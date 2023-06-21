Комиссия префектуры по безопасности дорожного движения определила 22 зоны «рекреационных и парковых зоны, а также места массового пребывания людей с детьми», где надо бы ограничить скорость до 15 км/ч. Вот их список:
- Площадь Юности
- Центральная площадь
- Парк 40-летия Победы
- Дорожно-тропиночная сеть в «Дендропарке»
- Пешеходная зона вдоль Центрального проспекта (со стороны 3 и 4 микрорайонов)
- Вокруг Школьного озера
- Площадь перед входом в МИЭТ
- Крюковская площадь (вблизи корпусов 834 А,Б,В)
- Пешеходная зона в 8-м микрорайоне (от корпуса 820 до корпуса 834А)
- Пешеходная зона «Аллея вязов» (от корпуса 906 до корпуса 919)
- Зона отдыха «Аллея ветеранов» (у корпуса 916)
- Лесопарковая зона в 10 микрорайоне между корпусами 1005-1007-1015
- Сквер 50-летия Победы вдоль корпуса 1106
- Пешеходная зона 12 в микрорайоне (насквозь района)
- Народный парк «Живые камни» (14-й микрорайон)
- Бульварная зона 15 микрорайона
- Бульварная зона в 16 микрорайона
- «Почтовый бульвар» 16 микрорайона, между корпусами 1630 и 1631
- Зона отдыха «Нижний Каменский пруд» (17-й микрорайон)
- Зона отдыха «Кутузовский ручей» (19-й микрорайон)
- Бульварная зона в 20 микрорайона
- Зона отдыха «Зеленый бор» (23-й микрорайон)
Этот список префектура направит в департамент транспорта для согласования. Сроки появления «медленных зон» сейчас неизвестны.
Точные границы этих зон префектура не уточняет. Мы особо отмечали, что ограничения скорости должны вводиться в первую очередь на площадях, где людей много и они движутся хаотично, но не должны ухудшать работу самокатов, как вида транспорта для перемещения из точки А в точку Б, и не должны затрагивать транзитные маршруты для объезда «рекреационных и парковых зон».поддержало
Поэтому странно в этом списке выглядит, к примеру, пешеходная зона вдоль Центрального проспекта со стороны 4-го микрорайона и некоторые другие — там надо бы сделать выделенную полосу для самокатов и велосипедов, тем более она планировалась заранее, а огромной ширины тротуар позволяет это сделать.
Вопрос о снижении максимальной скорости прокатных электросамокатов до 10-15 км/ч рассмотрели после обращения редакции «Зеленоград.ру» — подавляющее большинство (92%) наших читателей поддержало такое ограничение на площади Юности после ДТП с самокатом, в котором серьезно пострадал пешеход.