не как основной специалист. Связано это, прежде всего, с тем, что женщина, обучающая техникам осознанного членовредительства, имеет особое влияние на детское сознание, особенно на сознание мальчика, на формирование у него отношения к себе и к противоположному полу.
В других видах спорта, не связанных с единоборствами, женщина-тренер вполне может показать себя с лучшей стороны и нисколько не уступит мужчине.
—Значит, тренер-женщина в единоборствах — спорный вариант для ребёнка?
— Так утверждать неверно. Ведь уровень знаний, личное мастерство и опыт у всех тренеров очень разные, и иногда молодой тренер-мужчина, захваченный идеалами спортивного совершенства, бывает менее адекватным, чем умудрённая опытом женщина, осознающая истинную ценность здоровья ребёнка. Всё, как я уже неоднократно говорил, упирается в уровень тренерского мастерства, и мы к этому ещё обязательно вернёмся.
— Хорошо, давайте двигаться дальше.
— Сейчас самое время поговорить про состояние здоровья и допустимые виды физической активности ребенка, родители которого решили привести его в спортивную группу. Повторюсь, родителям необходимо обратить внимание на его здоровье до того, как они отдадут ребёнка в выбранный им вид спорта. Можно, конечно, использовать и уже имеющуюся классификацию по группам здоровья, но она мало информативна для родителей, так как была создана для государственных общеобразовательных учреждений, и в вопросе выбора дополнительных спортивных занятий на неё лучше не полагаться.
— Я так понимаю, ребёнка вначале лучше показать спортивному врачу.
— Конечно же, можно воспользоваться и данными с последней диспансеризации, которую проходил ребёнок. Как бы там ни было, чтобы принять наиболее взвешенное решение, необходимо иметь заключения следующих специалистов: невролога, кардиолога, ортопеда и эндокринолога. Последний нужен в первую очередь тем детям, у которых есть избыток или недостаток веса.
— Не каждый родитель найдёт время для визита ко всем этим специалистам. Как вы думаете, это действительно так необходимо?
— Несомненно. Во всяком случае, в спортивных секциях, в которых присутствуют характерные типы сверх-нагрузок, способные вызвать нежелательные проблемы со здоровьем. Только на основании заключений от перечисленных специалистов и стоит подобрать вид физической активности, подходящий для ребенка.
Результаты обследований кардиолога сразу же могут отсечь значительное количество видов спорта, сопряжённых с повышенной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Вдаваться в детальное объяснение, относительно каждого сердечного недуга я не буду, поскольку это займёт много времени. Скажу лишь, что большинству детей с сердечной патологией спорт достижений противопоказан, но для них всегда открыты двери оздоровительных направлений физической культуры, вполне достаточных для роста и развития его организма.
— Значит, кардиолог — это ключевой специалист в вопросах физической культуры?
— Да, это так. Причём я настоятельно рекомендую родителям относиться к этому вопросу очень серьёзно и проходить плановые обследования точно в срок. А для уже действующих спортсменов по назначению спортивного врача необходимо регулярно проводить расширенное кардиологическое обследование, которое будет происходить под различными типами нагрузки для выявления скрытых недугов. Это особенно важно для тех видов спорта, в которых нагрузка на сердечно-сосудистую систему избыточно высока.
— Какого специалиста необходимо посетить следующим?
— Далее мы обязательно обратим своё внимание на заключение ортопеда. Но нужно понимать, что не каждый ортопед будет скрупулёзно обследовать вашего ребёнка. Ортопед, вопреки мнению обывателя, занят не только определением степени плоскостопия у детей. Ортопед, так же, может диагностировать различные нарушения функций костно-мышечной системы, являющиеся результатом некоторых врождённых дефектов, пороков развития или травм.
Первое, на что обычно обращает внимание грамотный ортопед — это структура и функция нижних конечностей. Если их форма и расположение относительно осей нагрузки будут не соответствовать норме, то это будет являться следствием многих других, не менее значимых, несоответствий в опорной и движущейся конструкции. К сожалению, родители акцентируют своё внимание не на истинной причине возникновения того или иного недуга, а лишь на его видимой части, то есть на различных видах плоской стопы или стопы с высоким сводом. Форм и степеней плоскостопия бывает очень много, и углубляться мы в это, конечно же, не будем, но обязательно нужно знать, что любые изменения нижних конечностей сильно ограничивают количество допустимых форм физической активности.
Например, плоская стопа и высокий свод, варус и вальгус, всевозможные типы родовых повреждений тазовой области являются противопоказаниями ко многим видам спорта и физической культуры. Опасными для здоровья ребёнка будут такие виды, как легкая и тяжёлая атлетика, все виды спортивной гимнастики, художественная гимнастика, конькобежный спорт, фигурное катание, танцы на льду, хоккей, хоккей с мячом, футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, экстремальный туризм, парашютный спорт, большой теннис, сноуборд, скейтборд, лыжный спорт, паркур, фехтование, хореография, аэробика, спортивные виды танца, балет, стретчинг и значительная часть всех единоборств.
— То есть, весь спорт вообще?
— Не весь, а только тот, что сопряжён с повышенной нагрузкой на ноги и на нижнюю часть спины. Во всяком случае, спорт достижений детям с подобной проблематикой нижних конечностей однозначно противопоказан. Ребёнок постоянно растёт и развивается, ткани его организма намного более пластичны, чем у взрослого человека, а следовательно, занятия вышеперечисленными видами спорта, даже на любительском уровне, могут причинить значительный вред его здоровью.
Если же степень плоскостопия невелика и, по мнению квалифицированного специалиста, оси нагрузки и углы разворота суставов нижних конечностей изменены не критично, то занятия некоторыми видами любительского спорта допустимы исключительно в физкультурно-оздоровительных целях, обязательно в корректирующей обуви и с использованием ортопедических стелек. Например, классический лыжный ход иногда назначают в целях коррекции работы сопряжённых суставов нижних конечностей, да и некоторые виды танца вполне могут подойти для тех же оздоровительных целей.
— То есть запрет на эти виды не полный?
— Понимаете, большинство профессиональных тренеров — это бывшие или действующие спортсмены. Понятное дело, что им хочется совершенствовать физические качества своих воспитанников, чтобы продемонстрировать наилучшие результаты в выбранном виде спорта, а не заниматься с группой коррекционных детей, для которых физические занятия — это путь к здоровью, а не к тщеславию.
Следовательно, подбирать секцию для такого ребёнка нужно исходя из уровня тренерского мастерства и умения работать с подобным типом повреждений, а не из общих предположений о виде спорта.
Видов физической культуры, доступных для таких детей, довольно много, например: конный спорт, большинство водных видов, стрельба из лука, стендовая стрельба, огромное количество технических видов спорта, некоторые единоборства, скалолазание и тому подобное.
К сожалению, повреждения, которые может обнаружить ортопед, не заканчиваются только поясом нижних конечностей. Так же во внимание ортопеда попадает вся спинальная структура, форма грудной клетки и пояс верхних конечностей. Если структуру и функцию плечевого пояса конечностей определить относительно просто, то с повреждениями позвоночника дела обстоят намного сложнее, но и в том и в другом случае ребенку понадобится консультация специалиста-невролога.
— Это хуже чем плоскостопие?
—Не всегда. Но, консультация врача в таких случаях обязательна.
— Леонид, а таким детям вообще можно заниматься спортом?
— В подавляющем количестве случаев спорт достижений таким детям строго противопоказан. Сколиотическая деформация и сопутствующая ей деформация грудной клетки при интенсивных спортивных нагрузках могут только ухудшаться, в виду того, что практически все виды спорта, нацеленные на высокие результаты в соревновательной деятельности, подразумевают одностороннее развитие спортсмена.
Например, в таких видах спорта как фехтование, бокс, стрельба из лука, маленький теннис, бадминтон, футбол, хоккей (и другие) спортсмены не могут себе позволить тратить время на то, чтобы скомпенсировать нагрузку на бьющую руку или ногу. Фехтовальщику-правше для компенсации нагрузки придётся покупать ещё один комплект снаряжения для левши и тратить столько же времени на тренировку левой руки, чётко осознавая, что ей он соревноваться никогда не будет. Теннисисту или бадминтонисту, конечно, проще поменять руку во время игры, но время, потраченное на такую игру, не принесёт ему долгожданной победы. Подобная практика помогла бы спортсменам избежать преждевременных проблем со здоровьем из-за несимметричных нагрузок, однако в спортивных секциях этим никто не занимается.
— А подобная несимметричная нагрузка вредна всем или только тем, у кого есть сколиоз?
— По большей части, несимметричная нагрузка вредна всем, но вред здоровому организму она приносит относительно небольшой, а для повреждённого организма она всегда опасна. Что же касается растущего организма, то симметричная нагрузка имеет для него огромное значение, ведь она позволяет сформировать симметричное тело. Например: лыжный спорт (только классический ход), оздоровительный бег, горные лыжи, ирландский степ и некоторые виды не спортивных единоборств формируют правильную симметричную нагрузку на тело занимающегося, что способствует его гармоничному развитию и росту.
— Как на счет плавания? Очень часто врачи советуют при искривлении позвоночника заниматься именно плаванием.
— Действительно, определенные оздоровительные техники плавания полезны и ребёнку и взрослому. Но, если речь идет о спортивном плавании, то разговоры о его пользе при искривлениях позвоночника исходят из неверных представлений о биомеханике этого вида спорта.
— А какой вид спорта подходит детям с повреждением рук?
Спорт достижений категорически противопоказан в случаях врожденных дефектов, неонатальных травм, тяжелой травматизации бытового характера, при утрате конечности, а так же при дефектах развития, являющихся следствием серьёзного повреждения структур спинного и/или головного мозга.
— Разве при таких случаях не подойдёт, например, футбол, конькобежный спорт, танцы на льду или какой-нибудь вид спорта, в котором основное внимание отводится работе ног?
— Это должен решать квалифицированный лечащий врач, а не сердобольный родитель. Даже комплекс упражнений ЛФК для каждого отдельного ребёнка необходимо подбирать индивидуально, относительно имеющегося у него повреждения. Я настоятельно рекомендую родителям таких детей не уповать на ошибочные стереотипы о пользе каких-либо спортивных занятий, а обратиться к профессионалам, так как цена ошибки может быть очень высока. Дальнейшее обсуждение допустимых и полезных видов спорта неминуемо переместится в медицинскую сферу, в которой моя компетенция ограничена. Для углубления в эту тему я бы порекомендовал задать интересующие вопросы специалисту, с которым наша школа айкидо сотрудничает уже многие годы.
Андрей Васильевич Громницкий занят в сфере работы с опорно-двигательным аппаратом. Собственно говоря, без его титанического труда по медицинскому контролю и коррекции тренировочных программ не было бы той системы физического развития, в которой мы работаем и о которой я рассказывал вам при первой встрече. Андрей Васильевич специализируется в неврологии, общей терапии, хальт-терапии, рефлексо-терапии, мануальной терапии, остеопатии и психологии.
— Внушительный перечень для одного специалиста. Безусловно, было бы очень интересно задать вопросы специалисту такого уровня.
Леонид, вы обещали назвать самые опасные для здоровья детей виды спорта, которыми даже абсолютно здоровым детям не стоит заниматься?
—Повторюсь, огромное значение имеет не только сам вид спорта, но так же уровень знаний и мастерства преподавателя. К тому же, вредными или полезными для здоровья могут быть не только виды спорта, но и разные формы другой физической активности, такие как пение, танцы и туризм.
Критических повреждений организма ребёнка не избежать в ходе следующих занятий: парашютный спорт, сноуборд, скейтборд, спортивная и художественная гимнастика, тяжёлая и лёгкая атлетика, регби, футбол, хоккей, фигурное катание, танцы на льду, паркур, ролики, большой теннис, батутный спорт, все виды спортивной борьбы и смешанных единоборств, прыжки в воду, стретчинг, хореография, балет и йога.
Основным критерием опасных видов спорта являются: околопредельные нагрузки на организм ребёнка, несимметричные нагрузки и, конечно же, наличие большого количества повреждающих факторов в ходе тренировочной и соревновательной деятельности.
— Список оказался куда длиннее, чем я предполагала. А какие виды физической активности будут полезными?
— Полезными для здоровья детей могут быть занятия лыжным спортом (только классический ход), бальными танцами, ирландским степом, скалолазанием, спортивным ориентированием, настольным теннисом, волейболом, баскетболом. Также пользу могут принести занятия в оперной студии и хоровое пение. Основными критериями полезной физической активности будут нагрузки малой и средней интенсивности, симметричные нагрузки и отсутствие повреждающих факторов в ходе тренировочной и соревновательной деятельности.
— Леонид, в какой степени хороший тренер сможет скомпенсировать разрушающее воздействие своего вида спорта на организм ребёнка?
— Такой вред можно свести к минимуму. Например, если тренер по боксу не будет настаивать на соревнованиях или на жёстких контактных спаррингах в ходе занятия. Также для компенсации односторонней нагрузки тренер может обучать детей работать и в правой, и в левой стойках. В таком ключе занятия могут принести больше пользы ребёнку, чем вреда.
— Как вы считаете, много ли в Зеленограде таких преподавателей?
— Думаю, достаточно. Я могу отметить нескольких своих коллег, которые очень грамотно строят работу как с детьми, так и со взрослыми. Например, Александр Чичварин — старший тренер школы каратэномичи, Пивняк Наталья — преподаватель ирландского степа, Виктор Черненков — главный тренер зеленоградского отделения АбадаКапоаэйра.
— Вы очень часто упоминали в ходе интервью ирландский степ, как одну из форм полезной физической активности, с чем это связанно?
— Связано это, прежде всего, с тем, что сам ирландский степ состоит из набора движений, формирующих оптимальное вертикальное положение тела, способствующих правильной работе связочного аппарата и мелких мышц спины, участвующих в двигательных актах, выполняемых поясом нижних конечностей.
— Очень запутано, но думаю, что примерно представляю, о чем речь. Ирландский степ формирует правильную осанку?
— Не только. Он так же очень полезен для девочек тем, что формирует пропорционально развитую фигуру и умение правильно двигаться. Но это возможно только под руководством опытного тренера, каким Наталья и является.
— А что такое капоаэйра?
— Это бразильское боевое искусство. Его основным достоинством является не столько техника боя, сколько сама методика обучения, сочетающая в себе элементы ударов ногами, танца, музыки и ритмики. Капоаэйра способствует развитию не только координации ребёнка, но и систем, отвечающих за восприятие и анализ различных типов информации. Если не сильно увлекаться опасными акробатическими элементами, значимого вреда для здоровья ребёнка она не принесёт.
— Пару слов о каратэ. Как я поняла, вы не очень высокого мнения о единоборствах в целом и, особенно, о контактных видах.
— Так и есть, но система, в которой работает Александр Чичварин, очень хорошо адаптирована для детей. Начнём с того, что для детей в школе Каратэномичи никогда не проводятся полноконтактные спарринги, а все тренировочные поединки проходят с использованием качественного защитного снаряжения, позволяющего минимизировать и без того незначительный урон здоровью. Александр, на мой взгляд, один из немногих специалистов, умеющих строить тренировочную работу с детьми в сфере спортивного каратэ.
— Что ж, беседа получилась весьма основательная и исчерпывающая. Я очень надеюсь, что нам еще выдастся возможность обсудить актуальные вопросы из области спорта, а так же, что удастся встретиться и пообщаться с упомянутым вами специалистом. Спасибо большое за интервью.
— Всегда рад поделиться полезной информацией.
Все материалы текста подготовлены Картавцевым Леонидом Юрьевичем и защищены законом об авторских правах. Цитирование или использование всего текста целиком или его частей возможно только с разрешения автора и с указанием источника публикации.
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