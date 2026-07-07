Прокуратура Московской области вступилась за прокат самокатов: надзорное ведомство признало запреты на прокат самокатов в Люберцах, Раменском, Лобне и Котельниках незаконными и потребовало их устранить. С апреля подмосковные города один за другим запрещали прокат самокатов — под раздачу попали в том числе Андреевка, Голубое и Ржавки, которые составляют с Зеленоградом единую прокатную зону.

Позиция прокуратуры: у муниципальных комиссий по безопасности дорожного движения нет полномочий вводить такие ограничения. Запреты на предпринимательскую деятельность операторов противоречат законодательству. В Раменском и Люберцах прокуратура внесла потребовала устранить это нарушение. На постановление администрации Лобни прокуратура подала протест: это более жёсткий инструмент, который требует отменить сам документ.

Самокаты наносят ответный удар не только в Подмосковье: суд отменил аналогичный запрет в Благовещенске — первом городе России, который ещё в 2025 году полностью закрыл улицы для самокатов. Регулировать участников дорожного движения через муниципальные акты о благоустройстве нельзя — это сфера ПДД и федерального права. Запрет отменён по иску компании Whoosh.