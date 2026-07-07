Запреты самокатов в Подмосковье признали незаконными — прокуратура требует их отменить 07.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Прокуратура Московской области вступилась за прокат самокатов: надзорное ведомство признало запреты на прокат самокатов в Люберцах, Раменском, Лобне и Котельниках незаконными и потребовало их устранить. С апреля подмосковные города один за другим запрещали прокат самокатов — под раздачу попали в том числе Андреевка, Голубое и Ржавки, которые составляют с Зеленоградом единую прокатную зону.

Позиция прокуратуры: у муниципальных комиссий по безопасности дорожного движения нет полномочий вводить такие ограничения. Запреты на предпринимательскую деятельность операторов противоречат законодательству. В Раменском и Люберцах прокуратура внесла потребовала устранить это нарушение. На постановление администрации Лобни прокуратура подала протест: это более жёсткий инструмент, который требует отменить сам документ.

Самокаты наносят ответный удар не только в Подмосковье: суд отменил аналогичный запрет в Благовещенске — первом городе России, который ещё в 2025 году полностью закрыл улицы для самокатов. Регулировать участников дорожного движения через муниципальные акты о благоустройстве нельзя — это сфера ПДД и федерального права. Запрет отменён по иску компании Whoosh.

Как это начиналось

С апреля подмосковные города один за другим запрещали прокат самокатов — постановлениями местных администраций, без суда и без согласования с операторами. Люберцы закрылись первыми — 1 апреля, в день открытия сезона. Котельники последовали на следующий день. В апреле запрет ввело Раменское, в мае — Лобня и Солнечногорск. Причины везде похожие: жалобы жителей, хаотичная парковка, дети на самокатах, операторы не следят за порядком. В Люберцах дошло до эвакуации самокатов на штрафстоянки.

Для окрестностей города запрет в Солнечногорске оказался особенно ощутимым. Андреевка, Голубое и Ржавки административно входят в этот округ, но в приложениях «Яндекса», «Юрента» и Whoosh всегда были частью единой зоны — можно было взять самокат у станции Крюково и доехать до Андреевки, не задумываясь о границах. С майским постановлением это стало формально незаконным, однако карта в приложениях не менялась.

В июне Солнечногорск частично отыграл назад: Андреевку и Голубое вывел из-под запрета. Ржавки по документам остались под запретом.

Что теперь

Администрации городов запреты пока не сняли, но ведут переговоры с операторами. В Люберцах стороны согласовывают зоны работы, парковки и ограничения скорости у школ и поликлиник. Готовится постановление о платной эвакуации самокатов. В Раменском ждут список парковок, в Котельниках изучают проект соглашения.

В Ассоциации операторов микромобильности ждут, что после представлений прокуратуры запреты снимут, и призвали проверить законность состоявшихся эвакуаций самокатов — они проводились на основании актов, которые теперь признаны незаконными.

Не все подмосковные города пошли по пути запрета. Химки сообщили, что ограничивать кикшеринг не планируют, но введут медленные зоны со скоростью до 15 км/ч у школ, детских садов, поликлиник и больниц, а также запретят езду и парковку самокатов в парках и скверах.

Зеленоград как часть Москвы под запреты не попадал — префектура ещё в апреле подтвердила «Зеленоград.ру», что ограничивать прокат не планирует и считает прокат самокатов полезным.

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Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим, прокуратура, московская область
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