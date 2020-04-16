— Добрый день, Леонид.



— Здравствуйте.



— Сегодня мы встречаемся с вами дистанционно и темой нашего разговора будут физические упражнения в домашних условиях. И как людям заботиться о своём физическом здоровье в сложившейся ситуации?



— Да, многие сейчас действительно оказались в очень сложной ситуации, в которой очень важно постараться сохранять присутствие духа и сконцентрированность. Особенно тяжело этой весной приходится детям, ведь им двигательная активность необходима для полноценного развития. Так что, для большинства людей в условиях самоизоляции квартира стала детским садом, школой, спортивным залом и, конечно же, игровой площадкой. И если человек не имеет опыта самостоятельных тренировок, то ему для начала следует вооружиться некоторыми базовыми знаниями, без которых рассчитывать на пользу от таких занятий не стоит.



— Что бы вы посоветовали людям, впервые решившим заняться самостоятельными тренировками?



— Пожалуй, главное правило — не выполнять технически сложных упражнений, если вы не уверены в своих силах. ОФП (общая физическая подготовка) может дать человеку запас здоровья и поддержать его в тяжёлых условиях работы или быта. Вот только те упражнения, которые обычно воспринимаются людьми как общеразвивающие, никак не могут охватить всего спектра необходимых человеку движений и режимов нагрузки. Большинство упражнений на турнике и шведской стенке относятся к силовой подготовке, заниматься которой в условиях квартиры может быть небезопасно как детям, так и людям преклонного возраста.