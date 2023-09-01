«Проще всего взять и запретить самокаты, но как потом контролировать запрет, — сказал в эфире канала „Зеленоград сегодня“ командир зеленоградской ГИБДД Сергей Минаев. — Думаю, что это не нужно. Моё мнение: нужно максимально развести потоки пешеходов, транспорта и средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если они будут минимально пересекаться, происшествий будет намного меньше».
Минаев сказал, что сам пользуется электросамокатом, соблюдая правила дорожного движения — предоставляя преимущество пешеходам и спешиваясь при переходе улицы.
Теперь дело за городскими властями — согласятся ли они с предложением ГИБДД. Пока с их стороны не было заметно никаких действий, чтобы развести движение СИМ и пешеходов.
К примеру, заместитель префекта Дмитрий Морозов, считает, что виновато воспитание, «свою голову каждому самокатчику не приставишь», а полицейского на каждый переход не поставишь. Но вот сам полицейский предлагает решение, выполнять которое как раз входит в зону ответственности Морозова. Интрига: что же он ответит?