— Что было не так с этими детьми?

— Большинство проблем было связано с нарушениями в развитии опорно-двигательного аппарата и систем, отвечающих за разные уровни организации двигательных актов. То есть, способности этих детей к выполнению различных сложнокоординированных действий строго ограничивались возможностями их тел. Старые тренировочные процессы попросту перестали приносить нужный эффект, а некоторые из них даже стали опасны для слабого здоровья занимающихся. В связи с этим говорить о совершенствовании техники боевого искусства не представлялось возможным. С этого момента основной задачей моего коллектива стал поиск новых методов и средств, позволяющих повысить уровень здоровья занимающихся, а главной целью — улучшение качества их жизни. Моя школа одной из первых стала приглашать на свои занятия специалистов из медицинской сферы деятельности и проводить с ними сложную и кропотливую работу по выработке и структурированию новых тренировочных технологий, позволяющих решить поставленную задачу. Главным специалистом в этой работе стал уже упоминаемый мной Громницкий Андрей Васильевич. Собственно говоря, он является основным идейным вдохновителем этой работы.

— Как в других школах подошли к решению этой проблемы?

— До совсем недавнего времени почти никто из наших коллег не ставил перед собой подобных задач.

— Но почему? Неужели в других секциях и спортивных школах никто не обращал на это внимания? Или туда принимали только здоровых детей?

— Нет, как правило, принимали всех желающих, так что средний уровень здоровья детей в секциях был примерно одинаков. Дела немного отличались в секциях, приписанных к спортивным школам, туда был более жёсткий отбор, но серьёзной сегрегации по видам спорта не наблюдалось. А причин, почему кроме нас этой проблематикой никто не занимался, только две. Первая заключается в том, что уровня образования и профессионального мастерства для выявления этой проблематики у большинства преподавателей того периода попросту не хватало. А вторая причина — если даже некоторые тренеры и отмечали возникшую проблему, то желания подвергать устоявшуюся традиционную тренировочную систему трудоемкому процессу преобразований у них не было.

Большинство современных тренеров руководствуется ложными представлениями о нормальной физиологии, анатомии и биомеханики, а причина этого в том, что между знаниями физкультурника и медика о человеческом теле существует огромная пропасть.

По мнению подавляющего большинства тренеров, их тренировочные процессы и средства помогают занимающемуся выйти за рамки нормальных физических возможностей, что, несомненно, даст тому значительные преимущества перед другими нетренированными людьми. Но это одно из самых главных заблуждений. Например, тренер по контактному стилю каратэ, тхэквондо или художественной гимнастике яростно тянет рыдающего от нестерпимой боли ребёнка именно потому, что верит — это будет для него полезно. В то же самое время хороший медик видит в этом процессе не развитие организма, а его разрушение. Медик понимает, что перерастянутые связки в ходе такого тренировочного процесса перестанут выполнять свою функцию, что в дальнейшем станет причиной повреждения суставов ребёнка и вызовет их деформацию на этапах роста. А если таким тренировкам подвергается девочка, то вред от этих упражнений «на гибкость» может быть намного значительнее.

— Почему? Девочки же от природы обладают значительно большей гибкостью, чем мальчики.

— Да, но эта гибкость дана природой девочкам не для того, чтобы какие-то другие люди делали из них балерин и гимнасток. Эта гибкость дана им для того, чтобы в определённые самой же природой сроки подготовить организм девочки к главному событию в жизни каждой женщины — к процессу вынашивания плода и родовой деятельности. А упражнения «на гибкость» могут серьёзно нарушить процесс формирования костей таза, что в будущем станет причиной проблем в этой сфере жизни. Но про это вам гораздо лучше расскажет Андрей Васильевич, так как он по первому образованию акушер.

Понимаете ли, тренеры того периода не увидели главного. Той нормы физических возможностей, за рамки которой они так долго и успешно помогали выйти занимающимся, не стало. А для подавляющего большинства детей в начале 2000-х их старые тренировочные программы попросту стали опасны.

— Именно поэтому сейчас в большинстве спортивных секций требуют справку от спортивного врача?

— Да. Это очень правильная и хорошая мера предосторожности. Но, конечно же, в тот период такого не было, и в секции детей принимали после недолгого собеседования с родителями. Айкидо было очень популярно, поэтому многие родители радовались, что их ребёнок вообще попал в секцию, поскольку спрос сильно превышал предложение. Сейчас ситуация сильно поменялась, но айкидо по-прежнему остаётся одним из самых популярных видов восточных единоборств.

— Многие выбирают айкидо из-за миролюбивой восточной философии, являющейся фундаментом этого боевого искусства. То, что айкидо в своей основе не агрессивно, привлекает, как мне кажется, многих родителей, которые как раз с трепетом относятся к здоровью своих детей.

— Мне бы сразу хотелось заметить, что в сознании большинства современных людей все многообразие восточных философских течений объединено в крайне размытое представление о некой общей «восточной философии», которая, якобы, является миролюбивой, сугубо положительной и исключительно правильной. Но это в корне не верно.

В средневековой Японии (а именно там берут своё начало боевые техники, на основе которых и сформировалось айкидо) существовало огромное количество буддистских и синтоистских сект, призывающих своих адептов к человеколюбию. Что нисколько не помешало утопить страну восходящего солнца в крови сотен тысяч мирных людей и профессиональных военных, погибших в бесчисленном количестве междоусобных конфликтов и бесконечных войнах за объединение страны.

Ни одна, даже самая влиятельная секта не могла изменить порядок внутренней и внешней политики, в которой любая попытка проявить гуманность к своему оппоненту могла быть истолкована внутренними или внешними врагами как политическая слабость правящего класса, что могло стать причиной попыток его свергнуть или захватить территорию военным путём. К тому же, в истории Японии множество раз миролюбивая доктрина, декларируемая своему соседу, очень часто становилась ширмой для нанесения тому особенно коварного удара, с целью полного его физического истребления.

Справедливости ради нужно заметить, что и сейчас такой нехитрый приём используется большинством мировых держав в процессе дележа очередного месторождения полезных ископаемых, несправедливо оказавшегося во власти «кровавого диктатора».

Но вернёмся к теме. Та миролюбивая философия айкидо, о которой так часто заходит речь, была присуща одной из не самых популярных синтоистских сект, зародившихся в Японии в 1892 году. Приверженцы этой секты, к которым относился и основатель айкидо, конечно же, придерживаются миролюбивых взглядов, основанных на национальных культурных ценностях и воспеваемых романтиками добродетелях. Однако, айкидо совмещает в себе изучение смертоносных техник с философскими рассуждениями о вселенской любви и всеобъемлющей гармонии. Здравомыслящему человеку это, вполне естественно, может показаться абсурдом или лицемерием. И, тем не менее, такое неоднозначное сочетание, по мнению основателя айкидо, должно было помочь сформировать нового члена современного общества, социальная позиция которого, с одной стороны, строилась бы на неприятии насильственного способа решения конфликтных ситуаций, а с другой, давала бы ему моральное право применять эффективные приёмы боевого искусства, в случае угрозы собственной жизни. Что во многих жизненных ситуациях является вполне адекватной формой стратегии, призванной сохранить жизнь и здоровье человека.

Но мы на своих занятиях не обучаем детей основам секты Оомото, так как в тренировочном и воспитательном процессе в этой философии нет нужды. Ведь хорошо обученный и воспитанный ребёнок, по определению будет гуманным и социализированным. А чуждая ему ценностно-смысловая система дальневосточных азиатов не представляет для него ценности ещё и потому, что та сложилась в результате совершенно иных культурных, исторических и климато-географических факторов, вне которых все объяснения на эту тему будут для ребёнка не более чем экзотическими сказками, полностью оторванными от реалий его повседневной жизни.

— Что же подверглось изменению в вашей школе айкидо?

— Мы задумывали свою школу айкидо как комплексную систему физического развития, так что изменять пришлось почти всё. Начиная с разминки и заканчивая техническими приёмами самозащиты. Конечно же, изменения не произошли одномоментно, так как в ходе работы, которую мы проводили с Андреем Васильевичем, поэтапно выявлялись всё новые и новые аспекты тренировочной деятельности, требующие изменений. Причём, задача состояла не в том, чтобы поменять все опасные для детей упражнения на безопасные. Она заключалась в том, чтобы разработать совершенно новую систему эффективных упражнений и тренировочных методик и с их помощью решать поставленные задачи без вреда для здоровья занимающихся. И всё это нужно было создавать для разных возрастных групп с нуля, что потребовало огромного количества времени и сил.