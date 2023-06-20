Электросамокаты в Москве запрещать не будут. Но будут бороться. А про выделенные полосы для них чиновники не вспоминают 20.06.2023 ZELENOGRAD.RU

Об этом сказал мэр Москвы — «будем бороться, но не запрещать». По словам Собянина, к решению проблемы можно подключить искусственный интеллект, который может проанализировать, где еще в Москве нужно ограничить скорость электросамокатов. А о нарушителях ПДД можно сигнализировать через приложение «Помощник Москвы».

Мэру вторит председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, пафосно рассуждающий, что запрет — это лишение «свободного человека, живущего в свободной стране, чего-то привычного для него».

В итоге все — и чиновники, и депутаты — признают, что самокаты востребованы именно как транспорт, и число прокатных электросамокатов в Москве растёт. Но решение проблемы опасной езды, чиновники перекладывают на полицию, которая должна следить за соблюдением правил дорожного движения. Хотя сейчас очевидно, что полицейские не справляются.

При этом никто даже не заикается ни о создании выделенных полос для самокатов и велосипедов, ни о ровном асфальте на пешеходных дорожках, ни о плавных съездах с тротуаров — обо всём, что на самом деле может разделить самокатчиков и пешеходов

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Метки:
самокаты, моноколесы и другие сим
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