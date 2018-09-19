— Внушительно. Расскажите подробнее, что из себя представляет мануальная терапия?

— Строго говоря, мануальной терапией называется всё то, что доктор делает своими руками с телом пациента в медицинских целях. К мануальным воздействиям относят различные виды воздействий на костный, мышечный и связочный аппараты, а также на внутренние органы. Эти воздействия делятся на массажные техники и на техники, позволяющие привести в соответствие рабочие поверхности суставов человеческого тела. Также мануальные техники позволяют корректировать положение внутренних органов.

— Мануальная терапия относится к традиционной или нетрадиционной медицине?

— В начале 70-х годов, когда мануальная терапия набирала популярность в мире, она не была признана официальным медицинским сообществом по нескольким причинам. Во-первых, потому, что методы проверки результатов проводимого лечения были не такие совершенные, следовательно, доказать её эффективность было почти невозможно. Во-вторых, потому, что сами методы мануального воздействия были очень разными, что не позволяло их эффективно структурировать и составить из них работающую систему.

В-третьих, специалистов в этой сфере было крайне мало, большая часть которых не обладала медицинским образованием. В-четвёртых, мануальная терапия не так выгодно монетизируется, в отличие, например, от фармацевтики. Зарождаться в СССР Мануальная терапия начала в начале 80-х, и тут я должен отметить, что именно благодаря Советской системе здравоохранения и её отличной высшей школе подготовки медработников современная мануальная терапия стала тем, чем она является сейчас. А с 1997 года мануальная терапия была признана самостоятельной врачебной дисциплиной, требующей от терапевта глубоких знаний неврологии и рефлексотерапии, подтверждающихся наличием у практикующего специалиста соответствующих дипломов о высшем медицинском образовании. Конечно же, сейчас всё ещё есть самоучки, ведущие приём населения в обход действующего законодательства, но их стало значительно меньше, чем в 80-х. Так что мануальная терапия уже достаточно давно является частью традиционной медицины.

— А чем плоха помощь талантливого самоучки?

— Прежде всего тем, что она сопряжена с опасностью для здоровья и жизни человека. Отсутствие медицинских знаний может серьёзно сказаться на «лечебном процессе», проводимом таким терапевтом. Примером тому могут стать как раз случаи из 80-х годов. Когда слесарь 3 разряда брался лечить человека, жалующегося на боли в шее, он, как правило, быстро обнаруживал проблему этих болей в виде «сошедшего со своего места» 7-ого шейного позвонка. Слесарь со всей пролетарской силой ставит 7-й шейный позвонок «на место», что незамедлительно вызывает у пациента остановку дыхания. Если бы слесарь 3 разряда хотя бы один раз прочёл учебник нормальной анатомии, то он бы знал, что такое положение для 7 шейного позвоночного сегмента является нормой, так как остистый отросток его немного больше чем у других шейных позвонков и сильнее выдаётся назад. Так что многие доверчивые граждане после встречи с такими самоучками потом имели тяжёлые клинические последствия, что впоследствии вызвало у многих людей крайнее недоверие к мануальной терапии в целом.

— Может быть, именно поэтому сейчас популярна остеопатия как альтернатива жёсткой мануальной терапии?

— Остеопатия не может являться альтернативой мануальной терапии.

— Почему?

— Один кирпич не может быть альтернативой зданию, построенному из множества таких же кирпичей. Остеопатия — это лишь небольшая часть специфических техник мануального воздействия, составляющих базис всей мануальной терапии в целом. Техник мануальной терапии существует огромное множество: техники короткого и длинного рычагов, кранио-сакральная терапия, постизометрическая релаксация, палсинг, миофасциальный релиз и т. п.