Что делать с самокатчиками и велосипедистами в подземном тоннеле на станции Крюково власти пока не знают. А ведь есть совсем простые решения 28.08.2023 ZELENOGRAD.RU

Проблема очевидна — в довольно узком переходе под Крюковской площадью ехать на самокате или велосипеде рискованно, тем более быстро. Опасные ситуации и легкие столкновения уже были — рано или поздно будут травмы.

Правила дорожного движения требуют от «водителя средства индивидуальной мобильности» (то есть от самокатчика или велосипедиста) при совместном движении с пешеходами предоставлять им приоритет.

Однако зеленоградские власти, похоже, приравнивают пешеходный тоннель в Крюково к пешеходному переходу проезжей части. Но это не так — в ПДД «пешеходный переход» определяется как «участок проезжей части, обозначенный соответствующими знаками», по которому велосипедистам и самокатчикам запрещается пересекать дорогу. Но сооружение в Крюково явно не переход, а пешеходный тоннель. По сути это пешеходная зона, где, впрочем, у пешеходов есть приоритет.

Но это всё детали — надежного решения у зеленоградских чиновников, похоже, пока нет. Об этом прямо сказал заместитель префекта Дмитрий Морозов: «То, что люди не спешиваются в переходе, это наше воспитание. Поставить туда полицейского возможности нет. Попробуем какие-то знаки или объявления вешать, чтобы обязательно люди спешивались. Мы понимаем, что ситуация нехорошая, но свою голову всем не приставишь. Проблема есть, мы её знаем, как-то будем её решать».

Между тем, чтобы «как-то решать» надо что-то начать делать — прямо сейчас, не дожидаясь фатального столкновения. Начать можно с малого — хотя бы напомнить самокатчикам и велосипедистам о правилах поведения с помощью разметки. Это ничего не стоит и можно сделать немедленно.

Кроме того, есть новый дорожный знак, запрещающий движение на средствах индивидуальной мобильности (3.35). Его уже начали ставить в разных российских городах. Его можно хотя бы нанести на асфальт, не включая в официальную схему дорожных знаков, и не «ставя полицейского».

Очевидные запреты хотя бы заставят спешиться сознательных велосипедистов и самокатчиков, а пешеходам — дадут возможность делать замечания несознательным. И лучше сделать это до первого серьезного происшествия.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
крюковская площадь, самокаты, моноколесы и другие сим
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Выделенную полосу для автобусов делают на улице Юности — в направлении Московского проспекта Новости
ЦКО МИЭТ открывает набор на учебный год 2023/2024 — успей записаться на бесплатное открытое занятие Реклама
А с цветочками точно ничего не случится до утра? Берите выше, цветы от «Мяу Флауэрс» радуют получателя неделями! Реклама
Главное здание зеленоградской детской поликлиники открыли после ремонта — вот что там внутри Новости
Сумки, чемоданы, кошельки, зонты в магазине на улице Гоголя, 2. Новые поступления школьных ранцев и рюкзаков Реклама
Что делать с самокатчиками и велосипедистами в подземном тоннеле на станции Крюково власти пока не знают. А ведь есть совсем простые решения Истории
Клуб робототехники и программирования «РобоБИТ» открывает запись на новый учебный год — 2 сентября приходите на день открытых дверей по всем направлениям Реклама
Большой завод для производства поездов могут построить в Зеленограде Новости
В Зеленограде открылся первый магазин аниме-товаров. Собираемся в школу с любимыми героями Реклама
Поток пассажиров на станции Крюково может вырасти в пять раз Новости
Парк развлечений «Лунный кот» — афиша ближайших мероприятий Афиша
День открытых дверей в хореографической студии «Большой балет» — 26 августа Реклама
День открытых дверей в Школе развития интеллекта IQ007 — 2 сентября приходите на интеллектуальный квест Реклама
Пешеходный переход через железную дорогу построят между 8 и 23-м микрорайонами Новости
День открытых дверей в «Центре Функциональной Стоматологии» — 28 августа бесплатная консультация и приятные бонусы Реклама
Магазин «ВкусВилл» открылся в корпусе 2309 (ТЦ «Столица») — первый в районе Реклама
Детские школы программирования «Софтиум» и компьютерной графики и дизайна «Айвиум» —  что проходят, как записаться и причём тут пингвины? Реклама
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Выяснили настоящую причину исчезновения вывески «Крюково» с фасада нового вокзала Новости
«iQ-центр» учит щелкать ЕГЭ и ОГЭ как орехи — приходите на дни открытых дверей с 25 августа Реклама
Беспилотник уничтожен ночью над Химками. Пострадавших нет, повреждены здания Новости
Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей 7-16 лет на занятия Реклама
МИЭТ приглашает на бесплатный очный курс программирования на Python от «Яндекс Лицея» Новости
Спектакль «Мастер и Маргарита» — 30 августа на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Дни открытых дверей в школе плавания «Swim Shot» — 26-27 августа и 2 сентября Реклама
Новый фармацевтический завод построен в промзоне «Алабушево» Новости
Улицу Советскую перекопали и перекрыли для капитального ремонта. Он продлится до конца октября, но говорят, что там нет рабочих Новости
Необычного пассажира заметили сегодня на станции Крюково. Надеемся, Собянину понравился новый вокзал, но вряд ли он делал на нём то же, что и обычные зеленоградцы Новости
«Инжинириум МГТУ им. Н.Э.Баумана» открывает набор на новый учебный год — 26, 27 августа и 2 сентября приходите на ознакомительные мастер-классы Реклама
Срочные вакансии салона красоты «Отрада» — парикмахер-универсал и мастер ногтевого сервиса Реклама
«Солнечный джем» в «Горетовском» — ТЦ «Горетовский» приглашает 26 августа жителей деревни Голубое на семейный праздник Афиша
Станция МЦД Крюково появилась на портале «Наш город» — можно сообщить о проблемах на станции и в вагонах Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру