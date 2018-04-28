В Зеленограде работает множество разнообразных секций айкидо, в которых занимаются дети и взрослые. Это — четвертая по счету встреча с руководителем зеленоградской секции айкидо «Общества развития воинских искусств и культуры», мастером спорта по айкидо, обладателем 4-го дана по айкидо Леонидом Юрьевичем Каравцевым.
— Леонид Юрьевич, расскажите о вашей школе. Как и когда было принято решение, что она должна кардинально отличаться от тех, что работают в традиционном направлении?
— Созданная нами новая система физического развития возникла из осознанной необходимости, основанной на глубоком понимании причин резкого понижения уровня здоровья у подрастающего поколения. В начале 2000-х я и мои коллеги столкнулись с обескураживающей проблемой. Дело в том, что у большинства детей, рождённых в начале 90-х, уровень здоровья оказался намного ниже среднего. А так как большинство тренировочных методов и средств были рассчитаны на достаточно крепкого и здорового ребёнка, с новым поколением детей они просто перестали работать.
— Что было не так с этими детьми?
— Большинство проблем было связано с нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата и систем, отвечающих за разные уровни организации двигательных актов. То есть, способности этих детей к выполнению различных сложнокоординированных действий строго ограничивались возможностями их тел. Старые тренировочные процессы попросту перестали приносить нужный эффект, а некоторые из них даже стали опасны для слабого здоровья занимающихся. В связи с этим говорить о совершенствовании техники боевого искусства не представлялось возможным. С этого момента основной задачей моего коллектива стал поиск новых методов и средств, позволяющих повысить уровень здоровья занимающихся, а главной целью — улучшение качества их жизни. Моя школа одной из первых стала приглашать на свои занятия специалистов из медицинской сферы деятельности и проводить с ними сложную и кропотливую работу по выработке и структурированию новых тренировочных технологий, позволяющих решить поставленную задачу. Главным специалистом в этой работе стал уже упоминаемый мной Громницкий Андрей Васильевич. Собственно говоря, он является основным идейным вдохновителем этой работы.
— Как в других школах подошли к решению этой проблемы?
— До совсем недавнего времени почти никто из наших коллег не ставил перед собой подобных задач.
— Но почему? Неужели в других секциях и спортивных школах никто не обращал на это внимания? Или туда принимали только здоровых детей?
— Нет, как правило, принимали всех желающих, так что средний уровень здоровья детей в секциях был примерно одинаков. Дела немного отличались в секциях, приписанных к спортивным школам, туда был более жёсткий отбор, но серьёзной сегрегации по видам спорта не наблюдалось. А причин, почему кроме нас этой проблематикой никто не занимался, только две. Первая заключается в том, что уровня образования и профессионального мастерства для выявления этой проблематики у большинства преподавателей того периода попросту не хватало. А вторая причина — если даже некоторые тренеры и отмечали возникшую проблему, то желания подвергать устоявшуюся традиционную тренировочную систему трудоемкому процессу преобразований у них не было.
Большинство современных тренеров руководствуется ложными представлениями о нормальной физиологии, анатомии и биомеханики, а причина этого в том, что между знаниями физкультурника и медика о человеческом теле существует огромная пропасть.
По мнению подавляющего большинства тренеров, их тренировочные процессы и средства помогают занимающемуся выйти за рамки нормальных физических возможностей, что, несомненно, даст тому значительные преимущества перед другими нетренированными людьми. Но это одно из самых главных заблуждений. Например, тренер по контактному стилю каратэ, тхэквондо или художественной гимнастике яростно тянет рыдающего от нестерпимой боли ребёнка именно потому, что верит — это будет для него полезно. В то же самое время хороший медик видит в этом процессе не развитие организма, а его разрушение. Медик понимает, что перерастянутые связки в ходе такого тренировочного процесса перестанут выполнять свою функцию, что в дальнейшем станет причиной повреждения суставов ребёнка и вызовет их деформацию на этапах роста. А если таким тренировкам подвергается девочка, то вред от этих упражнений «на гибкость» может быть намного значительнее.
— Почему? Девочки же от природы обладают значительно большей гибкостью, чем мальчики.
— Да, но эта гибкость дана природой девочкам не для того, чтобы какие-то другие люди делали из них балерин и гимнасток. Эта гибкость дана им для того, чтобы в определённые самой же природой сроки подготовить организм девочки к главному событию в жизни каждой женщины — к процессу вынашивания плода и родовой деятельности. А упражнения «на гибкость» могут серьёзно нарушить процесс формирования костей таза, что в будущем станет причиной проблем в этой сфере жизни. Но про это вам гораздо лучше расскажет Андрей Васильевич, так как он по первому образованию акушер.
Понимаете ли, тренеры того периода не увидели главного. Той нормы физических возможностей, за рамки которой они так долго и успешно помогали выйти занимающимся, не стало. А для подавляющего большинства детей в начале 2000-х их старые тренировочные программы попросту стали опасны.
— Именно поэтому сейчас в большинстве спортивных секций требуют справку от спортивного врача?
— Да. Это очень правильная и хорошая мера предосторожности. Но, конечно же, в тот период такого не было, и в секции детей принимали после недолгого собеседования с родителями. Айкидо было очень популярно, поэтому многие родители радовались, что их ребёнок вообще попал в секцию, поскольку спрос сильно превышал предложение. Сейчас ситуация сильно поменялась, но айкидо по-прежнему остаётся одним из самых популярных видов восточных единоборств.
— Многие выбирают айкидо из-за миролюбивой восточной философии, являющейся фундаментом этого боевого искусства. То, что айкидо в своей основе не агрессивно, привлекает, как мне кажется, многих родителей, которые как раз с трепетом относятся к здоровью своих детей.
— Мне бы сразу хотелось заметить, что в сознании большинства современных людей все многообразие восточных философских течений объединено в крайне размытое представление о некой общей «восточной философии», которая, якобы, является миролюбивой, сугубо положительной и исключительно правильной. Но это в корне не верно.
В средневековой Японии (а именно там берут своё начало боевые техники, на основе которых и сформировалось айкидо) существовало огромное количество буддистских и синтоистских сект, призывающих своих адептов к человеколюбию. Что нисколько не помешало утопить страну восходящего солнца в крови сотен тысяч мирных людей и профессиональных военных, погибших в бесчисленном количестве междоусобных конфликтов и бесконечных войнах за объединение страны.
Ни одна, даже самая влиятельная секта не могла изменить порядок внутренней и внешней политики, в которой любая попытка проявить гуманность к своему оппоненту могла быть истолкована внутренними или внешними врагами как политическая слабость правящего класса, что могло стать причиной попыток его свергнуть или захватить территорию военным путём. К тому же, в истории Японии множество раз миролюбивая доктрина, декларируемая своему соседу, очень часто становилась ширмой для нанесения тому особенно коварного удара, с целью полного его физического истребления.
Справедливости ради нужно заметить, что и сейчас такой нехитрый приём используется большинством мировых держав в процессе дележа очередного месторождения полезных ископаемых, несправедливо оказавшегося во власти «кровавого диктатора».
Но вернёмся к теме. Та миролюбивая философия айкидо, о которой так часто заходит речь, была присуща одной из не самых популярных синтоистских сект, зародившихся в Японии в 1892 году. Приверженцы этой секты, к которым относился и основатель айкидо, конечно же, придерживаются миролюбивых взглядов, основанных на национальных культурных ценностях и воспеваемых романтиками добродетелях. Однако, айкидо совмещает в себе изучение смертоносных техник с философскими рассуждениями о вселенской любви и всеобъемлющей гармонии. Здравомыслящему человеку это, вполне естественно, может показаться абсурдом или лицемерием. И, тем не менее, такое неоднозначное сочетание, по мнению основателя айкидо, должно было помочь сформировать нового члена современного общества, социальная позиция которого, с одной стороны, строилась бы на неприятии насильственного способа решения конфликтных ситуаций, а с другой, давала бы ему моральное право применять эффективные приёмы боевого искусства, в случае угрозы собственной жизни. Что во многих жизненных ситуациях является вполне адекватной формой стратегии, призванной сохранить жизнь и здоровье человека.
Но мы на своих занятиях не обучаем детей основам секты Оомото, так как в тренировочном и воспитательном процессе в этой философии нет нужды. Ведь хорошо обученный и воспитанный ребёнок, по определению будет гуманным и социализированным. А чуждая ему ценностно-смысловая система дальневосточных азиатов не представляет для него ценности ещё и потому, что та сложилась в результате совершенно иных культурных, исторических и климато-географических факторов, вне которых все объяснения на эту тему будут для ребёнка не более чем экзотическими сказками, полностью оторванными от реалий его повседневной жизни.
— Что же подверглось изменению в вашей школе айкидо?
— Мы задумывали свою школу айкидо как комплексную систему физического развития, так что изменять пришлось почти всё. Начиная с разминки и заканчивая техническими приёмами самозащиты. Конечно же, изменения не произошли одномоментно, так как в ходе работы, которую мы проводили с Андреем Васильевичем, поэтапно выявлялись всё новые и новые аспекты тренировочной деятельности, требующие изменений. Причём, задача состояла не в том, чтобы поменять все опасные для детей упражнения на безопасные. Она заключалась в том, чтобы разработать совершенно новую систему эффективных упражнений и тренировочных методик и с их помощью решать поставленные задачи без вреда для здоровья занимающихся. И всё это нужно было создавать для разных возрастных групп с нуля, что потребовало огромного количества времени и сил.
А в связи с тем, что большинство родителей не сильно разбираются в вопросах физической культуры, и отличить качественный и полезный тренировочный процесс от бесполезной траты времени для них зачастую не представляется возможным, в наши задачи входит ещё один немаловажный пункт. Для того, чтобы родители смогли оценить проделанную нами работу, мы тратим очень много времени на образовательную работу с родителями.
— Вы проводите для них отдельные занятия?
— Такая работа проделывается нами в двух форматах.
Первый формат предполагает общение с родителями в промежутках между занятиями, с целью сначала выявить заложенные в их сознании неверные стереотипы относительно физической культуры, а затем, в ходе того же общения, донести до родителей всю несостоятельность этих стереотипов. После чего сформировать у заинтересованного в этом родителя правильное понимание жизненно важных аспектов физической культуры, без которых лучше не пытаться упражнять своего ребёнка.
Второй формат представляет собой более глубокую работу с родителями, желающими научиться: правильным физическим упражнениям, алгоритмам построения простейших тренировочных последовательностей, различным развивающим играм для разных этапов развития ребёнка и эффективным воспитательным техникам. Как правило, эта работа проходит в варианте выезда в подготовленные для такой деятельности дома отдыха и занимает от 3 до 4 дней. Мы называем такие мероприятия «школами повышения родительского мастерства».
— Я знаю о многих курсах, которые проводят по похожим тематикам, и они, как правило, проходят в лекционной форме. Расскажите, почему для того, чтобы научиться выполнять упражнения и играть в игры, нужно выезжать в дом отдыха на 4 дня, неужели для этих целей недостаточно спортивного зала?
— Для поставленных нами целей лекционной формы со свободным посещением однозначно недостаточно. Подобный тип работы строится на сложной, но исключительно эффективной системе бальнеологического курортного лечения, разработанной Громницким Андреем Васильевичем. Такой тип работы требует от участника полного включения в процесс обучения и тренировки. Включает он в себя не только занятия в зале, но так же и регулярные занятия на свежем воздухе, посещения бассейна и саун, и выполнение множества творческих заданий, придуманных нами специально для того, чтобы научить ответственного родителя приносить пользу своим детям. А реализовать такую многоплановую программу, которая в разы эффективнее и интересней лекций, можно только в специально организованном пространстве. Да, это намного сложнее в плане организации учебно-тренировочного процесса, но вместе с тем даёт родителям и детям устойчивый положительный результат от самого процесса, а за счёт умелого сочетания теоретических и практических занятий способствует более целостному усвоению материала.
— Леонид, а что это за воспитательные техники, о которых вы упоминали?
— Попробую объяснить как можно короче. Если помните, в прошлый раз мы затрагивали эту тему в контексте спорта и физической культуры. Так вот, воспитательные техники и методы, которым мы обучаем родителей, по большей части призваны решать проблему так называемой «острой воспитательной недостаточности», выраженную в различных формах асоциального поведения. В последнее время это стало самой большой проблемой современности, решать которую, в современном же обществе, предлагают различными способами от индивидуальных сеансов психокоррекции до применения различных групп сильнодействующих лекарственных средств, что редко бывает оправданным. Но, по большей части, причиной «острой воспитательной недостаточности» является, как бы это странно ни звучало, недостаток воспитания. Очевидно, что нормальное воспитание должно решать множество разнонаправленных задач одновременно. Например, таких как: социализация ребёнка, определение его места во внутреннем укладе семьи, обучение дисциплине и субординации, формирование у него интересов и целей и тому подобное. Любые пробелы в этом воспитательном процессе или же попытки не своевременно обучить ребёнка модусам поведения, не соответствующим его настоящим возможностям, могут вызвать в будущем нежелательные последствия. А те знания, которые получают родители занимающихся у нас детей, позволяют им построить более целостный и гармоничный воспитательный процесс для своих детей.
— Да, вы правы, многие родители нуждаются в помощи подобного рода. Леонид, а вы не думали написать об этом книгу? По-моему, такая информация сейчас очень востребована.
— Да, я и Андрей Васильевич уже работаем над такой книгой. Но она не будет посвящена только теме воспитания. Наша книга раскроет сразу несколько взаимосвязанных тем. Прежде всего, книга будет призвана ликвидировать безграмотность в некоторых вопросах, касающихся физической культуры и медицины. Так что для большинства осознанных родителей она будет крайне полезна.
— Леонид, придуманная вами система физического развития создана только для вашей школы айкидо, или она подходит для любого другого вида спорта или физической культуры?
— На данный момент наша школа Aikido Old School является одной из самых совершенных систем физического развития для детей. И таковой она стала только потому, что с самого начала являлась основой для формирования новых универсальных принципов работы с детьми, действительно отвечающих целям и задачам детской физической культуры. Конечно же, эти универсальные принципы можно использовать и в других видах физической активности. Но, во-первых, это подвергнет эти виды серьёзной трансформации, требующей огромного количества времени и труда. Во-вторых, это потребует серьёзной работы по переподготовке кадров, отвечающих за учебно-тренировочную работу. В-третьих, потребует изготовления или приобретения тренировочных средств и оборудования, соответствующих новым стандартам работы.
— Доводилось ли вам сотрудничать по этому вопросу с какими-то другими секциями?
— В основном, желание коллег сотрудничать если и возникало, то очень скоро сходило на нет.
Как я уже упоминал, такая работа требует огромного количества времени, сил и средств. А это в настоящее время экономически не выгодно. Стоит, правда, отметить, что в данный момент я принимаю участие в работе некоторых моих коллег, которые пытаются поменять ситуацию в своих видах в лучшую сторону. И я им в этом с радостью помогаю, одновременно с этим развивая, и без того обширный, набор различных тренировочных процессов Aikido Old School. Особенно хочется отметить «Высшую Школу Каратэ», организованную Александром Чичвариным. На мой взгляд, сейчас это один из самых значимых проектов в области спортивного каратэ.
Представителей же других направлений айкидо подобное, как правило, не интересует. Положительно к проделанной мной и моими коллегами работе относится только мой учитель Игнатов Михаил Юрьевич — основатель международного клуба айкидо КАМИ. Представителям других школ айкидо всё это кажется бесполезной работой. А те из них, которые когда-либо хотели освоить методики, применяемые в нашей школе, отказались от предложенных нами условий и программы обучения.
— У вас есть программа обучения для инструкторов по школе aikido Old School?
— Конечно, ведь без продуманной программы по подготовке инструкторского и тренерского состава ни о какой школе не может идти и речи.
— Я знаю, что вы очень негативно относитесь к опасным тренировочным упражнениям, которые практикуются в других школах айкидо. Не могли бы вы рассказать про эти упражнения для широкого круга читателей, среди которых, конечно же, есть родители, серьёзно обеспокоенные здоровьем своих детей.
— Справедливости ради, я должен отметить, что опасные для здоровья упражнения практикуются не только в секциях айкидо, но и в других видах единоборств. Просто так сложилось, что именно в айкидо полёт фантазии отечественных и зарубежных неквалифицированных специалистов выдает больше всего особо изощрённых форм опасных упражнений.
Для того, чтобы определить степень квалификации тренера, родитель в обязательном порядке должен иметь возможность наблюдать за тренировочным процессом своего ребёнка не через камеру наблюдения, а вживую, так как множество важных аспектов тренировочного процесса от его глаз может попросту ускользнуть.
Далее, родитель должен знать, что если его ребёнок на занятии в выбранной им секции выполняет одно из описанных ниже упражнений, он непременно будет повреждаться в ходе его исполнения.
Для здоровья ребёнка исключительно опасным упражнением является выполнение гимнастического мостика и передвижения в этом положении вперёд, назад и в стороны. Также непоправимый вред здоровью приносит стойка на голове в любых её вариантах. Борцовский мост и любые варианты закачивания шеи на борцовский манер также крайне опасны и могут сделать ребёнка инвалидом. Любые акробатические упражнения, выполняемые детьми в неподготовленном для этого зале, могу закончиться серьёзным увечьем. Также, отработка кувырков вперёд и назад без вреда для здоровья ребёнка невозможна до 8 — 9 лет. Любые формы падений при выполнении высоких амплитудных бросков детей до 12 лет могут стать причиной явных и скрытых повреждений спинальных структур.
Здесь же следует отметить, что даже выполнение относительно безопасного упражнения может причинить вред организму ребёнка за счёт необоснованного увеличения количества повторений этого упражнения. Например, достаточно мягкий перекат на спину не причинит значимого вреда ребёнку, если будет выполняться за тренировку не больше 10 раз в цикле и не больше 15 — 25 раз в процессе выполнения технического приёма, однако большее количество нанесёт урон здоровью ребёнка. Далее я назову специфические упражнения различных школ айкидо, которые вредны для здоровья ребёнка: ящерица, страховка волной, тараканьи бега, ползание по-пластунски. Также отмечу, что очень опасными для здоровья ребёнка являются так называемые «растяжки». Эти упражнения выполняются якобы для развития гибкости у детей, но по факту только травмируют связочный аппарат ребёнка. Также вред для здоровья ребёнка несут набивки тела и его ударных частей. Вредны также и силовые упражнения, выполняемые детьми в варианте для взрослых, например отжимания (в том числе на кулаках, запястьях, пальцах и т. д.), закачивание брюшного пресса, закачивание спины прогибами из положения лёжа на животе, туда же относятся все формы удержания «лодочки». Опасными являются упражнения с отягощением для детей до 12 — 13 лет, а после этого возраста тренировочный вес необходимо подбирать очень аккуратно, с учетом состояния здоровья ребёнка. Ну, и, конечно же, самым опасным для здоровья ребёнка будет являться практика техники боевого искусства, так как основной целью любого технического приёма является причинение вреда здоровью своего оппонента. И чем эффективнее с точки зрения боевого искусства техника, тем больше вреда она будет приносить ребёнку. В Aikido Old School мы решили эту проблему, используя в детской тренировочной программе безопасные, специально адаптированные для детей технические приёмы.
Что ж, думаю, этого, пока что, будет достаточно.
— Леонид, огромное вам спасибо от меня и от наших читателей, многие из которых, благодаря вам, теперь более серьёзно относятся к спорту и физической культуре.
— Не стоит благодарности. Я всегда рад поделиться опытом и знаниями.
Сайт Aikido Old School http://www.aikido-oldschool.ru/
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Все материалы текста подготовлены Картавцевым Леонидом Юрьевичем и защищены законом об авторских правах. Цитирование или использование всего текста целиком или его частей возможно только с разрешения автора и с указанием источника публикации.
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