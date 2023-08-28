Правила дорожного движения требуют от «водителя средства индивидуальной мобильности» (то есть от самокатчика или велосипедиста) при совместном движении с пешеходами предоставлять им приоритет.

Однако зеленоградские власти, похоже, приравнивают пешеходный тоннель в Крюково к пешеходному переходу проезжей части. Но это не так — в ПДД «пешеходный переход» определяется как «участок проезжей части, обозначенный соответствующими знаками», по которому велосипедистам и самокатчикам запрещается пересекать дорогу. Но сооружение в Крюково явно не переход, а пешеходный тоннель. По сути это пешеходная зона, где, впрочем, у пешеходов есть приоритет.

Но это всё детали — надежного решения у зеленоградских чиновников, похоже, пока нет. Об этом прямо сказал заместитель префекта Дмитрий Морозов: «То, что люди не спешиваются в переходе, это наше воспитание. Поставить туда полицейского возможности нет. Попробуем какие-то знаки или объявления вешать, чтобы обязательно люди спешивались. Мы понимаем, что ситуация нехорошая, но свою голову всем не приставишь. Проблема есть, мы её знаем, как-то будем её решать».

Между тем, чтобы «как-то решать» надо что-то начать делать — прямо сейчас, не дожидаясь фатального столкновения. Начать можно с малого — хотя бы напомнить самокатчикам и велосипедистам о правилах поведения с помощью разметки. Это ничего не стоит и можно сделать немедленно.