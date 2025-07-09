Строительство переезда через железную дорогу в Алабушево перенесли на два года 09.07.2025 ZELENOGRAD.RU

Масштабное строительство транспортной развязки между Западной промзоной и 14-м микрорайоном — подъездные дороги к будущему тоннелю под путями Октябрьской железной дороги в Алабушево — ранее планировали завершить к лету 2026 года. Теперь на два года позже.

Новые сроки строительства переезда в Алабушево обозначены в обновленной адресной инвестиционной программе (АИП) строительства в Москве. Тоннель возле станции Алабушево — зона ответственности РЖД, а дороги к нему с двух сторон, от 14 микрорайона и Западной промзоны, должна построить Москва. Сам по себе тоннель без подъездных дорог никому не нужен — а их строительство отложили.

Проектирование этих дорог тянется с 2020 года. Только в прошлом году железнодорожники согласовали с городом проект тоннеля «в виде единой конструкции с учетом уширения до двуствольного и смещения створа». Это повлекло необходимость перепроектирования подъездных дорог, хотя их проект к тому времени был готов и дважды прошел главгосэкспертизу. В мэрии на вопросы о затянувшемся на годы проекте стандартно отвечают: «Возникла необходимость корректировки проектной документации в части увязки проектных решений со смежным проектом по строительству ВСМ». В РЖД тоже стандартно говорят, что тоннель проектируется.

С четвертым переездом через железную дороги — транспортной развязки в районе станции Малино — ситуация ещё хуже. В документе, как и в прошлом году, этой развязки нет, хотя в предыдущей версии АИП эта дорога была, на её проектирование и строительство планировали выделить 12 миллиардов рублей. Теперь про неё молчат. Сама станция Малино закрыта два года назад на реконструкцию, которая так и не началась.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, сюжет: строительство тоннеля в алабушево
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