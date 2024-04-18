«Медленные зоны» для прокатных электросамокатов — это участки, где скорость их движения автоматически ограничивается до 5-15 км/ч. Их располагают вблизи транспортно-пересадочных узлов, в парках, скверах, жилых кварталах и на оживленных улицах.

Однако в Зеленограде это благостное описание слабо соответствует как реальности, так и потребностям пешеходов. Каждый из трёх работающих в городе сервисов проката самокатов, вводит собственные ограничения. Некоторые из них нелогичны, некоторые не соответствуют официальному списку, а их разнобой сбивает с толку пользователей проката.

Единственная официальная медленная зона Зеленограда — улица Логвиненко между 14 и 15 микрорайонами. Скорость СИМ ограничена там 15 км/ч. Почему выбрана именно и только эта улица, а не любая другая, непонятно. Однако сервис проката «Яндекса» эту официальную зону не поддерживает.

Единственная медленная зона «Яндекса» — это вокзал в Крюково, там скорость ограничена 10 км/ч. Однако у двух других сервисов — «Юрент» и «Вуш» — на вокзале вообще полный запрет.

Зато «Юрент» сделал ещё две малообъяснимые медленные зоны. Одна на Панфиловского проспекте охватывает дворы корпусов 200АБВГ, здания военкомата, РТС, паркинга во 2-м Западном проезде и территорию электроподстанции. В чем смысл повышенной безопасности этого участка, непонятно? Чего там опасаются, атаки камикадзе на самокатах?