Двое полицейских на мотоциклах остановили женщину на самокате и мужчину на моноколесе на Солнечной аллее 19 мая. По их мнению, мужчина нарушил правила дорожного движения, передвигаясь на моноколесе по тротуару и без шлема. Документов с собой у него не было и инспекторы угрожали доставить его в отдел полиции вместе с его «мопедом» — так они определили моноколесо, ведь мощность его мотора больше 250 Ватт.

Удивленный мужчина пытался понять, что вообще происходит, что он нарушил, а его жена снимала происходящее на камеру (полное видео здесь). Во время долгих разборок полицейские доказывали, что мужчина — водитель мопеда с электродвигателем (показывая ему на своем телефоне определение мопеда из википедии), угрожали составить протокол о неповиновении сотрудникам полиции, утверждали, что проходит профилактическом мероприятие «СИМ» (это аббревиатура для так называемых «средств индивидуальной мобильности») в рамках которого они уже оформили несколько таких же нарушителей.

В конце концов мужчине привезли удостоверение личности (водительские права), а пока их везли, полицейскому якобы позвонил командир и объяснил, что его опыт привлечения к ответственности за это нарушение в 2019 год уже устарел. «А вы же сказали, что только вчера привлекали», — спросили его недавные нарушители. «Привлек… а вас не могу… мне разъяснили… Извиняюсь».