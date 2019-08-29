— Очень интересно. Но что на счёт дзюдо? В нём же нет ударов.

— У дзюдо совсем другая история. Школы, которые легли в основу современного дзюдо, не были переделкой фехтования под безоружный бой, они с самого начала формировались как дополнение к искусному владению оружием. Ёрои-кумиучи — борьба в тяжёлом доспехе и Когусоку — борьба в лёгком доспехе, были приспособлены именно для применения в бою. По большей части они состояли из захватов и бросков с последующим добиванием упавшего на землю противника, чего вы никогда не увидите на соревнованиях по дзюдо. Выполняющий бросок воин всегда должен был оставаться на ногах, сохраняя возможность маневрировать и уклоняться от атак других противников. Так же очень часто в этих приёмах использовались узкие кинжалы, позволяющие поразить противника в щель между доспехами. Очень интересен тот факт, что схожие техники доспешного боя можно найти и в старинных европейских фехтбухах. Но, к огромному сожалению многих военных историков, европейские школы воинской традиции до наших времён не сохранились. Для изучения остались только бережно сохранённые восточные аналоги.

Со временем доспешная борьба была обогащена привезёнными из Китая техниками болевых воздействий на суставы. После чего сформировалось несколько школ Тай-дзюцу — безоружного рукопашного боя, которые по-прежнему были лишь дополнением к умелому владению мечом, копьём и луком. Одним из наиболее значимых событий, способствовавших формированию современного дзюдо, стало упразднение военного сословия и запрет на ношение холодного оружия, что так же привело к неизбежным реформам и другие школы японских боевых искусств. А в конце второй мировой войны жирное двоеточие в процессе гуманизации воинских традиций поставили две ядерные бомбы.

— А почему вы сказали, что ни спортивные единоборства, ни боевые искусства для самообороны не подходят?

— Давайте подумаем. Спортивные единоборства создавались для состязательной деятельности по чётко определённым правилам в специально организованных условиях. Схватка обязательно должна проходить один на один, с подготовленным противником, на мягком ровном покрытии, под наблюдением судей и медиков, которые при первой же опасности остановят поединок и сразу же окажут пострадавшему помощь. Чего, как вы понимаете, не произойдёт, если вам понадобится обороняться от агрессора. Ну, а рукопашный бой воинов древности в основном состоит из техник, нацеленных на причинение противнику несовместимых с жизнью повреждений, что тоже с точки зрения закона может сыграть с вами злую шутку. Так что, и то и другое без определённой адаптации для самообороны не слишком подходит.

— Почему? Ведь и то, и другое позволит защищающемуся постоять за себя.

— Постоять за себя оно, конечно, поможет, вот только после этого вполне вероятно придётся за себя ещё и посидеть.

Понимаете, любое применение силы по отношению к агрессору всегда будет рассматриваться с точки зрения закона. Ни один человек не имеет права причинять физический вред другому, за исключением определённых случаев, описанных действующим законодательством. Например, обороняясь, человек может использовать силовое воздействие на нападающего или применить против него подручное или специальное средство. Однако если это воздействие будет расценено судом как выходящее за рамки необходимой самообороны, то защищающийся будет привлечён к уголовной ответственности вместе с нападающим или вместо него.

— Получается, что взрослый человек или ребёнок не имеет права себя защищать?

— Право защищать свою жизнь и здоровье человек, конечно, имеет, но накладываемые на него ограничения не позволят ему применять в полной мере спортивные или боевые навыки. Например, очень часто спортсмены высокого уровня оказываются за решёткой из-за того, что применили силовой приём на неподготовленном человеке, и в итоге серьёзно покалечили того или даже убили. И пусть этот человек и совершал противоправное действие против спортсмена, но погибнуть из-за этого или остаться инвалидом он не должен. Границы допустимой самообороны можно понять на следующем примере.

Злоумышленники проникли в квартиру и, угрожая жильцам оружием, похитили деньги и ценности, после чего покинули место преступления. Хозяин квартиры достал охотничье ружьё, догнал грабителей, одного застрелил, а другого сильно ранил. Кто в итоге оказался за решёткой?

— Хозяин квартиры?

— Да. Если бы он применил оружие в тот момент, когда ему угрожали преступники, он бы сделал это в рамках правового поля, так как угроза его жизни была в этот момент очевидной. И пусть, поступая так, он мог пострадать сам или, неудачно применив оружие, нанести вред своим родственникам, но он бы остался в рамках действующего законодательства. С точки зрения здравого смысла, тактики и стратегии, он поступил правильно. Он отдал преступникам ценности и те, не тронув ни его самого, ни его семью, покинули место преступления. Хозяин квартиры усыпил бдительность преступников, выиграл время, и перенёс противостояние с преступниками на улицу, снизив опасность для себя и своих родных. Но в тот момент, когда преступники покинули его дом, угроза его жизни и жизни его родственников исчезла. Преследуя грабителей, он сам совершил неоправданное законом вооружённое нападение, за что и поплатился. С точки зрения закона он не должен был преследовать грабителей, так как право на применение оружия есть только у силовых структур государства, к которым он и должен был незамедлительно обратиться. Если бы он смог обезоружить и задержать грабителей, закон снова был бы на его стороне. Ну и если бы грабители вернулись обратно в дом, он снова был бы вправе применить против них оружие, так как угроза жизни и здоровью снова стала бы явной.

— То есть человек, подвергшийся опасности со стороны агрессора, лишён прав на применение своих боевых навыков?

— Защищающийся не имеет права наносить агрессору больший вред, чем тот мог бы нанести ему или уже нанёс. Например, если преступник или группа лиц совершает ограбление. Защищающийся не имеет права калечить или убивать преступников, потому что те всего лишь отнимают у него деньги. Только после того, как ему пригрозят расправой или нанесут телесные повреждения, он будет иметь право себя защищать.

Преступник, как правило, находится в заведомо выигрышном положении, поскольку защищающийся всегда должен стараться не превысить эту весьма размытую границу допустимой самообороны. Преступник же всегда подготовлен к нападению заранее, он физически и морально готов к силовому и психическому подавлению жертвы, к тому же, преступников может быть несколько.

Ещё стоит отметит, что сейчас преступники очень часто специально провоцируют свою жертву на применение силы, затем сразу же пишут заявление в полицию, обвиняя того в неоправданном рукоприкладстве. После чего начинают шантажировать, предлагая за деньги забрать своё заявление из полиции, так как в противном случае их жертве будет грозить заключение под стражу. А в случае отказа выплачивать деньги, преступники собирают необходимые документы и идут в суд, где добиваются выплаты компенсации за причинённый их здоровью вред.

— Получается, что до явного проявления агрессии ты не имеешь права себя защищать, а после нападения, скорее всего, не будешь иметь возможности это сделать?

— В каком-то смысле так и есть. Если рассматривать самооборону только как набор силовых приёмов для противостояния агрессору, то этого явно недостаточно. Но если воспринимать самооборону как составную часть личной безопасности, то её можно с успехом использовать в организации своей жизнедеятельности.

Самооборона — это не столько техника противостояния агрессору, сколько грамотное планирование своих действий с учётом всех внешних и внутренних факторов, которое позволит избежать столкновения с криминальными элементами и свести к минимуму причиняемый вам ущерб. Например, если вы не хотите рисковать своими ценностями и здоровьем, то, скорее всего, вам не следует садиться в машину к незнакомым людям. Или гулять одному в плохо освещённых и малолюдных местах. Не стоит проводить время в малознакомой компании или беспричинно демонстрировать деньги и ценности. Некультурное поведение может спровоцировать даже законопослушного человека на агрессию. А неосторожное вождение автомобиля или, например, попытка отстоять свои убеждения в споре запросто могут вылиться в рукоприкладство с далеко идущими последствиями.

— Леонид, а что вы скажите о современных секциях самообороны? Рассматриваются ли там обозначенные вами правовые аспекты?

— К сожалению, предлагаемые в большинстве из них методы часто выходят как за рамки здравого смысла, так и за приделы допустимой самообороны. В одном случае инструктора предлагают добивать уже лежащего на земле агрессора ногами по голове. В другом — демонстрируют абсурдные техники противостояния вооружённому противнику, которые крайне опасны и для самого защищающегося и для всех, кто стоит с ним рядом. Ещё раз напомню, самооборона — это не война и не спорт, это строго определённая законом ситуация, в которой защищающийся крайне ограничен в применении средств самозащиты.