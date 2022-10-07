Для электросамокатов утвердили правила дорожного движения. Вот как теперь на них можно ездить 07.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Правила дорожного движения для электросамокатов утвердило правительство РФ. Вот главное:

  • в ПДД вводится понятия «средства индивидуальной мобильности» (СИМ): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и т. п.
  • ездить на них можно не быстрее 25 км/ч
  • ездить по тротуарам и велодорожкам можно, только если масса устройства не превышает 35 кг
  • при переходе дороги по «зебре» с них нужно спешиваться (как и не велосипедах)
  • при совместном передвижении пешеходы получают приоритет
  • их движение будет регулироваться специальными знаками — речь идёт о разрешении, ограничении или запрете движения в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти
  • на устройствах любой массы можно ездить по правому краю проезжей части, но только людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения не выше 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Для движения по дороге на устройстве должны быть фары белого и красного цвета
  • правила не распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки

Читайте также
Электросамокатам в Зеленограде ограничили скорость. Пока на одной улице
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
безопасность дорожного движения, самокат
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Музыкальный спектакль для всей семьи «Золушка» — 29 октября в ДК. В главной роли — Карина Мишулина Афиша
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 8 и 9 октября в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
Для электросамокатов утвердили правила дорожного движения. Вот как теперь на них можно ездить Новости
Раннее развитие детей в Зеленограде — выбирайте по месту занятий и программе обучения Дети
Ещё одна наша SURA новинка — ролл БЕКОН ГРИЛЬ! Реклама
Концерт группы «Биртман» в Культурном центре «Зеленоград» 22 октября. Будет весело Афиша
Мюзикл «Красавица и чудовище» — 16 октября в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
«Зеленоград.ру» и депутат Титов, кажется, нашли возможность достроить развязку на 41-м километре Ленинградского шоссе Истории
Продажа «Зеленопарка» новому владельцу не скажется на работе ТЦ, арендаторах и посетителях Новости
Команда Универмага «Телеграф» открыла модный квартал с отечественными брендами в «Зеленопарке» Реклама
Кружки, школы и курсы робототехники в Зеленограде — выбирайте по месту занятий и программе обучения Дети
Благоустройство зоны отдыха «Березовая роща» во 2-м микрорайоне официально закончили. Вот как она теперь выглядит Истории
Фестиваль «Наука 0+: просто о сложном!» — 8 октября в МИЭТе Афиша
Магазин мужской одежды «Великан» переехал — рассказываем, что в магазине нового и что осталось неизменным Реклама
Возле ДК поставят знаки пешеходной дорожки, чтобы машины на заезжали на тротуар Новости
Мобилизация двести лет назад — как это было в Крюково и сколько человек призвали Истории
Кафе «Му-му» в 4-м микрорайоне закрылось Новости
Мальчику Андриану Полещуку из Зеленограда с диагнозом СМА собирают средства на реабилитацию Новости
Лицензированная клиника MG ESTHETIC — лазерная эпиляция, эстетическая косметология, эндосфера-терапия Реклама
Как вернуть мобилизованного сотрудника предприятия ОПК. История спасения и пошаговая инструкция Истории
Вакансии от «Вкусно — и точка». Ведётся набор сотрудников на предприятие в Елино Реклама
Как бросить пить, курить и объедаться. Подробно и доступно от специалиста Партнёрский материал
Светофор на аварийном перекрестке в 18-м микрорайоне планируют поставить в 2023 году Новости
Стал известен застройщик кафе и торгового центра в Крюково. Это коллекторское агентство из Кирова Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру