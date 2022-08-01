СТО Зеленоград: спонсор темы
1
Электросамокатам в Зеленограде ограничили скорость. Пока на одной улице 01.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Скорость прокатных электросамокатов будет автоматически снижена до 15 км/ч на улице Логвиненко — это дорога между 14 и 15 микрорайонами. Такие «медленные зоны» делают в парках и самых оживленных улицах, сообщили в департаменте транспорта.

Обычно максимальная скорость прокатного самоката — 20 км/ч. Поэтому ехать на 5 км/ч медленней всё ещё довольно комфортно.

В приложении одного из прокатов — Whoosh — написано, что эта зона действует только с понедельника по пятницу с 8 до 21 часа. В другом приложении — Urent — такого ограничения нет, не сообщает о нем и дептранс.

Сейчас в Москве 130 «медленных зон» и их будет становиться больше, сказал руководитель дептранса Максим Ликсутов. В Зеленограде это не первая зона с ограничением скорости — ещё одна маленькая зона с ограничением до 5 км/ч уже давно есть во внутреннем дворе префектуры.

На скорости частных самокатов это ограничение не сказывается.

Как надо развивать инфраструктуру для самокатов?
Ограничивать их скорость, вводить новые ограничения
Разделять потоки пешеходов и самокатов
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 41 человек
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 14, микрорайон 15, самокат, ограничение скорости
Реклама
Реклама
Обсуждение
A T
18 минут назад
По-моему, это всё костыли (имею в виду ограничения). На скорости 15 км/ч вполне можно тяжело травмировать человека, даже смертельно в случае совсем неудачного падения. Всё равно безопасность будет зависеть от дисциплинированности пользователей самокатов, не говорю уже про комфорт. Изначально пешеходные дорожки явно не проектировались с учётом того, что по ним будут массово ездить со скоростями, кратно превышающими скорости пешеходов, причём одновременно с этими пешеходами и среди них. Наверное, теперь это уже можно решить только при тотальной реконструкции улиц, нескоро и недёшево, но наверное, рано или поздно в любом случае придётся создавать инфраструктуру. Кучей ограничений же скорее можно задушить этот транспорт. Емнип, тот же подход к ограничениям личного транспорта: типа сделать его как можно более некомфортным.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Электросамокатам в Зеленограде ограничили скорость. Пока на одной улице Новости
СуперБудни в сети «Синема Парк» и «Формула Кино». Специальные цены на все фильмы в понедельник, вторник и среду Реклама
Подростки открутили колпачки ниппелей с машин на стоянке возле спорткомплекса МИЭТа. Теперь владельцы машин разыскивают их по записям с камер Новости
Очередного безответственного купальщика спасли на Школьном озере. Он купался в запрещенном месте и не слушал предупреждения спасателей Новости
Круглосуточный продуктовый магазин на въезде в Зеленоград закрылся на ремонт Новости
Массовые отмены и переносы электричек продолжатся в августе из-за реконструкции станции Крюково Новости
Скончался 97-летний зеленоградец Михаил Серебряков. В прошлом году он стал победителем шоу «Голос» Новости
Возле железной дороги от Алабушево до Малино построят большой гараж и зарядную станцию для электробусов Новости
Организаторы зеленоградского полумарафона перечислили сто тысяч рублей на лечение ребенка. Это все деньги, полученные за детский забег Новости
Кто-то съел дерево на улице Юности. Кажется, оно может упасть в любой момент Жизнь
Жители 5-го микрорайона продолжают сами решать проблему безопасности тротуара, где недавно насмерть сбили пешехода. Не дожидаясь реакции властей, они разработали схему благоустройства Истории
Зеленоградский «Жилищник» один из лучших в Москве по числу нарушений. Как это у него получается? Истории
Ищете помещение для спортивной секции или кружка? ТЦ «Савёлки» предлагает вариант в центре города по очень низкой цене Реклама
Михайловский пруд после ремонта начали наполнять водой Новости
Землю в МЖК, на которой планировали сделать парк-музей уникальных камней, выставят на продажу Новости
«Как я вас понимаю, тоже эвакуировались из дома». Читатели «Зеленоград.ру» бурно отреагировали на очередную жертву «ядовитой» краски и рассказали свои истории Истории
«Ищу детей с таким же диагнозом». Как мама ребенка с диагнозом «аутизм» пытается добиться открытия специализированной группы в детском саду Истории
Как отказаться от коллективной телевизионной антенны, сэкономить три тысячи в год и не ездить при этом в Москву Гид
Финансирование строительства нового переезда через железную дорогу в Зеленограде могут утвердить в ближайшие дни Новости
Выдано разрешение на строительство первого дома на Заводской улице по программе реновации Новости
«Третий день мы с детьми вынуждены скитаться по знакомым, так как дома невозможно находиться». Письмо в редакцию очередных зеленоградцев, пострадавших от «ядовитой» краски Истории
Давайте проверим ремонт бульвара в 15-м микрорайоне. Вот какие проблемы уже нашли там читатели «Зеленоград.ру» Истории
Участок под строительство кафе напротив 20-го микрорайона выставят на торги Новости
Главные по информационной безопасности и телекоммуникациям: как поступить на кафедры ИБ и ТКС МИЭТ и кого там готовят Партнёрский материал
© 1997–2022 Зеленоград.ру