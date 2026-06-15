Самокаты «Яндекса» и «Юрента» по-прежнему доступны к аренде, а сами территории в приложениях операторов остаются частью единой зеленоградской зоны.

Это хорошая новость для тех, кому приходится добираться до Зеленограда из соседних посёлков. Автобусное сообщение Андреевки и Голубого со станцией Крюково оставляет желать лучшего, и самокат для многих — реальная альтернатива: доехать до станции или до остановки другого автобусного маршрута.

Зеленоград, как часть Москвы, под действие подмосковных запретов не подпадает — префектура подтвердила «Зеленоград.ру», что ограничивать прокат не планируется.

Спросим солнечногорскую администрацию, при каких условиях они отменят свой запрет, который все равно не действует.