Сегодня мы говорим с главным тренером Зеленоградской школы айкидо «Aikido Old School» — Леонидом Картавцевым, о том, как правильно организовать дома занятия физической культурой для себя и своих детей.
— Добрый день, Леонид.
— Здравствуйте.
— Сегодня мы встречаемся с вами дистанционно и темой нашего разговора будут физические упражнения в домашних условиях. И как людям заботиться о своём физическом здоровье в сложившейся ситуации?
— Да, многие сейчас действительно оказались в очень сложной ситуации, в которой очень важно постараться сохранять присутствие духа и сконцентрированность. Особенно тяжело этой весной приходится детям, ведь им двигательная активность необходима для полноценного развития. Так что, для большинства людей в условиях самоизоляции квартира стала детским садом, школой, спортивным залом и, конечно же, игровой площадкой. И если человек не имеет опыта самостоятельных тренировок, то ему для начала следует вооружиться некоторыми базовыми знаниями, без которых рассчитывать на пользу от таких занятий не стоит.
— Что бы вы посоветовали людям, впервые решившим заняться самостоятельными тренировками?
— Пожалуй, главное правило — не выполнять технически сложных упражнений, если вы не уверены в своих силах. ОФП (общая физическая подготовка) может дать человеку запас здоровья и поддержать его в тяжёлых условиях работы или быта. Вот только те упражнения, которые обычно воспринимаются людьми как общеразвивающие, никак не могут охватить всего спектра необходимых человеку движений и режимов нагрузки. Большинство упражнений на турнике и шведской стенке относятся к силовой подготовке, заниматься которой в условиях квартиры может быть небезопасно как детям, так и людям преклонного возраста.
— Почему?
— В основном из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и с опорно-двигательным аппаратом. В первом случае роковую роль может сыграть недостаточность свежего воздуха в помещении и неправильно спланированная нагрузка, а во втором пренебрежение качественной разминкой перед основной частью тренировки и неправильная техника выполняемых упражнений.
Качественная разминка намного важнее самих силовых тренировок, так как поэтапно подготавливает организм человека к предстоящим нагрузкам. Без этой подготовки резко повышается шанс получить травму. Мы в нашей школе для этих целей используем нашу авторскую гимнастику, с помощью которой можно одновременно решать сразу несколько оздоровительных задач.
— Хорошо, есть еще что-то, что нужно знать новичкам, прежде чем приступать к занятиям?
— Большинство людей считает, что мыться надо только после занятия чтобы смыть с себя выступивший пот, но не все знают, что загрязнённая и распаренная кожа, особенно в чувствительных местах, может в ходе тренировки воспалится за счёт трения об одежду или о другие части кожных покровов.
Одежда для тренировок так же должна быть чистой и удобной, чтобы не стеснять движения занимающегося.
Так же, необходимо как следует проветривать помещение, в котором вы планируете упражняться. Желательно, чтобы температура в нём немного снизилась со стандартной комнатной на 2 градуса. Постарайтесь обеспечить приток свежего воздуха, избегая сквозняков.
Не менее важна чистота помещений, в которых будет проходить занятие. Можно заниматься полезными дыхательными упражнениями и так надышаться пылью, что вреда от такого занятия будет гораздо больше, чем пользы, не говоря уже о возможных аллергических реакциях.
Проверьте готовность имеющихся в вашем распоряжении тренировочных приспособлений. Проверьте хорошо ли закручены фиксаторы на ваших сборных гантелях, надёжно ли крепление, к которому вы пристегнули резину или TRX, выдержит ли ваш вес шведская стенка или турник, особенно если последние несколько лет вы использовали их как сушилку для белья, а не как спортивный снаряд.
Когда вы используете снаряжение убедитесь, чтобы рядом с вами не находились члены вашей семьи, в особенности ребёнок, которого вы по неосторожности можете травмировать.
Лучше не приступать к интенсивным тренировкам натощак или сразу же после плотного обеда. Оптимально начинать занятия через 30 минут после завтрака, через час после обеда и за час до ужина.
— Какова оптимальная длительность домашней тренировки?
— Для ребёнка от 20 минут до 1 часа, а для взрослых 30-40 минут до 1,5 часов. Подбирая для себя упражнения, на первых этапах лучше отдать предпочтение аэробным нагрузкам, даже если вы хотите использовать утяжелители и гантели. Очень важно увеличивать нагрузку понемногу и нелинейно. Нельзя каждый день добавлять вес снаряда или количество повторений в подходе. Чередуйте нагрузку и отдых. Периоды нагрузки должны чередоваться с достаточно лёгкими занятиями, которые вполне могут состоять из одной разминки. Очень важно устраивать себе выходные дни, не реже одного раза в неделю, вместо тренировки примите ванну или, если совсем не хочется отдыхать, займитесь генеральной уборкой, например, балкона. Ну а если вы серьёзно решили заняться силовыми тренировками, то помните, что после занятия, в котором вы выполнили большой объём нагрузки и после которого вы ощущаете боль в мышцах, необходимо дать организму восстановиться в течении 3 — 4 дней, выполняя менее интенсивные упражнения.
— Сейчас часть спортивных школ и секций проводит занятия по онлайн трансляции, возможно ли проводить такие занятия по айкидо? И продолжает ли ваша школа занятия в таком формате?
— Да, многие из наших учеников сейчас продолжают заниматься на платформе zoom.
Конечно, онлайн формат не может обеспечить полноценную тренировку в её традиционном варианте, но одна из отличительных особенностей нашей школы заключается в том, что в нашем арсенале присутствует огромное количество техник и упражнений, которые можно выполнять самостоятельно. Это и приёмы, решающие задачи самообороны, и общеразвивающие силовые упражнения, которые подходят возрасту и уровню физического развития занимающегося.
Часть наших учеников самостоятельно занимаются по методическим материалам, которые мы для них подготовили. Некоторые даже занимаются по этим материалам в деревне или на даче, где нет доступа к интернету.
Для взрослых же особенно актуальной в условиях самоизоляции оказалась наша авторская оздоровительная гимнастика, а также комплекс дыхательных упражнений цигун. Они позволяют не только реализовать естественную потребность человека в движении, но и значительно легче справляться со стрессом.
— Принимаете ли вы сейчас новых учеников?
— Да, все желающие могут связаться со мной и записать на пробное занятие себя или своего ребёнка.
— Леонид, благодарю за интересный разговор.
— Взаимно.
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