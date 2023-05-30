Двое подростков на электросамокате сбили на площади Юности пожилого пешехода. Возможно, там стоит ограничить скорость 30.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Столкновение произошло в прошедшую пятницу днем. Как сообщили в полиции, двое 15-летних подростков ехали вместе на электросамокате по площади Юности в сторону 1-го микрорайона. Не справившись с управлением, они наехали на пешехода, который шёл в том же направлении.

Очевидец сообщил, что мужчине «сильно досталось», повреждена челюсть. Подростки сами вызвали ему скорую и дождались полиции. «Скорая» отвезла его в боткинскую больницу.

Ездить вдвоем запрещено — за это положен штраф 800 рублей. Кроме того, штраф до 1500 может быть наложен за причинение по неосторожности вреда здоровью человека легкой или средней тяжести. Кроме того, сам пострадавший может потребовать возмещение вреда здоровью.

Судя по сообщению очевидца, самокат был арендованный (хотя точно это неизвестно). При этом сервисы аренды самокатов могут устанавливать ограничения скорости на определенных участках. Сейчас ограничение в 15 км/ч действует на улице Логвиненко, 5 км/ч — на территории префектуры. Возможно, следует сделать «медленную зону» и на площади Юности.

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Метки:
безопасность дорожного движения, площадь юности, самокат
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