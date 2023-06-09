Департамент транспорт в своих рекомендациях о парковке самокатов пишет, что главное — убедиться, что самокат не мешает другим участникам движения, а если на асфальте есть разметка, самокат надо поставить внутрь неё. Один из сервисов аренды добавляет, что в случае отсутствия специальной разметки, нужно оставить не менее двух метров для пешеходов.

Но оценка, мешает или нет самокат пешеходам — довольно субъективна, а понять на глазок, осталось ли для них два метра — тоже может быть сложно. Очевидно, нужна разметка.

«Зеленоград.ру» отправит запросы о планах по нанесению разметки в префектуру и департамент транспорта.