Проблема очевидна — в довольно узком переходе под Крюковской площадью ехать на самокате или велосипеде рискованно, тем более быстро. Опасные ситуации и легкие столкновения уже были — рано или поздно будут травмы.
Правила дорожного движения требуют от «водителя средства индивидуальной мобильности» (то есть от самокатчика или велосипедиста) при совместном движении с пешеходами предоставлять им приоритет.
Однако зеленоградские власти, похоже, приравнивают пешеходный тоннель в Крюково к пешеходному переходу проезжей части. Но это не так — в ПДД «пешеходный переход» определяется как «участок проезжей части, обозначенный соответствующими знаками», по которому велосипедистам и самокатчикам запрещается пересекать дорогу. Но сооружение в Крюково явно не переход, а пешеходный тоннель. По сути это пешеходная зона, где, впрочем, у пешеходов есть приоритет.
Но это всё детали — надежного решения у зеленоградских чиновников, похоже, пока нет. Об этом прямо сказал заместитель префекта Дмитрий Морозов: «То, что люди не спешиваются в переходе, это наше воспитание. Поставить туда полицейского возможности нет. Попробуем какие-то знаки или объявления вешать, чтобы обязательно люди спешивались. Мы понимаем, что ситуация нехорошая, но свою голову всем не приставишь. Проблема есть, мы её знаем, как-то будем её решать».
Между тем, чтобы «как-то решать» надо что-то начать делать — прямо сейчас, не дожидаясь фатального столкновения. Начать можно с малого — хотя бы напомнить самокатчикам и велосипедистам о правилах поведения с помощью разметки. Это ничего не стоит и можно сделать немедленно.
Кроме того, есть новый дорожный знак, запрещающий движение на средствах индивидуальной мобильности (3.35). Его уже начали ставить в разных российских городах. Его можно хотя бы нанести на асфальт, не включая в официальную схему дорожных знаков, и не «ставя полицейского».
Очевидные запреты хотя бы заставят спешиться сознательных велосипедистов и самокатчиков, а пешеходам — дадут возможность делать замечания несознательным. И лучше сделать это до первого серьезного происшествия.