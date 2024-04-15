Столкновение произошло в пятницу днем на площади Юности. 29-летний водитель ехал на самокате «Юрент» от Центрального проспекта в сторону площади Юности, а 11-летний ребенок ехал на самокате от «Электрона» в сторону улицы Юности, сообщили в ГИБДД. Судя по тому, что ГИБДД называет ребенка «пешеходом», он ехал на обычном самокате, не на электрическом. Ребенка на скорой доставили в Тушинскую больницу. Его состояние сейчас неизвестно.
Это далеко не первое ДТП с электросамокатами на площади Юности. Ещё в прошлом году, после похожего ДТП, мы предлагали сделать площадь так называемой «медленной зоной» с автоматическим ограничением скорости в 10-15 км/ч (схема на рисунке ниже). Это предложение тогда поддержало 92% читателей «Зеленоград.ру», а в опросе приняло участие две тысячи человек.
После этого комиссия префектуры по безопасности дорожного движения составила список из 22 мест, где надо ограничить скорость до 15 км/ч. Список обещали отправить в департамент транспорта для рассмотрения, прошел почти год — ничего не сделано, изменений нет, люди продолжат получать травмы
Можно, конечно, винить исключительно нерадивых самокатчиков, однако федеральный закон о безопасности дорожного движения устанавливает приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении.