О здоровье, остеопатии и своём авторском методе мануальной коррекции нашему информационному порталу рассказал врач мануальный терапевт Андрей Васильевич Громницкий.
— Здравствуйте, Андрей Васильевич.
— Здравствуйте.
— Руководитель школы aikido old school Картавцев Леонид Юрьевич порекомендовал нам вас, как хорошего специалиста в области коррекции работы опорно-двигательного аппарата. Он сказал, что вам можно задать интересующие нас вопросы о здоровье. Какова ваша медицинская специальность?
— Специальностей у меня достаточно много. Первое медицинское образование я получил в училище Северной Железной Дороги на факультете акушерства и гинекологии. Далее с 1990 года по 2000 я обучался в Ярославской Государственной Медицинской Академии 4 года на факультете педиатрии, а затем 6 лет на лечебном деле по специальности невролог. В то же время обучался у основателя остеопатии Серджио Паолетти с 1997 по 1998 год. С 1992 года по 2000 психотерапевтическая практика в Московском Институте Психотерапии, где за этот период успел стать: мастером НЛП и гештальд терапевтом 2-ого уровня. Там же освоил телесноориентированные техники, когнитивную психологию и психоанализ. Так же стал тренером высшей категории по ФизВокализу по методике Фёдора Шаляпина. Но основной моей специальностью является мануальная терапия.
— Внушительно. Расскажите подробнее, что из себя представляет мануальная терапия?
— Строго говоря, мануальной терапией называется всё то, что доктор делает своими руками с телом пациента в медицинских целях. К мануальным воздействиям относят различные виды воздействий на костный, мышечный и связочный аппараты, а также на внутренние органы. Эти воздействия делятся на массажные техники и на техники, позволяющие привести в соответствие рабочие поверхности суставов человеческого тела. Также мануальные техники позволяют корректировать положение внутренних органов.
— Мануальная терапия относится к традиционной или нетрадиционной медицине?
— В начале 70-х годов, когда мануальная терапия набирала популярность в мире, она не была признана официальным медицинским сообществом по нескольким причинам. Во-первых, потому, что методы проверки результатов проводимого лечения были не такие совершенные, следовательно, доказать её эффективность было почти невозможно. Во-вторых, потому, что сами методы мануального воздействия были очень разными, что не позволяло их эффективно структурировать и составить из них работающую систему.
В-третьих, специалистов в этой сфере было крайне мало, большая часть которых не обладала медицинским образованием. В-четвёртых, мануальная терапия не так выгодно монетизируется, в отличие, например, от фармацевтики. Зарождаться в СССР Мануальная терапия начала в начале 80-х, и тут я должен отметить, что именно благодаря Советской системе здравоохранения и её отличной высшей школе подготовки медработников современная мануальная терапия стала тем, чем она является сейчас. А с 1997 года мануальная терапия была признана самостоятельной врачебной дисциплиной, требующей от терапевта глубоких знаний неврологии и рефлексотерапии, подтверждающихся наличием у практикующего специалиста соответствующих дипломов о высшем медицинском образовании. Конечно же, сейчас всё ещё есть самоучки, ведущие приём населения в обход действующего законодательства, но их стало значительно меньше, чем в 80-х. Так что мануальная терапия уже достаточно давно является частью традиционной медицины.
— А чем плоха помощь талантливого самоучки?
— Прежде всего тем, что она сопряжена с опасностью для здоровья и жизни человека. Отсутствие медицинских знаний может серьёзно сказаться на «лечебном процессе», проводимом таким терапевтом. Примером тому могут стать как раз случаи из 80-х годов. Когда слесарь 3 разряда брался лечить человека, жалующегося на боли в шее, он, как правило, быстро обнаруживал проблему этих болей в виде «сошедшего со своего места» 7-ого шейного позвонка. Слесарь со всей пролетарской силой ставит 7-й шейный позвонок «на место», что незамедлительно вызывает у пациента остановку дыхания. Если бы слесарь 3 разряда хотя бы один раз прочёл учебник нормальной анатомии, то он бы знал, что такое положение для 7 шейного позвоночного сегмента является нормой, так как остистый отросток его немного больше чем у других шейных позвонков и сильнее выдаётся назад. Так что многие доверчивые граждане после встречи с такими самоучками потом имели тяжёлые клинические последствия, что впоследствии вызвало у многих людей крайнее недоверие к мануальной терапии в целом.
— Может быть, именно поэтому сейчас популярна остеопатия как альтернатива жёсткой мануальной терапии?
— Остеопатия не может являться альтернативой мануальной терапии.
— Почему?
— Один кирпич не может быть альтернативой зданию, построенному из множества таких же кирпичей. Остеопатия — это лишь небольшая часть специфических техник мануального воздействия, составляющих базис всей мануальной терапии в целом. Техник мануальной терапии существует огромное множество: техники короткого и длинного рычагов, кранио-сакральная терапия, постизометрическая релаксация, палсинг, миофасциальный релиз и т. п.
— Остеопатия — это тоже мануальная терапия?
— Да, это так. Сами остеопатические техники, как правило, не применяются в отрыве от других методов мануальной коррекции ввиду того, что сам основатель остеопатии Серджио Паолетти изначально и задумывал эту систему как вспомогательную к общим медицинским методам лечения. Если быть точным, остеопатические техники призваны ускорить период восстановления функции повреждённого участка ткани или органа, после грамотно проведённого лечения.
— Но почему же тогда сами остеопаты заявляют, что их система самодостаточна и не требует дополнительных средств лечения?
— Думаю они так заявляют либо из-за невежества, либо из экономических соображений. Поскольку наша система здравоохранения постепенно встаёт на рельсы свободных рыночных отношений, не стоит удивляться тому, что в борьбе за деньги потребителя будут использоваться самые разные приёмы манипуляции его сознанием. Приёмы конкурентной борьбы в сфере медицинских услуг нисколько не будут отличаться от других сфер коммерческой деятельности.
— Остеопатия вредна для здоровья?
— Это всецело будет зависеть от квалификации специалиста и от его честности по отношению к пациенту. Несведущий обыватель едва ли отличит остеопатическую технику от классической техники мануальной терапии.
— А чем отличается классическая техника от остеопатии?
— Прежде всего они отличаются направлением воздействия. Остеопатическая техника направлена на восстановление функции органа или опорно-двигательного аппарата, а классические приёмы мануальной коррекции в основном направлены на восстановление их структуры. Тут можно привести пример из механики. Если части какого-либо работающего механизма в следствии каких-либо факторов сошли со своих мест, то их структурные взаимодействия будут нарушены, и выполняемая механизмом функция либо не сможет выполняться вообще, либо будет выполняться им в неполной мере. Функцию такого механизма можно попытаться восстановить и без воздействия на его структуру, увеличив количество или изменив качество горюче-смазочных материалов, поменяв условия его эксплуатации или изменив режимы его работы. Но так или иначе все эти меры почти никогда не могут устранить нарушения структурного взаимодействия деталей этого механизма. Однако если грамотный мастер устранит эти структурные несоответствия, то, как правило, функция механизма восстановится сама. Конечно же, сравнивать человеческий организм с механизмом можно только условно, поскольку тот основывается не на обычной механике, а на биомеханике, что в свою очередь сильно усложняет процесс восстановления его функций и структур.
— Вы владеете и техниками классической мануальной терапии и остеопатии?
— Я в совершенстве владею всеми техниками мануального воздействия, в том числе и остеопатическими, но классической техникой в лечебном процессе почти никогда не пользуюсь.
— Почему?
— Я считаю классическую технику слишком жёсткой и травмоопасной, что неприемлемо в работе с детьми или беременными женщинами. Так что в лечебном процессе я использую авторскую систему, созданную мной и моей мамой.
— И как же называется ваш авторский метод?
— Полное название систем: «Собственная авторская методика коррекции опорной и движущейся конструкции скелета и положения внутренних органов»
— Чем же она отличается от той же классической мануальной терапии?
— В классической технике в основном используют резкие силовые воздействия на суставы или позвоночные сегменты, предварительно приведённые в крайнее доступное анатомическое положение. Ввиду того, что в момент манипуляции сустав выходит за рамки допустимого физиологией движения, происходит более интенсивная выработка ресурса ткани. То есть такая лечебная манипуляция хоть и может восстановить соответствие суставных поверхностей относительно друг друга, но одновременно с этим она носит и травмирующий характер.
— То есть сустав или позвоночник может быть повреждён классической мануальной техникой?
— Да.
— Значит, всё-таки мануальная терапия не гарантирует пользы здоровью?
— Гарантии в сфере здравоохранения можно давать только на сам факт получения услуги, а не на её результат. Само здоровье человека зависит от очень большого количества внешних и внутренних факторов, чтобы гарантировать его сохранность. К примеру, человек получил помощь специалиста, который помог улучшить качество его жизни. Однако в ходе жизнедеятельности пренебрёг рекомендациями врача или неправильно их трактовал, тем самым причиняя себе вред. Разве может он потом прийти к врачу с талоном на гарантийное обслуживание, аргументируя это тем что срок гарантии на качество его жизни ещё не истёк?
Или наоборот, человек вместо помощи получил неадекватное лечение, которое нанесло вред его здоровью, но последствия этого, в силу различных причин, были отсрочены во времени. И человек, тяжело заболев, даже не догадается о том, что стало причиной его болезни, и снова отправится к этому «специалисту» за помощью. Как ему быть? Как разобраться в этом?
— Не имею ни малейшего представления.
— Даже само понятие «здоровье» далеко не всеми понимается одинаково. Вот, например, что для вас такое здоровье?
— Полагаю, что здоровье — это когда тело не болит, и ты чувствуешь себя хорошо.
— Ваше определение здоровья близко к определению Клавдия Галена — медика, жившего почти что две тысячи лет назад. А вот Всемирная Ассоциация Здравоохранения определяет здоровье, как «состояние полного физического, душевного и социального благополучия», с чем многие готовы не согласиться. Сейчас вообще принято делить здоровье на составные части. Здоровье бывает: физическое, психическое, эмоциональное, социальное, духовное, нравственное, и т. п.
— А какие врачи занимаются восстановлением духовного здоровья?
— Думаю те же, кто его и придумал.
— И всё же, зачем нам нужно определение здоровья?
— Дело в том, что методы сохранения и восстановления здоровья напрямую будут зависеть от его определения. И это не вопрос более полного и исчерпывающего раскрытия понятия. Для каждого отдельного человека это вопрос самого акта определения.
— Что вы имеете в виду?
— Попробую объяснить. Каждый отдельный человек должен ответить себе на три вопроса:
1) Зачем ему нужно здоровье?
2) Каковы критерии оценки его оптимального состояния относительно поставленных человеком целей и задач?
3) Какими средствами это оптимальное состояние он может поддерживать необходимое ему количество времени?
— Для большинства людей, я думаю, здоровье нужно для того, чтобы жить полной жизнью и получать от неё удовольствие, не испытывая при этом боли и дискомфорта.
— Соглашусь, по большей части это именно так. Однако, жизнь программиста, живущего в центре Москвы, и работника службы МЧС с Сахалина — это совсем разные жизни. Одному для полной жизни достаточно регулярно переносить своё тело из дома в офис и обратно, а другому, исходя из требований работы, приходится постоянно таскать тяжести, терпеть холод, снег и воду, а при виде тяжких увечий сохранять спокойствие и здравый рассудок. Первому для хорошего самочувствия необходимо пару раз в неделю кататься на велосипеде в парке, а второму необходимы регулярные физические тренировки для сохранения работоспособной физической формы. Болезни, преследующие первого, это как правило пролежни и ожирение внутренних органов, а второй наоборот страдает от чрезмерных нагрузок на сердце и суставы. Первый неспешно расходует своё здоровье на накопление денег для покупки престижной недвижимости, а второй растрачивает свой запас намного интенсивнее, поскольку вынужден работать в две смены, чтобы прокормить жену, детей и близких родственников. Первый считает за отдых встречу с друзьями в кальянном клубе, а второй просто мечтает выспаться.
— Понимаю. Вы хотите сказать, что для разных людей здоровье имеет разную цену?
— Да. Но правильнее было бы сказать, что здоровье — это некий ресурс человеческого тела, которым каждого отдельного человека природа наградила в разной мере. Оно определяется: генетическими факторами, готовностью систем органов человеческого тела к взаимодействию с окружающей средой, качеством этой окружающей среды, устойчивостью этих систем к различным видам заболеваний, процессами организации жизнедеятельности самого человека, в которых он должен постоянно участвовать, и медицинским обеспечением. И как вы, наверное, уже догадываетесь, именно в различных процессах жизнедеятельности человек и растрачивает большую часть этого драгоценного ресурса.
— Этот ресурс никак не восполним?
— Во многих случаях так и есть. Однако, при должном соотношении различных типов нагрузки и восстанавливающих мероприятий запас здоровья можно растянуть на долгие годы.
— Неужели здоровье необходимо экономить?
— Допустим вы купили хорошую дорогую машину для поездок по городу, неужели вам постоянно придётся соблюдать правила дорожного движения, серьёзно задумываться над оправданностью скоростной поездки по просёлочной дороге, регулярно проходить плановое техническое обслуживание, заправлять её качественным топливом, менять резину и т. п.
— Понятно. Если проводить аналогию дальше, то медицина для человека — это как сервисные центры для автомобиля.
— Да. Причём и там, и там есть люди, которые профессионально занимаются ремонтом различных систем. Кто-то специализируется на электронных системах автомобиля, кто-то хорошо ремонтирует двигатель, а кто-то занимается жестянкой и ходовой частью.
— Забавно звучит. Так чем же должен заниматься хороший мануальный терапевт? Жестянкой?
— Мануальный терапевт прежде всего должен заниматься диагностикой всех систем человеческого организма. Затем составлением правильного алгоритма лечебных мероприятий, и только затем непосредственно мануальной коррекцией.
— В контексте всего вышесказанного, чем же по сути отличается ваша авторская система мануальной коррекции от обычной?
— Прежде всего она отличается грамотным индивидуальным подходом к пациенту. В моей методике работы используется более совершенная система диагностики повреждений. А для того, чтобы исключить травмирующий характер лечебных манипуляций, я использую активные и пассивные движения пациента, что позволяет совершать лечебную манипуляцию, не превышая доступный человеку объём движения. Что в свою очередь позволяет безопасно работать с грудными детьми, беременными женщинами и людьми преклонного возраста. Так же моя методика в ходе лечебного процесса позволяет повысить устойчивость присваиваемого пациентом оптимального двигательного стереотипа.
— А что такое оптимальный двигательный стереотип?
— У всех двигательных актов, выполняемых человеком в процессе его жизнедеятельности, есть различные уровни организации, очень подробно изученные и описанные нашим великим советским учёным Николаем Александровичем Бернштейном. Все они объединены в устойчивый индивидуальный комплекс различных реакций, который и называют двигательным (или динамическим) стереотипом. Если организм человека не был повреждён, а сам человек не переносил тяжёлых заболеваний, то, скорее всего, его адаптативная система работает как надо, и его двигательный стереотип близок к совершенному. Однако, если организм был повреждён, то адаптативная система автоматически начнёт охранять от нагрузки и чрезмерных движений повреждённые сегменты тела, одновременно с этим распределяя нагрузку на здоровые его части, тем самым формируя иной двигательный стереотип. Нужен он для того, чтобы человек мог эффективно использовать хотя бы часть своих двигательных возможностей до тех пор, пока ему не будет оказана помощь. А если помощь организму не была оказана своевременно, то этот временный стереотип движений становится основным, и даже если в последствии такому человеку помочь, то его организм будет продолжать двигаться так, как будто он повреждён, в следствии чего будут продолжать страдать те здоровые сегменты, на которые нагрузка в следствии этого стереотипа избыточна. Мой же метод мануальной коррекции позволяет в кратчайшие сроки изменить этот стереотип на более оптимальный для каждого конкретного человека. Следовательно, оптимальным двигательным стереотипом нужно считать такой тип индивидуальной организации двигательной деятельности человека, который позволяет более правильно использовать его организм, по минимуму повреждающий его в процессе эксплуатации.
— Понятно.
— Разработанная нами с Леонидом Юрьевичем система как раз-таки и позволяет сформировать этот оптимальный двигательный стереотип. Особенно это важно в ходе развития детского организма, или в ходе лечебного процесса.
— Что вы, как медик, можете сказать о школе айкидо Old School?
— На данный момент, из всех известных мне систем физического развития школа aikido old school является самой совершенной. Я и многие мои коллеги регулярно отправляем своих пациентов к Леониду на индивидуальные и групповые занятия. За много лет практической работы Леонид Юрьевич подготовил несколько высококлассных тренеров, которые работают в нескольких залах под его руководством. Также всем интересующимся физической культурой рекомендую внимательно прочитать все интервью, которые он давал вашему информационному порталу. Они крайне интересны и полезны с образовательной точки зрения.
— Леонид Юрьевич рассказывал, что вы с ним работаете над книгой. О чём будет эта книга?
— Эта книга будет носить образовательный характер, и рассчитана она будет прежде всего на ответственных родителей, целью которых будет эффективное всестороннее развитие своих детей. Готовящийся материал будет так же интересен тренерам по спорту и физической культуре.
— К сожалению, время интервью подошло к концу. Очень надеюсь на последующие встречи. Огромное вам спасибо. До встречи.
— И вам спасибо за интересные вопросы. До встречи.
Все материалы текста подготовлены Громницким Андреем Васильевичем и защищены законом об авторских правах. Цитирование или использование всего текста целиком или его частей возможно только с разрешения автора и с указанием источника публикации.
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