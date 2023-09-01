Минаев сказал, что сам пользуется электросамокатом, соблюдая правила дорожного движения — предоставляя преимущество пешеходам и спешиваясь при переходе улицы.

Теперь дело за городскими властями — согласятся ли они с предложением ГИБДД. Пока с их стороны не было заметно никаких действий, чтобы развести движение СИМ и пешеходов.

К примеру, заместитель префекта Дмитрий Морозов, считает, что виновато воспитание, «свою голову каждому самокатчику не приставишь», а полицейского на каждый переход не поставишь. Но вот сам полицейский предлагает решение, выполнять которое как раз входит в зону ответственности Морозова. Интрига: что же он ответит?