Вокруг Зеленограда запретили прокат самокатов — Андреевка и Ржавки теперь вне зоны 19.05.2026 ZELENOGRAD.RU

15 мая постановление о полном запрете кикшеринга подписал глава Солнечногорского округа Константин Михальков. Причина в документе обозначена сухо: отсутствие необходимой инфраструктуры. Решение приняли по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения ещё в октябре прошлого года.

В приложениях «Яндекс.Go», «Юрента» и Whoosh новые границы пока не подгружены — самокаты в Андреевке, Ржавках и Зеленопарке пока отображаются как доступные.

Андреевка, Ржавки и Зеленопарк административно относятся к Солнечногорскому округу, но в приложениях операторов проката всегда были частью единой зеленоградской зоны. Можно было взять самокат в Крюково и доехать до Андреевки или из центра добраться до Ржавок. Для многих самокат был реальной альтернативой плохо работающим автобусам.

Солнечногорск в этом ряду не первый. В апреле кикшеринг запретили в Люберцах, Котельниках и Раменском. 8 мая запрет на аренду самокатов распространился на Лобню — там, по словам жителей, самокаты копились у станций так, что было не пройти, подростки гоняли без оглядки на возрастные ограничения, а операторы за порядком не следили. Комиссия по безопасности дорожного движения собралась 6 мая и вынесла вердикт за два дня.

Подмосковные власти при этом подчёркивают, что запрещать никто не хочет. «Ни один город не заинтересован в полном запрете, все хотят, чтобы сервисы работали, но по правилам», — заявил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.

18 мая регион утвердил единый подход к работе кикшеринга — соглашения с операторами уже заключены в Черноголовке и Воскресенске. Они определяют зоны парковок, ограничения скорости и допустимое количество самокатов в округе. Округа, где сейчас действует запрет, тоже рассматривают возможность подписать такие соглашения. Солнечногорск и Лобня ждать не стали.

Запреты при этом действительно временные. В Люберцах соглашение между администрацией и операторами уже на этапе подписания — оно фиксирует зоны парковки, ограничения скорости и допустимое количество самокатов. После подписания прокат возобновят. В Раменском операторы ждут от властей список парковок, в Котельниках изучают предложенный муниципалитетом документ. Только Лобня пока стоит особняком — там, по словам директора ассоциации операторов микромобильности, ситуация требует «конструктивного разрешения».

Зеленоград, который остаётся частью Москвы и живёт по её правилам, волна запретов не затронула. Префектура подтвердила «Зеленоград.ру»: ограничивать прокат самокатов в округе не планируется, позиция Москвы — регулировать, а не запрещать. Однако зона проката для зеленоградцев стала меньше.

