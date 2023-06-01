Идею ограничить скорость электросамокатов на площади Юности поддержало 92% читателей «Зеленоград.ру», в опросе приняло участие две тысячи человек. Голосование по этому вопросу в наших каналах в телеграме и вконтакте мы устроили после ДТП на площади Юности, в котором двое подростков на самокате сбили пожилого пешехода.

При этом сервисы аренды самокатов могут делать «медленные зоны» — устанавливать ограничения скорости своих самокатов на определенных участках. Сейчас ограничение в 15 км/ч действует в Зеленограде только на улице Логвиненко, а ещё 5 км/ч — на территории префектуры.

Очевидно, сделать «медленную зону» стоит и на площади Юности, а для её объезда с обычной скоростью оставить пешеходную дорожку вдоль Центрального проспекта, со стороны домов 3-5, вдоль парковки на улице Юности и по тротуару вдоль улицы Злобина.