Обычно максимальная скорость прокатного самоката — 20 км/ч. Поэтому ехать на 5 км/ч медленней всё ещё довольно комфортно.

В приложении одного из прокатов — Whoosh — написано, что эта зона действует только с понедельника по пятницу с 8 до 21 часа. В другом приложении — Urent — такого ограничения нет, не сообщает о нем и дептранс.

Сейчас в Москве 130 «медленных зон» и их будет становиться больше, сказал руководитель дептранса Максим Ликсутов. В Зеленограде это не первая зона с ограничением скорости — ещё одна маленькая зона с ограничением до 5 км/ч уже давно есть во внутреннем дворе префектуры.