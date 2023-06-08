Комиссия по безопасности дорожного движения заседает обычно раз в два-три месяца, последний раз был в апреле, поэтому ждем их (положительного) решения уже летом.

Спасибо всем неравнодушным жителям. Вместе мы можем и будем менять наш город к лучшему!