— А что же из перечисленного мной не относится к спорту и к физической культуре?

— Йога.

— Йога, но почему именно она?

— Попробую объяснить. Когда профессор Рубин Владимир Соломонович читал лекции в РГУФКе для нашего курса, ему задали вопрос относительно йоги, как самой лучшей системы физического воспитания. Он рассказал, что в академии очень долго исследовали эту систему и так и не пришли к какому-то окончательному выводу. Так как однозначной пользы от занятий йогой за всё время исследований обнаружено не было. Группа учёных фиксировала различные изменения в теле занимающихся, но определить их как однозначно положительные они не смогли.

Физическая культура должна способствовать улучшению качества жизни, и этому есть ряд объективных причин, но с йогой дела обстояли иначе. Статические напряжения в сочетании с придельными углами разворота суставов далеко не всегда положительно влияют на их здоровье. Без сомнения это увеличивает подвижность самих суставов, но, так как она обеспечивается перерастяжением сухожильного аппарата, теряется их стабильность в движении, что может спровоцировать травму даже при лёгкой нагрузке.

Практика дыхательных упражнений в йоге тоже не однозначна. Из положительных эффектов можно отметить увеличение дыхательного объёма лёгких, но вот отрицательное воздействие на организм этой практики делает её крайне спорной. По большей части дыхательные техники связанны либо с гипервентиляцией лёгких, либо с искусственным замедлением дыхательных ритмов, что, так или иначе, приводит к гипоксии, а она крайне вредна для клеток мозга. Правда вызванная таким способом гипоксия очень приятна и вызывает состояние эйфории, что в свою очередь изменяет восприятие занимающегося, делая того более внушаемым, но в общем вред от таких регулярных занятий однозначен.

К тому же стоит добавить в минус и огромный пласт религиозных аспектов в практике йоги, которых вы не найдёте в обычной утренней гимнастике, которая, как показал многолетний опыт, значительно полезнее.

— Я слышала, что есть множество современных направлений, построенных исключительно на физических упражнениях из йоги, и которые отрицают духовные аспекты. Например, всем известный пилатес.

— Да, есть и такие школы. Но поскольку сама йога имеет намного больше общего с религией, чем с физической культурой, то человек занимающийся подобными практиками похож на того, кто ходит в православную церковь и считает, что, отбивая земные поклоны, упражняет мышцы спины, а когда крестится, развивает руки. Звучит абсурдно, но это самая близкая аналогия, которую можно привести в данном случае.

— Вот уж не думала, что йога вредна для здоровья. Неужели её никак нельзя адаптировать?

— Йогу уже адаптировали, но вот только эта адаптация не коснулась её технического аспекта и не сделала её более полезной и безопасной. Её адаптировали под большую аудиторию, что бы можно было расширить рынок её сбыта. Сейчас во многих фитнес-клубах и йога-центрах преподают бэби-йогу, йогу для беременных, йогу для детей дошкольного возраста, йогу на стуле, аэро-йогу и так далее. Технически сами упражнения нисколько не поменялись, а если и претерпели некоторые изменения, то явно не в лучшую сторону,что по-прежнему несёт вред для здоровья занимающегося. Но вот то, что в это мероприятие теперь втягивают детей и беременных женщин, обещая здоровье и долголетие,в корне не верно.

— С йогой более-менее понятно. А что на счёт спорта и детского травматизма.

— Скажем так, практически все виды спорта, за развитие которых отвечает комитет по физической культуре и спорту, работают по программам, соответствующим государственным стандартам. Все эти программы включают характерные методики работы с детьми различных возрастов. К тому же в любом виде спорта существуют возрастные ограничения и ребёнка до определённого возраста в секцию просто не зачислят. Это очень продуманная система контроля над качеством обучения.

В любом случае,родителям следует понимать, что спорт не гарантирует ребёнку здоровья, и что спорт — это вид деятельности, сопряжённый с повышенными нагрузками на организм, что налагает на них дополнительные обязанности по регулярному медицинскому обследовании юного спортсмена. Другими словами, родителю придётся изрядно вложиться в будущие спортивные успехи своего ребёнка.

— А можно поподробнее, про эти обязанности?

— Родитель должен понимать, что тренер по спорту не обязан следить за здоровьем ребёнка, так как это не входит в его обязанности, ведь для этого есть специально обученные врачи. Максимум что может тренер по спорту это замерить ЧСС и вызвать медсестру, если вдруг возникнут какие-нибудь проблемы. А ответственность за регулярный медицинский контроль над ребёнком берёт на себя родитель. Сейчас в спортивных секциях требуют справку о здоровье занимающегося, которую может дать только спортивный врач, после ряда тестов, которые должны выявить уровень готовности ребёнка к предполагаемым нагрузкам.

Например, если у ребёнка плоскостопие, а родитель отправляет его в секцию фигурного катания или лёгкой атлетики, только спортивный врач может доступно объяснить родителю, что данные виды спорта нежелательны для их ребёнка, так как типы нагрузки, которые неизбежны при занятиях в этих секциях, будут разрушать суставы его ног. Ну, а если спортивный врач всё-таки даст соответствующую справку о допуске, то в дальнейшем медицинский осмотр спортсмена должен проводиться от 1 до 4 раз в год.

Но это ещё не всё, родитель обязан следить за правильным питанием ребёнка, за тем, чтобы тот соблюдал режим сна и отдыха, и желательно чтобы он при этом не отставал по учёбе, а это бывает очень сложно, особенно если у юного спортсмена тренировки пять дней в неделю. К этому нужно добавить закупку спортивной формы, снаряжения, если таковые не предоставляются в секции бесплатно. К тому же часто родителям придётся договариваться с тренером о дополнительных индивидуальных занятиях, чтобы помочь ребёнку в освоении тех или иных технических аспектов.

— А если родитель не будет выполнять все эти обязательства?

— Как правило, детей безответственных родителей исключают из спортивной секции.

— Так всё-таки спорт вреден для здоровья или нет?

— Понимаете, спорт бывает очень разный, как минимум он делится на профессиональный и любительский. В профессиональном варианте чрезмерные нагрузки на организм и травмы, которые получает спортсмен в ходе соревновательной деятельности, оправдываются финансово. Скажем так, это просто такой тип работы, за которую профессиональный спортсмен получает зарплату, из которой потом может позволить оплатить себе дорогостоящее лечение. Любительский же вариант ничем не компенсируется, денег за любительские состязания обычно не платят, так что и сами спортсмены обычно относятся к соревнованиям менее амбициозно, а к своему здоровью намного бережнее.

Стоит отметить, что массовый спорт точно так же сильно отличается от спорта достижений, и мастера спорта по бадминтону играют в него несколько иначе, чем выбравшиеся на природу любители, не утруждающие себя натягиванием сетки. Травматизм и в том и в другом случае закономерно будет присутствовать, но он будет совершенно разным. Травмы мастера спорта, в виду того, что его тело подготовлено к высоким нагрузкам, будут связанны с эпизодами запредельной нагрузки или с неправильным планированием соотношения нагрузок и отдыха. А травмы любителя наоборот будут связанны с тем, что его тело совсем не готово ни к каким нагрузкам, и с тем, что техника его двигательных актов не совершенна. И в данном случае тот человек, которого обучали правильным ударам и техникам перемещения будет меньше себя повреждать в ходе игры.

В общем, если у человека есть желание заняться спортом, то делать это нужно под руководством профессионала и при должном внимании к своему здоровью, так как даже профессионал всех аспектов здоровья конкретно этого человека знать не может, и ответственности за это не несёт.