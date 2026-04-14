Сразу два подмосковных городских округа — Люберцы и Котельники — полностью остановили прокат самокатов. Похоже, это временная мера, чтобы заставить операторов изменить условия работы. Москва идёт другим путём: не запрещать, а регулировать. Но общая проблема у Москвы и области одна — самокаты по-прежнему мешают пешеходам.
Что случилось в Подмосковье
1 апреля глава Люберец, сообщил о полной остановке кикшеринга на всей территории округа — включая Дзержинский, Томилино, Малаховку и несколько других посёлков. Причины: больше 100 жалоб жителей и 18 зарегистрированных ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за прошлый год — одно из них закончилось гибелью человека. Взять напрокат самокат теперь нельзя, а самокат, арендованный в другом округе, тоже попадёт под запрет— полиция будет проводить рейды. Для Люберец масштаб запрета немаленький: только на самокатах «Яндекса» в прошлом году совершили 1,5 миллиона поездок.
На следующий день власти Котельников объявили о таком же запрете. Там претензии другие: узкие дороги, самокаты бросают где попало, операторы не справляются с контролем на земле, дети берут самокаты без разрешения взрослых. Кикшеринговым сервисам приказали вывезти все устройства из города. Возобновить работу можно будет только после того, как оператор представит план, учитывающий все замечания.
Оба города используют запрет как инструмент давления: не «навсегда», а «пока не договоримся». Источник, знакомый с ходом переговоров в Люберцах, назвал ситуацию «рабочей» — по его словам, запрет, скорее всего, временный.
Москва действует мягче
Московская мэрия занимает чёткую позицию: запрещать кикшеринг целиком нельзя — самокаты стали важной частью городского транспорта. В 2025 году москвичи совершили больше 40 миллионов поездок на прокатных самокатах — 85% из них транспортные, то есть люди ехали к автобусной остановке, станции МЦД или метро. А по данным опроса «Зеленоград.ру», прокатом пользуется каждый пятый читатель.
Введённые в Москве меры по регулированию прокатных самокатов, судя по официальным данным, дают результат: после запуска проверки возраста, камер с ИИ и «медленных зон» число ДТП с арендными самокатами снизилось на 57%, с участием детей — на 72%, а в целом аварийность, по данным операторов, сократилась в 1,5-2 раза год к году.
Что по-прежнему не решено
Но у Москвы и области остаются общие проблемы с самокатами: хаотичные парковки и отсутствие внятной дорожной инфраструктуры.
Популярность проката растёт, но шагов по созданию выделенной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности почти не видно.
Самокаты продолжают появляться там, где мешают пешеходам, — на узких тротуарах, в проходах между домами. Даже там, где тротуар широкий, разбросанные вокруг парковки самокаты мешают пешеходам. Два года назад власти анонсировали эвакуацию брошенных самокатов на спецстоянки — работает ли это в Зеленограде, неизвестно.
Если самокат мешает
операторам: «МТС Юрент» — @mtsurent_support_bot в телеграме, «Яндекс Go» — через приложение в разделе «Самокаты» ? «Поддержка», Whoosh — support@whoosh.bike.
Туда же можно написать с требованием убрать точку парковки, если она расположена в неподходящем месте. Правда, реакция на это у сервисов проката не всегда адекватная.