В мае Солнечногорский округ полностью запретил прокат самокатов на своей территории. Под запрет попали в том числе Андреевка, Голубое и Ржавки — посёлки, которые в приложениях операторов входят в единую зону с Зеленоградом. Однако операторы границы не обновили, и самокаты в окрестностях Зеленограда продолжали работать и в июне.



Теперь администрация округа поправила своё же постановление. Андреевка и Голубое официально выведены из-под запрета. Для жителей это важно: автобусное сообщение с Зеленоградом здесь слабое, и самокат — реальный способ добраться до станции или до остановки нормального маршрута.



Для Ржавок исключения не сделали — там прокат по-прежнему под запретом. Однако торговый центр «Зеленопарк», который находится в Ржавках, доступен для самокатов.



До 10 июля администрация должна согласовать с операторами проката перечень медленных зон и мест, где парковка и движение самокатов будут ограничены в Андреевке и Голубом.