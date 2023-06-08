Сделать площадь Юности «медленной зоной» для электросамокатов — это предложение поддержало около двух тысяч читателей «Зеленоград.ру»
Ограничение скорости прокатных электросамокатов на площади Юности до 5-15 км/ч рассмотрят на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения.
Это пообещал зампрефекта Дмитрий Морозов в ответ на обращение редакции «Зеленоград» по итогам голосования наших читателей — подавляющее большинство (92%) поддержало это ограничение.
Если комиссия примет положительное решение, то направит письмо об этом в департамент транспорта, который уже будет реализовать эти предложения.
Пример границ «медленной зоны» на площади Юности
Комиссия по безопасности дорожного движения заседает обычно раз в два-три месяца, последний раз был в апреле, поэтому ждем их (положительного) решения уже летом.
Спасибо всем неравнодушным жителям. Вместе мы можем и будем менять наш город к лучшему!
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