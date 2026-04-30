На фоне запретов проката самокатов в двух подмосковных городах редакция «Зеленоград.ру» направила запрос в префектуру: поступают ли жалобы от жителей и планируется ли ограничить прокат в городе.
Ответ пришёл от заместителя префекта Дмитрия Морозова. Жалобы есть, но их немного — префектура назвала обращения «единичными». Одна из них — от жительницы, которая описывала, как самокатчики гоняют в подземном переходе у Крюково и по тротуарам, намеренно проезжая в сантиметрах от прохожих.
Запрещать прокат префектура не намерена. Позиция зеленоградской администрации совпадает с позицией мэрии: кикшеринг снижает нагрузку на общественный транспорт, экономит время и положительно влияет на экологию.
При этом префектура «на постоянной основе» совместно с городскими структурами прорабатывает введение ограничений скорости или полного запрета движения самокатов на отдельных участках пешеходных и парковых зон.
Медленные зоны в Зеленограде уже есть — в них самокаты автоматически снижают скорость до 15 км/ч. В 2024 году в Зеленограде была всего одна официальная медленная зона — улица Логвиненко между 14-м и 15-м микрорайонами. При этом операторы добавляли собственные зоны — бессистемно и вразнобой.
Сейчас официальных зон заметно больше: это площадь Юности, Центральный проспект, парк Победы и дендропарк вокруг городского пруда, территория префектуры и КЦ «Зеленоград» на Центральной площади, улица Логвиненко и бульвары 15, 16 и 20-го микрорайонов. Также самокаты не работают на Алабушевском кладбище — на остальных работают.
Новых предложений по созданию дополнительных зон в префектуру пока не поступало.
По данным сервиса «iБДД», который агрегирует статистику МВД по Зеленограду, с марта по сентябрь 2025 года в авариях с участием велосипедов и самокатов пострадали 12 человек, погибших нет. Для сравнения: за тот же период 2020 года травмированных было 11. То есть существенного роста нет, хотя самокатов на улицах стало значительно больше.
