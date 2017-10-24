Продолжаем разговор с тренером по айкидо Леонидом Картавцевом о полезных и вредных методах спортивных занятий для детей.
— Леонид Юрьевич, у меня, моих коллег и у многих наших читателей возникло множество вопросов после нашего прошлого с вами общения.
— Если вопросы будут в моей компетенции, я готов на них ответить.
— Во-первых, нас всех взволновал вопрос детского травматизма. У многих из нас дети ходят в различные спортивные секции, а после вашего рассказа о единоборствах у многих возник вопрос: так ли безопасны занятия спортом для детей в целом, и все ли секции по спорту работают по адаптированным для детей программам? Я имею в виду не только единоборства, но и другие виды, такие как: футбол, хоккей, спортивная гимнастика и йога.
— Сразу скажу, что вы назвали спортом совершенно разные вещи, некоторые из которых не относятся ни к спорту, ни к физической культуре. Начнём с физической культуры.Дело в том, что она делится на множество видов, таких как: базовая, лечебная, профессионально прикладная, а те в свою очередь тоже делятся на несколько подвидов.
Туризм также относится к физической культуре и, конечно же, к ней относится и сам спорт. Все эти виды нужны для решения совершенно разных задач. Целью базовой физической культуры является обучение человека жизненно важным двигательным умениям и навыкам, а профессионально прикладная должна помочь освоить двигательные акты, необходимые для профессиональной деятельности. Лечебная физкультура нужна для того, чтобы помочь восстановлению функций организма после перенесённых человеком болезней и травм, или помочь скомпенсировать врождённые недуги.
Теперь немного о спорте. В массовом сознании спорт стал всеобъемлющим термином, включающим любые виды физической активности, что является грубым заблуждением. Строго говоря, спорт это всего лишь сама соревновательная деятельность и подготовка к ней. В спорте, конечно же, используются физические упражнения, но единственной их целью является достижение наивысших спортивных результатов. Конечно же, возможно и обратное взаимодействие, спортивные технологии с успехом можно использовать и для других видов физической культуры, но в таком случае на первое место должны встать цели и задачи этих самых видов, а соревновательная составляющая может быть минимизирована или исключена полностью.
— А что же из перечисленного мной не относится к спорту и к физической культуре?
— Йога.
— Йога, но почему именно она?
— Попробую объяснить. Когда профессор Рубин Владимир Соломонович читал лекции в РГУФКе для нашего курса, ему задали вопрос относительно йоги, как самой лучшей системы физического воспитания. Он рассказал, что в академии очень долго исследовали эту систему и так и не пришли к какому-то окончательному выводу. Так как однозначной пользы от занятий йогой за всё время исследований обнаружено не было. Группа учёных фиксировала различные изменения в теле занимающихся, но определить их как однозначно положительные они не смогли.
Физическая культура должна способствовать улучшению качества жизни, и этому есть ряд объективных причин, но с йогой дела обстояли иначе. Статические напряжения в сочетании с придельными углами разворота суставов далеко не всегда положительно влияют на их здоровье. Без сомнения это увеличивает подвижность самих суставов, но, так как она обеспечивается перерастяжением сухожильного аппарата, теряется их стабильность в движении, что может спровоцировать травму даже при лёгкой нагрузке.
Практика дыхательных упражнений в йоге тоже не однозначна. Из положительных эффектов можно отметить увеличение дыхательного объёма лёгких, но вот отрицательное воздействие на организм этой практики делает её крайне спорной. По большей части дыхательные техники связанны либо с гипервентиляцией лёгких, либо с искусственным замедлением дыхательных ритмов, что, так или иначе, приводит к гипоксии, а она крайне вредна для клеток мозга. Правда вызванная таким способом гипоксия очень приятна и вызывает состояние эйфории, что в свою очередь изменяет восприятие занимающегося, делая того более внушаемым, но в общем вред от таких регулярных занятий однозначен.
К тому же стоит добавить в минус и огромный пласт религиозных аспектов в практике йоги, которых вы не найдёте в обычной утренней гимнастике, которая, как показал многолетний опыт, значительно полезнее.
— Я слышала, что есть множество современных направлений, построенных исключительно на физических упражнениях из йоги, и которые отрицают духовные аспекты. Например, всем известный пилатес.
— Да, есть и такие школы. Но поскольку сама йога имеет намного больше общего с религией, чем с физической культурой, то человек занимающийся подобными практиками похож на того, кто ходит в православную церковь и считает, что, отбивая земные поклоны, упражняет мышцы спины, а когда крестится, развивает руки. Звучит абсурдно, но это самая близкая аналогия, которую можно привести в данном случае.
— Вот уж не думала, что йога вредна для здоровья. Неужели её никак нельзя адаптировать?
— Йогу уже адаптировали, но вот только эта адаптация не коснулась её технического аспекта и не сделала её более полезной и безопасной. Её адаптировали под большую аудиторию, что бы можно было расширить рынок её сбыта. Сейчас во многих фитнес-клубах и йога-центрах преподают бэби-йогу, йогу для беременных, йогу для детей дошкольного возраста, йогу на стуле, аэро-йогу и так далее. Технически сами упражнения нисколько не поменялись, а если и претерпели некоторые изменения, то явно не в лучшую сторону,что по-прежнему несёт вред для здоровья занимающегося. Но вот то, что в это мероприятие теперь втягивают детей и беременных женщин, обещая здоровье и долголетие,в корне не верно.
— С йогой более-менее понятно. А что на счёт спорта и детского травматизма.
— Скажем так, практически все виды спорта, за развитие которых отвечает комитет по физической культуре и спорту, работают по программам, соответствующим государственным стандартам. Все эти программы включают характерные методики работы с детьми различных возрастов. К тому же в любом виде спорта существуют возрастные ограничения и ребёнка до определённого возраста в секцию просто не зачислят. Это очень продуманная система контроля над качеством обучения.
В любом случае,родителям следует понимать, что спорт не гарантирует ребёнку здоровья, и что спорт — это вид деятельности, сопряжённый с повышенными нагрузками на организм, что налагает на них дополнительные обязанности по регулярному медицинскому обследовании юного спортсмена. Другими словами, родителю придётся изрядно вложиться в будущие спортивные успехи своего ребёнка.
— А можно поподробнее, про эти обязанности?
— Родитель должен понимать, что тренер по спорту не обязан следить за здоровьем ребёнка, так как это не входит в его обязанности, ведь для этого есть специально обученные врачи. Максимум что может тренер по спорту это замерить ЧСС и вызвать медсестру, если вдруг возникнут какие-нибудь проблемы. А ответственность за регулярный медицинский контроль над ребёнком берёт на себя родитель. Сейчас в спортивных секциях требуют справку о здоровье занимающегося, которую может дать только спортивный врач, после ряда тестов, которые должны выявить уровень готовности ребёнка к предполагаемым нагрузкам.
Например, если у ребёнка плоскостопие, а родитель отправляет его в секцию фигурного катания или лёгкой атлетики, только спортивный врач может доступно объяснить родителю, что данные виды спорта нежелательны для их ребёнка, так как типы нагрузки, которые неизбежны при занятиях в этих секциях, будут разрушать суставы его ног. Ну, а если спортивный врач всё-таки даст соответствующую справку о допуске, то в дальнейшем медицинский осмотр спортсмена должен проводиться от 1 до 4 раз в год.
Но это ещё не всё, родитель обязан следить за правильным питанием ребёнка, за тем, чтобы тот соблюдал режим сна и отдыха, и желательно чтобы он при этом не отставал по учёбе, а это бывает очень сложно, особенно если у юного спортсмена тренировки пять дней в неделю. К этому нужно добавить закупку спортивной формы, снаряжения, если таковые не предоставляются в секции бесплатно. К тому же часто родителям придётся договариваться с тренером о дополнительных индивидуальных занятиях, чтобы помочь ребёнку в освоении тех или иных технических аспектов.
— А если родитель не будет выполнять все эти обязательства?
— Как правило, детей безответственных родителей исключают из спортивной секции.
— Так всё-таки спорт вреден для здоровья или нет?
— Понимаете, спорт бывает очень разный, как минимум он делится на профессиональный и любительский. В профессиональном варианте чрезмерные нагрузки на организм и травмы, которые получает спортсмен в ходе соревновательной деятельности, оправдываются финансово. Скажем так, это просто такой тип работы, за которую профессиональный спортсмен получает зарплату, из которой потом может позволить оплатить себе дорогостоящее лечение. Любительский же вариант ничем не компенсируется, денег за любительские состязания обычно не платят, так что и сами спортсмены обычно относятся к соревнованиям менее амбициозно, а к своему здоровью намного бережнее.
Стоит отметить, что массовый спорт точно так же сильно отличается от спорта достижений, и мастера спорта по бадминтону играют в него несколько иначе, чем выбравшиеся на природу любители, не утруждающие себя натягиванием сетки. Травматизм и в том и в другом случае закономерно будет присутствовать, но он будет совершенно разным. Травмы мастера спорта, в виду того, что его тело подготовлено к высоким нагрузкам, будут связанны с эпизодами запредельной нагрузки или с неправильным планированием соотношения нагрузок и отдыха. А травмы любителя наоборот будут связанны с тем, что его тело совсем не готово ни к каким нагрузкам, и с тем, что техника его двигательных актов не совершенна. И в данном случае тот человек, которого обучали правильным ударам и техникам перемещения будет меньше себя повреждать в ходе игры.
В общем, если у человека есть желание заняться спортом, то делать это нужно под руководством профессионала и при должном внимании к своему здоровью, так как даже профессионал всех аспектов здоровья конкретно этого человека знать не может, и ответственности за это не несёт.
— Получается, что спорт не так уж и вреден?
— Спорт это всего лишь область интересов амбициозного человека, в ходе удовлетворения которых сам он имеет возможность, как усовершенствовать своё тело, так и серьёзно его повредить. Скажем так, есть ряд видов спорта вообще противопоказанных различным группам людей, а есть виды спорта относительно безопасные для всех. Просто сам человек, руководствуясь здравомыслием,должен определять сферу своих возможностей, а если он сам этого не сможет сделать, то ему необходима консультация квалифицированного специалиста.
— Во многих фитнес центрах работают медкабинеты, где проводят специальные тесты, а затем отправляют человека к нужному фитнес тренеру. Как я понимаю, это решает вопрос с медицинским контролем.
— Только отчасти. Сама система работы фитнес-центров несколько, как бы это сказать… она несколько порочна. Так как её работники сильно зависят от бизнес-стратегии, которой придерживается фитнес-клуб.
— В каком смысле? Что может быть порочного в том, чтобы помочь человеку похудеть к лету или подкачать нужные ему группы мышц?
— Это очень сложная тема, но я постараюсь её раскрыть как можно подробнее. Ну, вот представьте себе врача, который получает зарплату от фирмы, которая производит дорогие лекарства. Как вы думаете, какие препараты он будет назначать своим пациентам? Дешёвые и действенные аналоги других фирм, или те, которые производит его работодатель? Всё дело в том, что фитнес-центры заняты продажей физкультурных услуг. И успешность этого бизнеса напрямую зависит от того, насколько много этих услуг будет продано. Так вот, если честный спортивный врач после адекватного обследования будет отправлять людей не в тренажёрный зал, где обычно и работают основные тренера, а на ЛФК или посоветует заняться лыжами вместо ходьбы на эллипсе, у руководства клуба к нему быстро возникнут вопросы. Такой врач будет только мешать фитнес-клубу. Пусть это и честное мнение специалиста, но для бизнеса это будет губительно.
— Да, и правда, выглядит не очень хорошо. Но ведь тренажёрные залы сейчас пользуются огромной популярностью, а залы групповых программ битком набиты желающими заняться аэробикой.
— Статистика, к сожалению, не утешительная. Увеличение количества тренажёрных залов нисколько не улучшило здоровье населения. И дело не только в том, что фитнес-индустрия пропагандирует ложные идеалы физического совершенства, и даже не в том, что за основную систему тренировок взята тяжелоатлетическая и бодибилдерская программа, а в том, что в фитнес-центрах критическая нехватка квалифицированных специалистов. Опять же придётся вернуться к тому, что фитнес это просто бизнес, в котором огромную роль играет стоимость труда специалиста. Расчётливый предприниматель понимает, что чем больше он будет платить опытному хорошо обученному тренеру, тем меньше он получит сам, и, что ещё хуже, опытный специалист, как правило, не зависит от работы в одном месте, так как давно уже имеет свою практику и может попросту увести клиентов из клуба. А низко квалифицированный специалист: во-первых обходится значительно дешевле, а во-вторых предан своему единственному месту работы и всегда готов выполнять распоряжения начальства, даже если те противоречат его собственному мнению.
— Но ведь люди, занимающиеся фитнесом, чувствуют себя хорошо и получают удовольствие от занятий, неужели это так плохо? Что плохого в том, что человек получает удовольствие от того, что несколько раз в неделю попрыгает с гантелями на группе «хипбатфлексинг + +"?
— Очень важно понимать, что основным критерием оценки работы специалиста по фитнесу является количество продаж его индивидуальных и групповых программ, что в свою очередь зависит от того, получают удовольствие от тренировок люди или нет. А если удовольствие занимающегося является целью тренера, то ему нет необходимости думать о пользе тренировок, он может сосредоточиться на методах доставляющих клиенту эйфорию. Что в значительной мере обесценивает положительный результат от тренировок. Дело в том, что эйфория, возникающая у занимающегося, связана с достаточно простыми механизмами выработки соответствующих нейромедиаторов. Проблема только одна, так как тренировочные методы, при которых они гарантированно вырабатываются, обычно связаны не с самыми полезным процессами, протекающими в этот момент в организме человека.
— С какими?
— Ну, например, всем известная «эйфория бегуна» возникает вследствие повышенной выработки эндорфинов и дофамина в организме спортсмена, которые должны притупить болевые ощущения от длительной стрессовой нагрузки и не позволить спортсмену потерять мотивацию в ходе монотонных лишённых смысла циклических действий. Этот механизм адаптации заложен в организм человека самой природой для того, чтобы тот в чрезвычайно сложной и опасной ситуации смог выполнять необходимые для спасения своей жизни физические действия, не обращая внимания на усталость и боль. В общем и целом чрезмерная эксплуатация этого механизма может быть разрушительна для тела, так как, периодически получая дозу энодорфинов, которые по своему действию схожи с опиатами, человек просто может не ощутить боль, которая должна предупредить о том, что с его организмом что-то не так. А в сочетании с дофамином может вызвать серьёзную зависимость от состояния эйфории. Тут система фитнеса очень похожа на описываемую мной ранее йогу. Если утрировать,то идеального клиента фитнес-центра можно было бы описать так:это экзальтированный культурист, плотно сидящий на дозе эндогенных опиатов, подкреплённых дофамином, получаемых им вследствие далеко не полезных тренировочных методов. И это мы ещё не коснулись темы фармакологии, к которой имеют склонность некоторые находчивые любители бодибилдинга.
— Так что же, теперь любые занятия физической культурой будут делать человека зависимым от… внутренних наркотиков?
— Скорее всего, вы не правильно меня поняли. Вся деятельная часть жизни человека зависит от гормонов и нейромедиаторов. Учёба, работа, дружба, любовь, привязанность, ненависть, отвращение и так далее. Всё это следствие протекающих в организме человека процессов, которые напрямую зависят от сформированных ранее ответных реакций на воздействие внешних факторов. Воспитание человека — это контролируемый процесс формирования этих самых реакций, с целью создания социально адаптированного члена общества. А культура в целом позволяет задать общее направление этого процесса и является источником необходимых для этого методов и алгоритмов. То, что вы назвали внутренними наркотиками, является исключительно важной системой саморегуляции человеческого организма, целью которой является повысить его устойчивость в стрессовых ситуациях и расширить его адаптивные возможности. И считать данные нам природой универсальные механизмы злом — неправильно. Объективно они будут всегда влиять на жизнь человека, не зависимо от того, как мы к ним относимся. И если раньше человек использовал эти механизмы для того, чтобы накормить себя и свою семью, выполняя огромные объёмы работы, за что и получал заслуженную награду, то теперь ему приходится всеми силами выдавливать из своего организма этот «сахарок». Именно с этим и связана огромна популярность экстремальных видов спорта. Что и говорить, ради этих крох счастья люди готовы не только рисковать своей жизнью, выполняя опаснейшие трюки на скейтборде, но и драться друг с другом в клетке.
— Так что же такое физическая культура? Это набор методов, позволяющих «развести» свой организм на «сахарок»?
— Напротив, соблюдение основных постулатов физической культуры, разработанных ещё в Союзе, гарантированно убережёт человека от негативных влияний. Система адаптивных реакций в целом намного сложнее и больше той её части, которая отвечает за снятие болевых ощущений и за положительное подкрепление. А физическая культура призвана работать со всеми проявлениями работы этой системы. В те далёкие времена, когда закладывались основы системы физического развития, человек, активно ею занимающийся, не должен был выпадать из трудового процесса и терять адекватное восприятие окружающего мира. Роль физической культуры в жизни человека должна быть такой же значимой, как и роль гигиены. Ни у кого не возникает сомнений в необходимости регулярно мыться и следить за внешностью. Далеко не каждому ребёнку нравится чистить зубы и стричь ногти, но это необходимо для здоровья. Физическая культура не обязана нравиться и доставлять удовольствие, она просто должна улучшать качество жизни человека. Для умного человека это осознанная необходимость, а не порочная зависимость или способ повысить свою значимость.
— Я была уверенна, что вы будете рассказывать про единоборства, но получилось намного интереснее. Я представить себе не могла, что у нас в стране сложилась такая специфическая ситуация. Но как же тогда поступить современному человеку, который хотел бы заняться своим телом? Ведь денег, на дорогостоящие тренажёрные залы у многих людей попросту нет, да и к тому же, как вы справедливо заметили, это скорее вредно для здоровья, чем полезно.
— Я бы не сказал, что у нас в стране с физкультурой плохо, наоборот, государство сейчас серьёзно финансирует строительство общедоступных спортивных площадок и площадок для игровых видов спорта. И даже в фитнес-залах, есть пара-тройка относительно безопасных тренажёров.
Но правда заключается в том, что любой человек,который хочет заняться своим телом, большую пользу может получить и без тренажёров, используя нехитрые подручные средства. А основным гарантом его здоровья и положительного эффекта от тренировок будет, как бы это ни казалось странным, его трезвое понимание целесообразности таких занятий. А так же: владение безопасной техникой выполнения различных развивающих упражнений, опирающейся не на тяжелоатлетические постулаты, а на знание о нормальном строении человеческого тела и его функциях, знание о сочетаемости тех или иных нагрузок и знание о нормальных возможностях своего организма. А, знание — как говорили в прошлом веке, — это сила.
— Где же можно почерпнуть эти знания? Не каждый может отдать 5 или 6 лет своей жизни для того чтобы получить соответствующее образование. Поэтому та люди и доверяют своё здоровье специалистам и хотят верить в то, что те знают своё дело.
— Знать все тонкости теории физической культуры простому человеку не обязательно. Точно так же как ему не надо разбираться в медицине для того что бы получить качественное лечение. Последние 7 лет мы задумывались над тем, что бы открыть общедоступную группу по утренней гимнастике, призванную повысить уровень знаний о полезной физической культуре у простого человека, но возможность появилась только сейчас. Так что если у людей, как вы говорите, появится желание, они могут записаться в эту группу, которая начнёт свою работу с ноября 2017 года. В её программу будет входить три гимнастических комплекса, соавтором которых я являюсь: КФОДД, ГОДС и «Добрые ноги». Так же в рамках занятий будет проходить обучение безопасной технике выполнения общеразвивающих упражнений.
— Утренняя гимнастика? Вы не шутите? Хотя это, конечно, интересно. А на что стоит рассчитывать человеку, решившему посещать такие занятия?
— Так как нашей целью является повышение общего уровня грамотности населения в области физической культуры, мы не станем обещать того, что не можем гарантировать. Крепкое здоровье и хорошее самочувствие объективно зависят от такого огромного количество факторов, над которым не властен ни один профессиональный тренер, а честность в процессе обучения в нашей школе является основополагающим принципом. Так что занимающийся по нашей системе гарантированно получит только две вещи: во-первых, знание о нормальном функционировании своего тела, а во-вторых, освоит технику безопасного выполнения оздоровительных упражнений. Как правило, этого становится достаточно для того, что бы человек смог ощутить положительный эффект от тренировок и в будущем смог избежать нежелательных последствий от других типов неоптимизированных нагрузок.
— А для какой возрастной категории подходят эти занятия?
— Эти занятия, прежде всего, ориентированы на взрослую аудиторию, но их можно посещать с 14 лет. А для тех, кто младше прекрасно подойдёт наше детское отделение школы айкидо. Она наилучшим образом адаптирована для обеспечения комплексного развития детского организма.
— Что ж, Леонид Юрьевич, время, выделенное на интервью, подходит к концу. Признаюсь, что не ожидала такого огромного количества полезной информации. Я очень надеюсь, что вы посетите нашу студию ещё раз и ответите на новые вопросы, которые обязательно возникнут у наших читателей.
— Если у читателей возникнет интерес, непременно встретимся ещё раз.
— Огромное спасибо, с вами было приятно пообщаться.
— И вам спасибо за интересные вопросы.
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