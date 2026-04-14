Что случилось в Подмосковье

1 апреля глава Люберец, сообщил о полной остановке кикшеринга на всей территории округа — включая Дзержинский, Томилино, Малаховку и несколько других посёлков. Причины: больше 100 жалоб жителей и 18 зарегистрированных ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за прошлый год — одно из них закончилось гибелью человека. Взять напрокат самокат теперь нельзя, а самокат, арендованный в другом округе, тоже попадёт под запрет— полиция будет проводить рейды. Для Люберец масштаб запрета немаленький: только на самокатах «Яндекса» в прошлом году совершили 1,5 миллиона поездок.

На следующий день власти Котельников объявили о таком же запрете. Там претензии другие: узкие дороги, самокаты бросают где попало, операторы не справляются с контролем на земле, дети берут самокаты без разрешения взрослых. Кикшеринговым сервисам приказали вывезти все устройства из города. Возобновить работу можно будет только после того, как оператор представит план, учитывающий все замечания.

Оба города используют запрет как инструмент давления: не «навсегда», а «пока не договоримся». Источник, знакомый с ходом переговоров в Люберцах, назвал ситуацию «рабочей» — по его словам, запрет, скорее всего, временный.