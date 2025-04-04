Малино закрыли два года назад на реконструкцию, которая так и не началась. Планировали сделать новые платформы, конкорс — пешеходный мост с эскалаторами, лифтами и турникетами.

В апреле 2023 года на эту перестройку отводили полтора года. Осенью 2024-го сказали, что начнут в 2025-м. Проект к тому времени уже существовал.

Сейчас в РЖД сообщили, что положительное заключение экспертизы по этому проекту еще не получено и на саму реконструкцию в инвестиционной программе РЖД средства на этот год не заложены. Работы «могут быть рассмотрены» после определения источника финансирования, говорится в ответе компании на обращение читателя «Зеленоград.ру».

Также в ответе отмечается, что организация транспортного обслуживания пригородным железнодорожным сообщением — в ведении субъекта РФ. То есть, региона, на территории которого находится конкретная станция или платформа. Поскольку местные власти больше знают о потребности населения в таких перевозках и спроса на них.

Из этого можно сделать вывод, что пока тихая станция Малино РЖД не нужна. Возможно, более значимой она станет, когда возле неё построят эстакаду — развязку над путями железной дороги. Она свяжет старый и новый город, Центральный проспект и Малинскую улицу. Но этот проект поставлен на паузу уже Москвой — в текущей адресно-инвестиционной программе на развязку денег нет.

В перспективе в промзоне Малино построят новый жилой квартал на пять тысяч жителей. Он будет расположен примерно посередине между станциями Крюково и Малино. Это к вопросу о потенциальном спросе на пригородные перевозки.