Электросамокатам в Зеленограде ограничили скорость. Пока на одной улице
Правила дорожного движения для электросамокатов утвердило правительство РФ. Вот главное:
- в ПДД вводится понятия «средства индивидуальной мобильности» (СИМ): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и т. п.
- ездить на них можно не быстрее 25 км/ч
- ездить по тротуарам и велодорожкам можно, только если масса устройства не превышает 35 кг
- при переходе дороги по «зебре» с них нужно спешиваться (как и не велосипедах)
- при совместном передвижении пешеходы получают приоритет
- их движение будет регулироваться специальными знаками — речь идёт о разрешении, ограничении или запрете движения в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти
- на устройствах любой массы можно ездить по правому краю проезжей части, но только людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения не выше 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Для движения по дороге на устройстве должны быть фары белого и красного цвета
- правила не распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки
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