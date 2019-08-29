— Здравствуйте, Леонид! Рада снова видеть вас.
— Здравствуйте, я тоже очень рад.
— Для многих родителей очень важно, чтобы их ребенок мог постоять за себя и защититься в опасной ситуации. Перед ними возникает нелегкий выбор — в какую секцию отдать ребенка. Поэтому сегодня хотелось бы обсудить эту непростую тему: какие боевые искусства пригодны для самообороны? Каратэ, борьба, бокс, дзюдо или айкидо? И какие из этих единоборств больше подойдут ребёнку?
— Из того, что вы назвали, ничего для самообороны не пригодно.
— Почему?
— Чтобы это объяснить, сначала нужно разобраться, что такое боевые искусства и единоборства, и в чем их отличие. А для этого нам опять придётся совершить небольшую экскурсию в историю.
— С чего начнём?
— С того момента, когда древний человек впервые взял в руки камень или палку. Из-за отсутствия острых когтей и клыков нашему предку приходилось использовать подручные средства для защиты, охоты и организации своего быта. Разумеется, в те времена, он очень старался держаться от опасности как можно дальше, ведь в условиях агрессивной окружающей среды и при почти полном отсутствии медицины любое ранение для него могло стать фатальным. Поэтому камень, палка, топор и копьё, а также появившиеся позже копьеметалка, праща и лук позволяли ему с относительно безопасной дистанции поражать вкусное животное или противника.
Позже, когда между разными общинами начали возникать неразрешимые противоречия, люди серьёзно задумались над тем, какими способами можно максимально эффективно истреблять себе подобных. Но вместе с этим древний человек старался избегать бессмысленной резни в кругу своей общины, так как это могло подорвать её обороноспособность и снизить производительность труда.
Именно в этот самый период и определились два разных вида деятельности: спорт, как социо-образующий элемент и военное ремесло. Если про первый мы с вами уже достаточно много говорили, то второй пока остался не раскрытым.
Спортивная и военная деятельность немного друг с другом пересекались в тех видах, которые можно назвать военно-прикладными, однако в остальном они отличались кардинально. Айкидо, бокс, борьба, дзюдо и каратэ отличаются друг от друга не только правилами проведения соревнований, но ещё и тем, что порождены они были совершенно разными потребностями социумов в разные периоды их исторического развития. Так что называть их все «боевыми искусствами» будет неверно.
— Так что же такое «боевые искусства»?
— В Японии и Китае существует несколько однозначных терминов, описывающих это явление, но самый близкий по смыслу это БУДЗЮЦУ или УШУ. Иероглиф БУ или У ? означает ВОЕННЫЙ или ПРИМЕНЯЕМЫЙ В БОЮ, а иероглиф ДЗЮЦУ или ШУ ? - УМЕНИЕ (способ). Соответственно БУДЗЮЦУ и УШУ — это ВОЕННОЕ УМЕНИЕ или УМЕНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ В БОЮ. Искусство же в контексте воинского умения трактуется как крайняя степень искусного владения каким-либо вооружением, а также стратегией и тактикой его применения в ходе сражения.
Исторически боевые искусства имеют исключительно военные корни.
Военное искусство ещё с древних времён делилось на большую и малую стратегию. Их взаимосвязь отлично описал Миямото Мусаши в своём труде под названием «Книга пяти колец».
Сегодня принято выделять несколько больше понятий, относящихся к военной деятельности, но нам понадобятся определить из них только одно. Ключевым понятием в вопросе о «боевых искусствах» является сам «бой».
Строго говоря, бой — это организованное вооружённое столкновение, и, одновременно с этим, основная форма тактических действий, ограниченных временем и местом. В современном мире бой бывает разным: общевойсковым, воздушным, морским, противовоздушным, но в древние времена он, в основном, был рукопашным.
Стратегия и тактика ведения войны сильно зависела от материально-технической базы, доступной людям на этапе их развития. А поскольку в древности практически все боевые действия велись с использованием холодного оружия, то физическая и тактическая подготовка бойца в основном и состояла из упражнений в его использовании. Опыт показал, что в ходе сражения боеприпасы для метального оружия могли закончиться, колюще-режущее могло прийти в негодность, да и сам воин мог попасть в такие условия, когда эффективное использование оружия не представлялось возможным. И для того, чтобы воин имел шанс выжить в такой ситуации, в его подготовку включались техники безоружного боя. Воин, используя полученные навыки, должен был избежать критических повреждений, в кратчайшие сроки снова вооружиться и приступить к выполнению боевой задачи. Именно в этих приёмах и берут своё начало почти все традиционные школы боевых искусств. Практически все они носят следы тех древних систем рукопашного боя, в которых использовалось холодное оружие.
— А что на счет бокса и борьбы?
— Если вы имеете в виду современный бокс, греко-римскую или вольную борьбу, то они почти ничего общего с боевыми искусствами не имеют. Скажем так, когда-то в античные времена в военную подготовку входили некоторые приёмы безоружного боя, но они совсем не были похожи на современную борьбу или бокс. Например, в Афинах борьба преподавалась юношам с 12 до 16 лет как одна из форм физической культуры, наравне с бегом, прыжками, метанием диска и копья. И лишь спустя два года после того, как мальчик заканчивал школу, его допускали до изучения воинских искусств. Сюда входили строевая подготовка, приёмы использования холодного и метательного оружия и даже распорядок использования катапульты.
— Значит, бокс и борьба не входили в военную подготовку?
— Делать накаты, обратные пояса или прижимать противника лопатками к земле во время смертельного боя не самая хорошая идея по многим причинам.
Самой очевидной из них является толпа вооружённых соратников вашего противника, любой из которых воткнёт вам в спину копьё, защищая своего друга. Так же плохой идеей будет пытаться бить голыми руками и ногами по шлему или кирасе своего противника, поскольку это неизбежно закончится повреждением ваших конечностей.
В одной из наших предыдущих бесед я рассказывал о возникновении спорта и о тех задачах, которые он решал в древних социумах. Так вот, бокс и борьба для этих задач были пригодны. Они позволяли относительно гуманно выяснить отношения, участвовать в культовых языческих обрядах и развлекать людей. А вот воинские умения, основанные на использовании орудий убийства, для гуманного выяснения отношений не сильно подходили. Так что, относить борьбу, бокс, кикбоксинг, грепплинг, сумо, куреш и армреслинг к боевым искусствам неправильно. Все они формируют один из видов спортивной деятельности под названием «единоборства».
Единоборство — это, ограниченное общими правилами, физическое противостояние одного человека другому с применением спортивного оружия или без него. К спортивным единоборствам так же относят и фехтование шпагой, рапирой, саблей, кен-до, дзюкен-до, нагината-до и другие виды, в которых применяются муляжи холодного оружия. И они, как ни странно, намного ближе к боевым искусствам, чем кикбоксинг или самбо, так как многие из них имели военно-прикладной характер и возникли в ходе древней военной подготовки, от которой осталось несколько более-менее безопасных вариантов проведения состязаний. Не для всех очевидно, что хорошо подготовленный рапирист с острой рапирой в схватке намного опаснее того же самбиста или кик-боксёра.
С развитием производственных сил и науки о тактике и стратегии одинокий хорошо натренированный воин, как боевая единица, перестал быть эффективным средством ведения войны. Даже самые лучшие мастера меча и копья, не умеющие согласовывать свои действия в ходе сражения, серьёзно уступали менее умелым, но хорошо организованным воинам, обученным слаженной работе в группе. Умение держать боевой строй, быстро менять направление движения боевых групп, хорошо организованная связь командования со всеми частями армии — всё это позволяло повысить эффективность ведения боя. Мастер меча, конечно, мог в равном поединке одолеть воина регулярной армии, но толпа таких мастеров против организованного строя солдат оказалась абсолютно бессильной. Именно поэтому гладиатор, борец или боксёр демонстрировали своё мастерство на потеху публике, а солдаты регулярной армии обеспечивали целостность государственных границ или захват новых территорий и ресурсов.
— Леонид, вы назвали борьбу и бокс единоборствами, а что на счет каратэ и дзюдо?
— Несмотря на то, что сейчас и дзюдо и каратэ являются лишь видами спорта, в их основу легли школы древней воинской традиции, в которых до середины прошлого века соревновательной деятельности не существовало.
У дзюдо и каратэ очень интересные истории возникновения и развития, о которых часами могут рассказывать военные историки и востоковеды. Но если вкратце, то каратэ в том виде, в котором мы его знаем сейчас, начало зарождаться в центре Китая в провинции Хэнань на горе Сунь Шань, где стоял пока ещё никому не известный буддистский монастырь Шаолинь. Туда из Индии, неся учение Будды, прибыл известный просветлённый по имени Бодхидхарма. С его появлением и установлением новых порядков в монастыре связанно много забавных и одновременно душещипательных историй. Но если их опустить, то он принёс китайским бонзам не только новые аспекты учения, но и гимнастические упражнения для поддержания здоровья и тренировки тела. Поскольку сам Бодхидхарма в Индии был представителем касты воинов — кшатриев, эти упражнения состояли из движений, которыми индийские воины применяли холодное оружие в бою. Но, поскольку монахам запрещалось проливать кровь, руки монахов были пустыми и сжимались в кулаки. Упражнения вкупе с полезным физическим трудом на грядках и в процессе строительства монастыря дали свои результаты. И эти самые результаты монахам очень понравились, после чего всё своё свободное время они стали проводить, упражняясь в ЧУАНЬ ФА (кулачном методе). Как-то раз, несколько бандитов при попытке ограбить бритоголовых атлетов расстались с изрядным количеством собственных зубов, после чего незамедлительно зауважали просветлённых мужей и их миролюбивое учение. Что впоследствии стало почвой для множества невероятных историй.
Сам кулачный метод монастыря Шаолинь после череды эпичных исторических событий очень сильно повлиял и на все остальные виды исконно китайских военных традиций, и те так же стали адаптировать свои приёмы обращения с холодным оружием для безоружного боя. Потом более поздние версии ЧУАНЬ ФА перебрались сначала на архипелаг Рюкю, а затем и в Японию. Так что, если очень внимательно присмотреться к Китайским формам ушу северного и южного кулака или к Окинавскому стилю каратэ Сюри-тэ и японскому Сётокан, можно заметить, что часть их движений больше похожа на современное спортивное фехтование, а не на бокс или кикбоксинг. К тому же, во многих современных стилях ушу и каратэ сохранились традиционные виды холодного оружия, что так же подтверждает их военные корни.
— Очень интересно. Но что на счёт дзюдо? В нём же нет ударов.
— У дзюдо совсем другая история. Школы, которые легли в основу современного дзюдо, не были переделкой фехтования под безоружный бой, они с самого начала формировались как дополнение к искусному владению оружием. Ёрои-кумиучи — борьба в тяжёлом доспехе и Когусоку — борьба в лёгком доспехе, были приспособлены именно для применения в бою. По большей части они состояли из захватов и бросков с последующим добиванием упавшего на землю противника, чего вы никогда не увидите на соревнованиях по дзюдо. Выполняющий бросок воин всегда должен был оставаться на ногах, сохраняя возможность маневрировать и уклоняться от атак других противников. Так же очень часто в этих приёмах использовались узкие кинжалы, позволяющие поразить противника в щель между доспехами. Очень интересен тот факт, что схожие техники доспешного боя можно найти и в старинных европейских фехтбухах. Но, к огромному сожалению многих военных историков, европейские школы воинской традиции до наших времён не сохранились. Для изучения остались только бережно сохранённые восточные аналоги.
Со временем доспешная борьба была обогащена привезёнными из Китая техниками болевых воздействий на суставы. После чего сформировалось несколько школ Тай-дзюцу — безоружного рукопашного боя, которые по-прежнему были лишь дополнением к умелому владению мечом, копьём и луком. Одним из наиболее значимых событий, способствовавших формированию современного дзюдо, стало упразднение военного сословия и запрет на ношение холодного оружия, что так же привело к неизбежным реформам и другие школы японских боевых искусств. А в конце второй мировой войны жирное двоеточие в процессе гуманизации воинских традиций поставили две ядерные бомбы.
— А почему вы сказали, что ни спортивные единоборства, ни боевые искусства для самообороны не подходят?
— Давайте подумаем. Спортивные единоборства создавались для состязательной деятельности по чётко определённым правилам в специально организованных условиях. Схватка обязательно должна проходить один на один, с подготовленным противником, на мягком ровном покрытии, под наблюдением судей и медиков, которые при первой же опасности остановят поединок и сразу же окажут пострадавшему помощь. Чего, как вы понимаете, не произойдёт, если вам понадобится обороняться от агрессора. Ну, а рукопашный бой воинов древности в основном состоит из техник, нацеленных на причинение противнику несовместимых с жизнью повреждений, что тоже с точки зрения закона может сыграть с вами злую шутку. Так что, и то и другое без определённой адаптации для самообороны не слишком подходит.
— Почему? Ведь и то, и другое позволит защищающемуся постоять за себя.
— Постоять за себя оно, конечно, поможет, вот только после этого вполне вероятно придётся за себя ещё и посидеть.
Понимаете, любое применение силы по отношению к агрессору всегда будет рассматриваться с точки зрения закона. Ни один человек не имеет права причинять физический вред другому, за исключением определённых случаев, описанных действующим законодательством. Например, обороняясь, человек может использовать силовое воздействие на нападающего или применить против него подручное или специальное средство. Однако если это воздействие будет расценено судом как выходящее за рамки необходимой самообороны, то защищающийся будет привлечён к уголовной ответственности вместе с нападающим или вместо него.
— Получается, что взрослый человек или ребёнок не имеет права себя защищать?
— Право защищать свою жизнь и здоровье человек, конечно, имеет, но накладываемые на него ограничения не позволят ему применять в полной мере спортивные или боевые навыки. Например, очень часто спортсмены высокого уровня оказываются за решёткой из-за того, что применили силовой приём на неподготовленном человеке, и в итоге серьёзно покалечили того или даже убили. И пусть этот человек и совершал противоправное действие против спортсмена, но погибнуть из-за этого или остаться инвалидом он не должен. Границы допустимой самообороны можно понять на следующем примере.
Злоумышленники проникли в квартиру и, угрожая жильцам оружием, похитили деньги и ценности, после чего покинули место преступления. Хозяин квартиры достал охотничье ружьё, догнал грабителей, одного застрелил, а другого сильно ранил. Кто в итоге оказался за решёткой?
— Хозяин квартиры?
— Да. Если бы он применил оружие в тот момент, когда ему угрожали преступники, он бы сделал это в рамках правового поля, так как угроза его жизни была в этот момент очевидной. И пусть, поступая так, он мог пострадать сам или, неудачно применив оружие, нанести вред своим родственникам, но он бы остался в рамках действующего законодательства. С точки зрения здравого смысла, тактики и стратегии, он поступил правильно. Он отдал преступникам ценности и те, не тронув ни его самого, ни его семью, покинули место преступления. Хозяин квартиры усыпил бдительность преступников, выиграл время, и перенёс противостояние с преступниками на улицу, снизив опасность для себя и своих родных. Но в тот момент, когда преступники покинули его дом, угроза его жизни и жизни его родственников исчезла. Преследуя грабителей, он сам совершил неоправданное законом вооружённое нападение, за что и поплатился. С точки зрения закона он не должен был преследовать грабителей, так как право на применение оружия есть только у силовых структур государства, к которым он и должен был незамедлительно обратиться. Если бы он смог обезоружить и задержать грабителей, закон снова был бы на его стороне. Ну и если бы грабители вернулись обратно в дом, он снова был бы вправе применить против них оружие, так как угроза жизни и здоровью снова стала бы явной.
— То есть человек, подвергшийся опасности со стороны агрессора, лишён прав на применение своих боевых навыков?
— Защищающийся не имеет права наносить агрессору больший вред, чем тот мог бы нанести ему или уже нанёс. Например, если преступник или группа лиц совершает ограбление. Защищающийся не имеет права калечить или убивать преступников, потому что те всего лишь отнимают у него деньги. Только после того, как ему пригрозят расправой или нанесут телесные повреждения, он будет иметь право себя защищать.
Преступник, как правило, находится в заведомо выигрышном положении, поскольку защищающийся всегда должен стараться не превысить эту весьма размытую границу допустимой самообороны. Преступник же всегда подготовлен к нападению заранее, он физически и морально готов к силовому и психическому подавлению жертвы, к тому же, преступников может быть несколько.
Ещё стоит отметит, что сейчас преступники очень часто специально провоцируют свою жертву на применение силы, затем сразу же пишут заявление в полицию, обвиняя того в неоправданном рукоприкладстве. После чего начинают шантажировать, предлагая за деньги забрать своё заявление из полиции, так как в противном случае их жертве будет грозить заключение под стражу. А в случае отказа выплачивать деньги, преступники собирают необходимые документы и идут в суд, где добиваются выплаты компенсации за причинённый их здоровью вред.
— Получается, что до явного проявления агрессии ты не имеешь права себя защищать, а после нападения, скорее всего, не будешь иметь возможности это сделать?
— В каком-то смысле так и есть. Если рассматривать самооборону только как набор силовых приёмов для противостояния агрессору, то этого явно недостаточно. Но если воспринимать самооборону как составную часть личной безопасности, то её можно с успехом использовать в организации своей жизнедеятельности.
Самооборона — это не столько техника противостояния агрессору, сколько грамотное планирование своих действий с учётом всех внешних и внутренних факторов, которое позволит избежать столкновения с криминальными элементами и свести к минимуму причиняемый вам ущерб. Например, если вы не хотите рисковать своими ценностями и здоровьем, то, скорее всего, вам не следует садиться в машину к незнакомым людям. Или гулять одному в плохо освещённых и малолюдных местах. Не стоит проводить время в малознакомой компании или беспричинно демонстрировать деньги и ценности. Некультурное поведение может спровоцировать даже законопослушного человека на агрессию. А неосторожное вождение автомобиля или, например, попытка отстоять свои убеждения в споре запросто могут вылиться в рукоприкладство с далеко идущими последствиями.
— Леонид, а что вы скажите о современных секциях самообороны? Рассматриваются ли там обозначенные вами правовые аспекты?
— К сожалению, предлагаемые в большинстве из них методы часто выходят как за рамки здравого смысла, так и за приделы допустимой самообороны. В одном случае инструктора предлагают добивать уже лежащего на земле агрессора ногами по голове. В другом — демонстрируют абсурдные техники противостояния вооружённому противнику, которые крайне опасны и для самого защищающегося и для всех, кто стоит с ним рядом. Ещё раз напомню, самооборона — это не война и не спорт, это строго определённая законом ситуация, в которой защищающийся крайне ограничен в применении средств самозащиты.
— А что вы можете сказать про детскую самооборону?
— С детской самообороной всё ещё сложнее. В случае угрозы, исходящей от взрослого человека, рассчитывать на то, что ребёнок сможет его одолеть, не стоит. Из-за огромной разницы в силе и массе тела ребёнок не сможет эффективно применить ни технику боевого искусства, ни спортивный силовой приём. Даже использовать специальное техническое средство для самозащиты ребёнок не сможет, так как по закону владеть им не имеет права.
Ну, а в случае конфликтного противостояния со сверстниками опасность превысить пределы допустимой самообороны намного выше, чем у взрослых. И хоть в правовом аспекте в отношении детей действуют такие же законы, но свидетельскими показаниями детей следствие, как правило, пренебрегает, отдавая предпочтение фактам. Дети больше, чем взрослые, склонны преувеличивать значение своих и чужих действий, поэтому, обычно виновным признаётся тот ребёнок, который причинил больший вред своему сопернику.
К уголовной ответственности ребёнка до 14 лет в полной мере привлечь не могут, и большую часть ответственности за его правонарушения будут нести на себе его родители или опекуны. Поэтому к вопросу о детской самообороне нужно относиться очень серьёзно.
Ко всему вышесказанному нужно добавить тот факт, что конфликтная ситуация между детьми может очень быстро превратиться в более напряжённое противостояние их родителей.
К сожалению, как правило, сами родители становятся причиной этих обострений из-за ошибок в воспитании и нежелания выслушивать конструктивную критику в адрес себя и собственного ребёнка.
— Действительно, некоторые родители склонны выходить за рамки приличия, выясняя отношения. Но согласитесь, должны же они как-то защищать своего ребёнка?
— Должны. Но вместе с тем они ещё обязаны подавать пример культурного поведения подрастающему поколению.
Защита жизни и здоровья своего ребёнка — это наиважнейшая задача любого родителя.
И ответственные родители просто обязаны организовать ребенку грамотный воспитательный процесс. Ведь чем старше становиться ребёнок, тем сложнее защищать его собственными силами и тем значительнее роль правильного воспитания для его личной безопасности.
Наибольшую опасность для ребёнка представляют не сверстники, а те, кто значительно их старше. И не только потому, что они сильнее, но и из-за того, что дети склонны доверять взрослым, чем обычно и пользуются преступники. Правильное воспитание поможет развить в ребёнке способности к критическому мышлению и прогнозированию опасных ситуаций, что позволит ему вовремя их избегать.
Вот только воспитать и обучить своего ребёнка таким образом, чтобы он мог грамотно организовать свою жизнедеятельность, не подвергая себя и других людей опасности, гораздо сложнее чем окружить его гиперопекой или потакать его слабостям.
— Я так понимаю, что это относится не только к обороне от нападающего?
— Вы правы, огромное количество опасностей подстерегает ребёнка в быту, а самооборона — это лишь небольшая часть целого комплекса мер, обеспечивающих его личную безопасность.
— Хорошо, значит, спортивные единоборства и боевые искусства не подходят для самозащиты. Может быть, для самообороны и детям и взрослым подходит айкидо?
— Для самообороны оно подходит не больше, чем дзюдо или каратэ, так как является традиционным видом боевого искусства. Однако если мастер айкидо является ещё и специалистом в вопросах личной безопасности, то он сможет адаптировать различные приёмы и принципы айкидо для самообороны. Но таких специалистов очень мало.
Среди известных мне преподавателей, только мой учитель, Игнатов Михаил Юрьевич, профессионально разбирается во всех вопросах, связанных с обеспечением личной безопасности. Я очень рекомендую всем интересующимся прочесть его небольшую статью на тему самообороны.
Немного о мотивации родителей отдавать детей в единоборства.
— А что вы можете рассказать про детскую самооборону в AIKIDO OLD SCHOOL?
— Для нас на первом месте всегда стоит забота о здоровье и физическом развитии ребёнка. Мы адаптировали технические приёмы айкидо, сделав их менее опасными для занимающихся, приспособили их к статическим и динамическим характеристикам тела ребёнка на разных этапах его развития. Мы также сформировали систему, позволяющую эффективно защищать свою жизнь и здоровье, не выходя за рамки допустимой самообороны.
Традиционно считается, что активная самозащита направлена на силовое противостояние агрессору, а пассивная — на то, чтобы избежать самого столкновения с противником. В первом случае вы будете кулаками защищать свою жизнь и имущество в критической ситуации, а во втором вы будете стараться вести себя таким образом, чтобы вообще не оказаться в этой ситуации. Однако, в нашей школе мы относим к пассивной защите не только модусы осторожного поведения, но и специальную подготовку тела и сознания занимающегося.
Тело ребёнка ещё не до конца сформировано и более уязвимо, чем тело взрослого человека, а также оно имеет иные пропорции. Это накладывает серьёзные ограничения на защитные действия, применяемые детьми для самообороны, многие из которых попросту не эффективны и даже опасны.
Длина рук и большой размер головы у детей до 8 — 9 лет делает бесполезным, к примеру, верхний блок аге-уке, практикуемый в секциях айкидо и каратэ. Ребёнку просто не хватает длины руки, чтобы эффективно прикрыть уязвимую часть тела. А после 9 лет, когда он всё-таки сможет выполнить это защитное действие, возникнет опасность повреждения связки плечевого сустава из-за чрезмерной нагрузки на образованный рукой длинный рычаг, который будет воздействовать на пока ещё неокрепший сустав. И таких нюансов ещё очень много. Помимо этого, защитные приёмы, с успехом выполняемые взрослыми, не могут быть исполнены детьми на должном уровне по причине того, что их когнитивные способности пока ещё недостаточно развиты. А развить их раньше определённого природой срока, не навредив организму, не представляется возможным.
Рост и развитие ребёнка можно сравнить со строительством многоэтажного дома, где все этапы строительства, используемые материалы и сроки проводимых работ определены заранее. Никому же не приходит в голову заниматься электропроводкой или финишной штукатуркой до того, как будут возведены несущие стены.
Целью детской самообороны является не наказание агрессора, а сохранение жизни и здоровья защищающегося. Ребенок должен обладать хорошо подготовленным телом и определёнными навыками, которые обеспечат возможность свести к минимуму причиняемый агрессором вред, как можно быстрее выйти из боя и заручиться помощью органов, обеспечивающих правопорядок.
— А что это за навыки?
— Это комплекс реакций, позволяющий использовать скромные возможности детского организма для защиты жизненно важных органов, посредством создания системы опор и внутренних напряжений его тела. В сочетании с умением быстро и точно перемещаться, сохраняя равновесие и безопасную дистанцию, это позволит выиграть несколько секунд, необходимых для спасения его жизни.
— Несколько секунд?
— Да. В отношении самообороны не стоит быть идеалистом. Для того, чтобы защитить свою жизнь, ребёнку необходимо очень быстро и эффективно решить ряд стратегических и тактических задач, сохраняя при этом способность мыслить в стрессовой ситуации. В реальности часто именно этого и не хватает для спасения жизни ребёнка. Особенно если ему угрожает взрослый человек.
В нашей школе AIKIDO OLD SCHOOL нам удалось систематизировать и приспособить древние воинские традиции для мирных целей. Многолетняя программа нашей школы постепенно готовит не только тело ребёнка, но и его сознание к освоению всё более сложных и действенных приёмов самозащиты.
— Получается, что ваша школа айкидо — самая эффективная с точки зрения самообороны?
— Всё зависит от критериев оценки. Конечно же, можно форсировать подготовку ребёнка и обучить его техникам самообороны намного быстрее, чем это произойдёт в нашей школе. Но мы такие методы не используем, поскольку они противоречат естественным этапам роста и развития ребёнка. Любая попытка ускорить эти этапы неизбежно повредит детский организм, а также с не малой долей вероятности может привести к тяжелым увечьям вплоть до летального исхода. Я бы назвал нашу школу AIKIDO OLD SCHOOL наиболее соответствующей современным социальным нормам поведения. Только так можно одновременно обеспечить и гармоничное развитие детского организма и сформировать у ребёнка соответствующие навыки самообороны без неоправданного риска для его здоровья.
— Огромное спасибо Леонид, надеюсь до скорой новой встречи.
— Благодарю за внимание.
Сайт Aikido Old School http://www.aikido-oldschool.ru/
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Все материалы текста подготовлены Картавцевым Леонидом Юрьевичем и защищены законом об авторских правах. Цитирование или использование всего текста целиком или его частей возможно только с разрешения автора и с указанием источника публикации.
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